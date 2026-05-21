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Worin unterscheiden sich der MSCI World Index und der FTSE All-World Index?

21. Mai 2026
Invesco
Globen in einem Geschäft

Kurz zusammengefasst

Aktienindizes

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Ein Aktienindex bildet die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien ab, die nach Unternehmensgröße, Land, Branche oder einem anderen Faktor zusammengefasst sind.

MSCI World Index

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Der MSCI World Index umfasst 1.311 Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern weltweit.

FTSE All-World Index

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Der FTSE All-World umfasst 4.264 Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus fast 50 Industrie- und Schwellenländern.

Die meisten Aktienindizes sind einzigartig, auch wenn sie auf den ersten Blick dieselbe finanzielle Basis abzudecken scheinen. Der MSCI World Index und der FTSE All-World Index geben jeweils Aufschluss über die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes. Aber jeweils auf eigene Art und Weise. Deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu kennen, kann Ihnen bei Portfolioentscheidungen helfen.

Was ist ein Aktienindex?

Ein Aktienindex bildet die Wertentwicklung einer bestimmten Gruppe von Aktien ab. Diese Aktien können nach Unternehmensgröße, Land, Branche oder anderen Faktoren gruppiert werden. Die Spezifikationen können eng oder weit gefasst sein. Die Liste kann kurz oder lang sein. Entscheidend ist, dass Unternehmen den festgelegten Kriterien entsprechen und diese Kriterien einheitlich bleiben. Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Es gibt jedoch Produkte wie börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die an der Börse gehandelt werden und Anlegern Zugang zu einem Korb von Vermögenswerten bieten. Sie zielen darauf ab, die Wertentwicklung eines bestimmten Index abzüglich Gebühren abzubilden.

Was ist der MSCI World Index? Was ist der FTSE All-World Index?
Der MSCI World Index ist ein globaler Aktienindex, der 1.311 Aktien aus 23 Ländern weltweit abbildet. Diese werden alle als Industrieländer eingestuft. Der FTSE All-World Index ist ein globaler Aktienindex, der 4.264 Aktien aus fast 50 Ländern umfasst und sowohl Industrieländer als auch Schwellenländer abdeckt.

Welche Ähnlichkeiten weisen der MSCI World Index und der FTSE All-World Index auf?

  • Beide Indizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass die größten Unternehmen das höchste Gewicht im Index aufweisen.
  • Da die weltweit größten Unternehmen in der Regel technologieorientiert sind, sind beide Indizes mit Stand März 2026 derzeit von Technologiekonzernen geprägt.
  • Beide investieren in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, also in etablierte Unternehmen mit hohen Marktwerten sowie in mittelgroße Unternehmen, die ein ungebrochenes Wachstum verzeichnen.
  • Die USA, Japan und Großbritannien sind aktuell, mit Stand März 2026, die am stärksten vertretenen Länder in den einzelnen Indizes.

Welche Unterschiede weisen der MSCI World Index und der FTSE All-World Index auf?

Der wesentliche Unterschied liegt in der Art und Weise, wie in Industrieländer (Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften und eher ausgereiften Kapitalmärkten) und Schwellenländer (Entwicklungsländer im Übergang zu hoch entwickelten Volkswirtschaften) investiert wird.

  • Der MSCI World investiert ausschließlich in Industrieländer. Er bildet also beispielsweise keine Unternehmen aus China, Indien und Brasilien ab.
  • Der FTSE All-World bildet sowohl Industrie- als auch Schwellenländer ab. Dieser breitere Ansatz bedeutet, dass der Index in weitaus mehr Unternehmen aus mehr Ländern investiert als der MSCI World.

Welcher Ansatz ist besser?

Es gab Jahre, in denen der MSCI World eine bessere Wertentwicklung verzeichnete, und Jahre, in denen der FTSE All-World besser abschnitt. Schwellenländer sind tendenziell volatiler als Industrieländer und können eine größere politische und wirtschaftliche Instabilität aufweisen. Andererseits können sie durch Trends wie eine rasche Industrialisierung, steigenden Konsum der Mittelschicht und eine jüngere Bevölkerung auch Phasen beeindruckenden Wachstums erleben. Die Antwort auf die Frage, welcher Ansatz „besser“ ist, hängt also von den individuellen Zielen und der Risikobereitschaft des jeweiligen Anlegers ab.

Wie können Anleger anhand der einzelnen Indizes investieren?

Zwar können Anleger nicht direkt in einen Index investieren, sie können jedoch über börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die diesen nachbilden, daran partizipieren, zum Beispiel:

Bei einer Anlage in diese Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die von den Fonds gehalten werden.

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  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Invesco MSCI World UCITS ETF

    Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden. Der Fonds legt in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

    Invesco FTSE All-World UCITS ETF

    Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden. Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30.04.2026, sofern nicht anders angegeben. 

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    Die vollständigen Anlageziele sowie die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.

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  • Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Finanzberichte und die Satzung der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die ETF sind in Irland domiziliert.

    EMEA5495601/2026