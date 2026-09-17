九月份美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議標誌著聯儲局政策週期中的一個重要轉折點。在超過三年未曾加息後，聯儲局重新開始收緊政策，理由是儘管勞動市場普遍健康且美國內需具韌性，通脹仍高於目標水平。委員會投票決定將利率提高25個基點到3.75%至4.00%之間。

值得注意的是更新後的點陣圖所傳達的訊號。政策制定者持續暗示今年至少還有一次加息的可能，並上調了對長期利率的預估。這進一步支持中性利率可能結構性高於市場過往預期的觀點。對投資者而言，這意味着或需逐步適應「較長時間維持較高利率」的環境。

聯儲局主席沃什強調，通脹仍然過高，政策制定者需要更大的信心，確信價格壓力正持續且穩定地向聯儲局2%目標回落。儘管經濟增長有所放緩，且部分消費需求趨軟，勞動市場整體仍然穩健，足以支持持續實施抗通膨措施。

我不認為這標誌著聯儲局將展開激進加息週期。相反，聯儲局旨在藉今次行動鞏固其控制通脹的政策公信力。 只要經濟維持正增長，企業盈利持續擴張，股票市場應有能力消化利率的適度上升。

相比企業盈利，市場估值可能將面對更大的挑戰。實質收益率上升可能對利率敏感度較高的板塊構成壓力，特別是估值偏高的增長股。與此同時，週期性產業、金融、能源及優質價值股則可能受益於名義經濟增長具韌性的環境。

聯儲局的訊息表明，短期内美國國債收益率不會大幅下跌。收益率曲線前端走勢仍將受通脹數據變化及聯儲局後續表態所主導。

然而，隨著政策利率已具限制性且經濟增長逐步放緩，我認為較長年期債券正逐漸成為更具吸引力的投資組合分散風險工具。

相較於其他主要央行，聯儲局鷹派的立場可望在短期內為美元提供支持。然而，美元走勢的幅度將取決於聯儲局是否最終實施更多加息，以及通脹壓力是否如政策制定者目前擔憂般持續存在。