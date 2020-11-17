分立政府對於美股可能有何影響？

環球 美股再創新高，未來應關注五大趨勢
時至2025年年中，市場以S&P 500指數創新高來紀念這一時刻。那麼，我們 該如何看待此次的美股新高呢？
參議院選舉結果之影響
首席全球市場策略師Kristina Hooper：目前看來參議院基本上會由共和黨持續掌控，這表示
對於市場的影響
全球市場策略師Brian Levitt：喜劇演員Gracie Allen曾說「以前政府有制約與平衡，但現在只有制定花錢政策沒有平衡。」，但Allen說的俏皮話並不適用於2020年的美國選舉，儘管總統大選的結果仍不明，美國國會兩院分別由兩黨掌控是毫無疑問的，下一任總統無論是川普或拜登，權力仍會受到制衡，所以推出大規模財政支持措施的可能性也已降低。
對於下屆政府前兩年的任期可能不會有太多作為，市場一開始的反應良好，大家先前針對增稅、綠色新政(Green New Deal)、調整歐巴馬健保等重要議題可說是歇斯底里，但後來很多議題似乎就不了了之，其實美國政府體系本質上就是利於漸進式的變革，無論是共和黨或民主黨，接下來兩年最多也只能期待逐步改變。
有人說市場偏好分立政府，雖然數據支持此說法，但我認為這種分析其實並無統計上的顯著性，反而是在大部分的情況下，報酬經常是來自幾個重要年份。
舉例而言，如下圖所示，政府分立時，S&P 500指數第二好的績效是在共和黨掌控白宮與參議院，但民主黨主導眾議院時所創造，這個資訊相當有趣，特別是對於川普的支持者而言，但這種組合僅在雷根任期初期以及2019-2020年出現過。
若拜登勝選：民主黨掌控白宮與眾議院，但共和黨主導參議院，此種組合從1885-1889年以來就未出現過，所以下方的分析圖表中無資訊。
目前各種因素的結合有助支撐股市與債市，包括經濟情勢改善、股票不如債券昂貴2、寬鬆貨幣政策等，無論總統大選的結果為何，這些利多因素均未改變。弔詭的是分立政府可能為更持久的市場與景氣週期立下基礎，我認為復甦在未來幾年仍可能持續，但因無額外的財政支持，所以復甦速度較為緩慢，雖然這一點對於近期的實質經濟成長而言並不理想，不過我們可能也不會遭遇招致聯準會升息的通膨壓力，過去聯準會升息就使週期加速。2011年至2015年的復甦可能是比較適當的比較對象，當時政府分立，但市場表現相當良好，如上表所示。
簡言之，我認為投資人至少可安心，因為大規模的變動不太可能發生，也請記得Gracie Allen所說的：「今日的總統不過是明日郵票上的大頭。」
1 資料來源：FactSet Earnings Insight（10月30日）
2 資料來源：彭博、標準普爾，截至2020年9月30日。由S&P 500指數收益率與10年期美國公債殖利率之間的差異表示。
本文觀點係截至2020年11月5日。
美國通膨將會上升嗎？關稅令人擔憂嗎？隨著新的一年和新川普政府的上台，投資者對經濟和市場產生了疑問。
川普勝選提振投資者情緒，進而帶動美股上漲。標準普爾500指數、羅素2000指數和納斯達克指數等主要指數均表現理想。按當地貨幣計算，歐洲股票於11月份小幅上漲。歐元區整體通膨從10月份的2.0%升至11月份的2.3%。亞太區股市取得負報酬。
