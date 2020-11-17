分立政府對於美股可能有何影響？

參議院選舉結果之影響

首席全球市場策略師Kristina Hooper：目前看來參議院基本上會由共和黨持續掌控，這表示

對於市場的影響

全球市場策略師Brian Levitt：喜劇演員Gracie Allen曾說「以前政府有制約與平衡，但現在只有制定花錢政策沒有平衡。」，但Allen說的俏皮話並不適用於2020年的美國選舉，儘管總統大選的結果仍不明，美國國會兩院分別由兩黨掌控是毫無疑問的，下一任總統無論是川普或拜登，權力仍會受到制衡，所以推出大規模財政支持措施的可能性也已降低。

對於下屆政府前兩年的任期可能不會有太多作為，市場一開始的反應良好，大家先前針對增稅、綠色新政(Green New Deal)、調整歐巴馬健保等重要議題可說是歇斯底里，但後來很多議題似乎就不了了之，其實美國政府體系本質上就是利於漸進式的變革，無論是共和黨或民主黨，接下來兩年最多也只能期待逐步改變。

有人說市場偏好分立政府，雖然數據支持此說法，但我認為這種分析其實並無統計上的顯著性，反而是在大部分的情況下，報酬經常是來自幾個重要年份。

舉例而言，如下圖所示，政府分立時，S&P 500指數第二好的績效是在共和黨掌控白宮與參議院，但民主黨主導眾議院時所創造，這個資訊相當有趣，特別是對於川普的支持者而言，但這種組合僅在雷根任期初期以及2019-2020年出現過。

若拜登勝選：民主黨掌控白宮與眾議院，但共和黨主導參議院，此種組合從1885-1889年以來就未出現過，所以下方的分析圖表中無資訊。