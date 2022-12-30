發生什麼事？

日本央行調整殖利率曲線控制政策震驚市場。日本央行宣佈10年期日本公債「接近0%」的殖利率目標的波動區間，從上下25個基本點放寬至50個基本點。

市場有什麼反應？

此次政策變動導致日經指數下跌2.5%，日圓則強勁升值，市場似乎已反映長期殖利率上升25個基本點的影響1。(值得注意的是，由於媒體報導日本央行政策可能改變，因此日經指數過去數天已回檔5%。)

此決策推升全球債券殖利率。S&P 500與FTSE 100小漲收高，但其他歐洲指數略微下跌。

我們對此有何看法？

依據聲明，這次調整的目的在於改善市場運作，而非緊縮貨幣政策。許多人認為殖利率曲線控制政策不切實際，遲早須修改或退場，因此日本央行放寬目標殖利率區間相當合理。

此外，消息出爐後，今年兌美元大幅貶值的日圓應聲走高。我們認為央行此舉可能會成為日圓升值的結構性因子，而且目前日圓疲軟，央行也曾多次干預市場以支撐日圓。

財務省掌控日本官方可觀的外匯存底，通常無須透過央行即可直接決定是否採取干預動作，過去數月即不斷賣出美元來支撐日圓。

然而，在全球(尤其是美國)升息環境中，金融情勢不斷緊縮，即使日本外匯存底相當充裕，干預措施並非支撐日圓的長久之道。

只要投資人的資金能隨意進出經濟體，政府就無法控制利率與匯率；寬鬆政策代表投資人能購買國外殖利率較高的資產，因此該國貨幣短期內會受到壓力。

藉由放寬殖利率曲線控制來支撐日圓，長期而言或許是更完善的方法。殖利率曲線略微攀升並轉趨陡峭，加上日圓轉強，可望嘉惠日本公司，尤其是銀行等金融業。企業(和消費者)可期待輸入商品價格的上漲壓力放緩，例如能源、食品等。

有些人認為這項貨幣政策決策目標也可能是壓抑通膨，因為山口廣秀(Hirohide Yamaguchi)數日前提出通膨日益根深蒂固的隱憂。

通膨方面，整體與核心通膨過去數季不斷攀升，但增幅與趨勢皆落後主要已開發市場。目前通膨遠高於目標，能源和食品價格壓力蔓延，推升核心通膨。

我們認為日本這次調整政策對於整體低通膨環境的影響，低於疫情後經濟重啟的供需再平衡，也不如戰事為其他主要經濟體帶來的大宗商品衝擊，但目前日本通膨確實仍高於過去數年、數十年的水準。

我們認為情勢未來會如何發展？

此決策對於日本金融情勢、市場和世界各地產生些許重大影響：

殖利率和日圓市場波動可能會加劇，因為日本當局雖僅稍微縮手，但這代表貨幣和金融情勢將略微緊縮、日本公債殖利率可望小幅攀升，且日圓貶值壓力減少。

從結構面而言，我們也預期殖利率曲線僅略微轉趨陡峭，因為政策利率和殖利率曲線控制的基本框架(包括資產購買)並未改變。

我們認為這次貨幣政策微調短期會有重大影響，改變日本市場相較全球市場的態勢，

並造成當地和全球金融情勢緊縮；日本央行與財務省可能會有更多動作，因此仍是未來關注焦點。

然而，聯準會與歐洲央行仍是貨幣政策主舞台的焦點，日本央行則在側舞台扮演要角。

通膨方面，我們認為通膨或通膨預期不會大幅飆高，因此貨幣政策不會顯著緊縮。日本人口快速老化、減少，這類非常顯著的結構特性使投資率長期低於儲蓄率，因此經濟成長與通膨壓力可能會持續疲軟。

日本通膨數十年來都低於其他主要已開發國家，早在西方國家經歷金融危機出現低通膨前就是如此，最初可追溯至1991-92年日本國內的系統性金融危機，之後就進入通膨減速/通縮環境直到今日。

我們的投資策略有何因應措施？

我們並未調整投資策略，預期明年初市場會上演拔河賽，「風險趨避」和「風險追逐」情緒激烈交鋒。

我們的基礎情境是西方已開發經濟體通膨放緩，因此央行2023年上半年會暫停緊縮動作。

我們預期全球風險胃納增加，重新正面看待衰退風險的時間點、持續時間和/或衝擊程度並定價，但貨幣政策緊縮動作的完整影響要一段時間才會浮現，而且變數仍多，因此必須持續評估。

在此環境中，我們偏好風險性信用債、投資級信用債、短存續期、以價值股為主的區域及週期性類股，因為全球風險胃納上升。

我們目前關注什麼？風險有哪些？

若日本央行調整後的殖利率曲線控制區間受到挑戰，可能會被迫採取更多動作，例如再次擴大區間、縮短目標存續期，或完全放棄此政策。最後一個選項的可能性最低，因為會引發劇烈市場動盪。

值得注意的是，這次政策調整技術上而言是朝貨幣政策正常化邁進，但也可能是為了因應美國即將出現衰退，或是要改善日本經濟；日本通膨預期近期攀升，這對通縮陰霾長期揮之不去的日本是個好消息。

我們必須記得日本央行仍延續其負利率政策。若經濟持續好轉，日本央行下一步可能就是將負利率政策調整為零利率政策。此措施恐怕會造成全球金融情勢進一步緊縮，因此我們會密切關注。

另一風險是通膨在日本經濟根深蒂固，不過此可能性極小，目前相關跡象不多，而且日本央行調整政策後，進一步壓低通膨深植的機率。然而，我們將仔細追蹤通膨和通膨預期數據。

參考資料

1 資料來源: 彭博資訊，截至2022年12月20日

