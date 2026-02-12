聯準會似乎正在醞釀「有條件暫停升息」

今日，美國聯準會全體成員一致通過升息1碼。重點是，即便聯準會主席鮑爾(Jay Powell)堅稱「沒有作出暫停升息的決定」，但我相信這實際上就是「有條件暫停升息」。理由如下：

聯準會於聲明中刪除：「額外政策緊縮可能為適當的」，並以「政策的緊縮幅度將取決於經濟數據」這段文字取代，這為日後升息確立了十分不同的標準。

聯準會措辭與2006年暫停升息時的措辭相似。摘自2006年8月聯邦公開市場委員會的聲明：「應對這些風險可能需要作出的任何額外緊縮的幅度及時機，將取決於通膨及經濟成長前景的變化，正如即將公佈的訊息所示。」

聯準會措辭及鮑爾今天在記者會上發表的言論亦與加拿大央行於1月份宣佈「有條件暫停升息」時提出的數據依賴論相似。加拿大央行當時表示：「有鑑於目前經濟成長低迷，我們預期將暫停升息，同時評估已實施的大規模緊縮貨幣政策的影響。這是有條件暫停升息—其條件是經濟發展與我們的（貨幣政策報告）展望基本一致。如有必要，我們將採取進一步措施讓通膨達到2%的目標。」

此外，聯準會並未改變其量化緊縮政策。

受此消息影響，股市下跌，市場波動可能加劇

股市因應下跌，價值股跌幅超過成長股。羅素2000成長股指數當日微幅上漲。黃金上漲，VIX指數亦有所上漲。美國國庫券殖利率下跌。KBW地區性銀行指數(KBW Regional Banking Index)於今日再度下跌，儘管在尾盤略有回升1。

我們預計短期內市場波動將加劇，因為日後將對數據進行更為嚴格的監測，以判斷是否會引起進一步升息。但我認為重點是我們可能已經十分接近升息週期尾聲，這可能會形成更有利於風險資產（如股票）的環境。大部分情況下，股票在升息後一至兩年內的表現通常良好（除2000年以外）2。

有鑑於聯準會政策不明朗、市場憂慮美國觸及債務上限及擔心地區性銀行可能會爆發更多問題，預期近日市場將較為波動，因此我們看好防禦型投資組合配置。然而，一旦相關問題得以解決，我們預期全球風險承受程度將隨之改善。

我們要注意哪些風險？

這次升息及持續的量化緊縮可能會為某些銀行帶來更大壓力。

一旦貨幣政策緊縮的累積影響充分反映到經濟當中，其程度之深恐怕足以引發重大經濟衰退。

另外一個風險在於，未來數據可能反映通膨居高不下，從而促使聯準會繼續升息。

值得注意的是，在核心通膨居高不下的風險與升息及量化緊縮帶來的累積緊縮壓力相互角力下，聯準會可能會在一段時間內以中性立場實施有條件暫停升息。因此，在銀行業壓力以及反通膨進展變得更明確前，市場將持續受政策不確定因素及市場波動影響。

我們將密切留意地區性銀行狀況、經濟數據及通膨數據。

本文觀點來自Paul Jackson、Adam Burton、及Brian Levitt

參考資料：

央行行長引述內容源自聯準會及加拿大央行。

1 本段所陳述的資料來源：彭博，截至2023年5月3日。價值股由羅素3000價值股指數代表。成長股由羅素3000成長股指數代表。

2 資料來源：美國勞工統計局及彭博，截至2023年5月3日，基於標準普爾500指數在1970年2月、1974年12月、1980年3月、1990年12月及2008年7月通膨觸頂後的1年及2年期間的表現。