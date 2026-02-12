2023年中展望：預期經濟於短期內略為放緩

環球 美股再創新高，未來應關注五大趨勢
時至2025年年中，市場以S&P 500指數創新高來紀念這一時刻。那麼，我們 該如何看待此次的美股新高呢？
我們的基礎情境預期，隨著通膨持續緩和及貨幣政策緊縮週期接近尾聲，經濟會於短期內略為放緩。
我們有可能會看到「硬著陸」，美國將率先陷入衰退，隨後波及其他經濟體。
亦有可能會出現「平穩著陸」，在此情境下，貨幣政策對經濟的影響將小於預期，全球經濟相對無礙。
正值踏入下半年之際，謹此分享我們的年中展望。當前環境仍十分特殊，許多已開發經濟體的央行繼續全力對抗數十年來最嚴峻的通膨。這的確有助壓抑通膨，但同時亦導致全球成長顯著放緩及一些意外金融事件，包括美國部分地區性銀行的倒閉。不過，在此環境下，我們看到許多經濟體保持部分強韌，尤其是服務業。
基礎情境預期：顛簸著陸
簡言之，我們相信政策會轉向，因為通膨已經減速，全球經濟成長或許會短暫放緩，但預計市場很快會忘記這段插曲，並開始著眼於未來的經濟復甦。
市場啟示
我們稱之為「顛簸著陸」，是因為在這種情況下，經濟將在某種程度上受挫部分國家受挫程度遠超其他國家。於此環境下，我們預計短期內防禦性資產類別(例如高品質企業債券及結構性信貸)以及成長股及品質股(尤其是科技、消費產品及服務股)的表現更佳。有鑑於我們對中國及其他亞洲國家的成長展望，我們亦偏好亞洲股票。
不過，我們預期市場將很快著眼於經濟復甦，這有望帶動高收益信用債及週期股以及小型股等資產類別開始領先。
悲觀情境：硬著陸
我們相信有可能會出現「硬著陸」的悲觀情境，這將對全球成長造成較嚴重的衝擊，美國將率先陷入衰退，隨後波及其他經濟體。
市場啟示
於此環境下，我們預計防禦性資產類別將表現領先。這包括長存續期主權債及防禦性股票，如消費必需品股及健康護理股。我們預計於此環境下，黃金也有良好的表現。
樂觀情境：平穩著陸
我們亦相信有可能會出現「平穩著陸」的樂觀情境，在此情境下，通膨放緩得更快，貨幣政策對經濟的影響將小於預期，全球經濟相對無礙。
市場啟示
於此情境下，我們預計風險較高的資產類別將表現出色，包括高收益債、歐洲及新興市場股票、週期股及小型股以及工業原物料。
結論
展望未來，我們認為部分跡象顯示「顛簸著陸」情境最有可能出現。不過，央行政策大幅緊縮仍是一項重大風險，我們深知，還可能爆發更多金融事件，並由此帶來間接影響，例如增加商業房地產業壓力。此外，重大的地緣政治風險猶存，我們將時刻保持警惕，密切留意經濟數據，並在必要時重審我們的展望並作出更新。
俄羅斯局勢概況
正如上文所述，我們正密切關注地緣政治風險，以及上週末有關俄羅斯軍事叛亂(很快停止)的消息帶來的顯著風險。我們預計，相關局勢不會對全球經濟造成任何重大的直接或間接影響，但考慮到對部分資產(尤其是部分商品)價格的潛在影響，我們將繼續予以密切關注。我們認為這些風險值得注意，但我們尚不會因此調整任何投資組合配置。
目前，我們尚未掌握足夠的資料能預期未來如何發展。值得關注的潛在情境如下：
我們將密切關注相關局勢並提供最新資訊。
觀點來自Paul Jackson、Brian Levitt、Ashley Oerth、David Chao、Tomo Kinoshita及Andras Vig。
Inv23-0195
美國通膨將會上升嗎？關稅令人擔憂嗎？隨著新的一年和新川普政府的上台，投資者對經濟和市場產生了疑問。
川普勝選提振投資者情緒，進而帶動美股上漲。標準普爾500指數、羅素2000指數和納斯達克指數等主要指數均表現理想。按當地貨幣計算，歐洲股票於11月份小幅上漲。歐元區整體通膨從10月份的2.0%升至11月份的2.3%。亞太區股市取得負報酬。
