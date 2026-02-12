2023年中展望：預期經濟於短期內略為放緩

正值踏入下半年之際，謹此分享我們的年中展望。當前環境仍十分特殊，許多已開發經濟體的央行繼續全力對抗數十年來最嚴峻的通膨。這的確有助壓抑通膨，但同時亦導致全球成長顯著放緩及一些意外金融事件，包括美國部分地區性銀行的倒閉。不過，在此環境下，我們看到許多經濟體保持部分強韌，尤其是服務業。

基礎情境預期：顛簸著陸

我們的基礎情境預期，隨著通膨持續緩和及貨幣政策緊縮週期接近尾聲，經濟會於短期內略為放緩。

美國。我們仍相信美國可避免大範圍的經濟衰退。相反的，我們預期隨著美國經濟達「顛簸著陸」後，今年下半年會出現一些疲弱，但經濟活動仍將保持韌性。我們相信升息即將結束，通膨將持續顯著回落，惟這可能會有瑕疵。踏入2024年之際，我們預期隨著美國經濟復甦，成長前景則會更為明確。

歐元區及英國。我們認為，歐元區和英國可能會遵循與美國類似的模式，但時間落後。多項因素幫助維持歐洲2023年至今的經濟動能，但我們預期隨著時間的推移，金融環境緊縮將對信用成長構成壓力，有助於降低通膨壓力，但也會導致經濟顯著放緩。

中國。與許多主要已開發市場經濟體相比，中國在經濟週期中明顯處於不同的位置即「顛簸起飛」。新冠疫情解封帶動中國經濟顯著復甦，但成長步調不均衡。重新開放主要有利於服務業，而全球成長動能放緩意味著製造業活動不如預期。雖然如此，有鑑於通膨溫和以及成長前景穩健，中國仍備受青睞，我們預期中國人民銀行將繼續放寬政策。

簡言之，我們相信政策會轉向，因為通膨已經減速，全球經濟成長或許會短暫放緩，但預計市場很快會忘記這段插曲，並開始著眼於未來的經濟復甦。

市場啟示

我們稱之為「顛簸著陸」，是因為在這種情況下，經濟將在某種程度上受挫部分國家受挫程度遠超其他國家。於此環境下，我們預計短期內防禦性資產類別(例如高品質企業債券及結構性信貸)以及成長股及品質股(尤其是科技、消費產品及服務股)的表現更佳。有鑑於我們對中國及其他亞洲國家的成長展望，我們亦偏好亞洲股票。

不過，我們預期市場將很快著眼於經濟復甦，這有望帶動高收益信用債及週期股以及小型股等資產類別開始領先。

悲觀情境：硬著陸

我們相信有可能會出現「硬著陸」的悲觀情境，這將對全球成長造成較嚴重的衝擊，美國將率先陷入衰退，隨後波及其他經濟體。

市場啟示

於此環境下，我們預計防禦性資產類別將表現領先。這包括長存續期主權債及防禦性股票，如消費必需品股及健康護理股。我們預計於此環境下，黃金也有良好的表現。

樂觀情境：平穩著陸

我們亦相信有可能會出現「平穩著陸」的樂觀情境，在此情境下，通膨放緩得更快，貨幣政策對經濟的影響將小於預期，全球經濟相對無礙。

市場啟示

於此情境下，我們預計風險較高的資產類別將表現出色，包括高收益債、歐洲及新興市場股票、週期股及小型股以及工業原物料。

結論

展望未來，我們認為部分跡象顯示「顛簸著陸」情境最有可能出現。不過，央行政策大幅緊縮仍是一項重大風險，我們深知，還可能爆發更多金融事件，並由此帶來間接影響，例如增加商業房地產業壓力。此外，重大的地緣政治風險猶存，我們將時刻保持警惕，密切留意經濟數據，並在必要時重審我們的展望並作出更新。

俄羅斯局勢概況

正如上文所述，我們正密切關注地緣政治風險，以及上週末有關俄羅斯軍事叛亂(很快停止)的消息帶來的顯著風險。我們預計，相關局勢不會對全球經濟造成任何重大的直接或間接影響，但考慮到對部分資產(尤其是部分商品)價格的潛在影響，我們將繼續予以密切關注。我們認為這些風險值得注意，但我們尚不會因此調整任何投資組合配置。

目前，我們尚未掌握足夠的資料能預期未來如何發展。值得關注的潛在情境如下：

俄羅斯有可能不會續簽烏克蘭糧食出口協議，這將導致軟性商品價格出現部分波動。

俄羅斯有可能嘗試擴大對亞洲的石油出口，以便支付國內或軍事重點項目，但考慮到國內動盪，亞洲買方可能會盡力擴大降價幅度。

俄羅斯內亂可能促使戰爭提前結束，這或許有利歐洲風險資產。

但亦可能加劇地緣政治風險，並推高黃金及美國國債等「避險」資產類別的價格。

我們將密切關注相關局勢並提供最新資訊。

觀點來自Paul Jackson、Brian Levitt、Ashley Oerth、David Chao、Tomo Kinoshita及Andras Vig。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。