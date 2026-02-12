美國信用評等調降對投資者的意義

市場發生了什麼

惠譽信評於8月1日將美國債務評等從AAA級調降至AA+級，理由是「未來3年的財政狀況預計將不斷惡化、政府總體債務負擔居高不下且不斷加重，以及與『AA』及『AAA』同等級國家比較，過去二十年的治理不斷惡化（an erosion of governance），導致該國在債務上限的問題上屢屢陷入僵局，直到最後一刻才有解決方案。」1

市場對此有何反應



此舉引發市場憂慮，因為就在債務上限危機剛剛化解之時調降美債評等，這時間點實屬反常。不過，評等調降的原因眾所周知，所以實際上亦屬意料之中。

我們的看法



事實上，美國近幾任政府（由總統川普及拜登所領導）已從前任政府於全球金融危機期間提供的財政刺激不足之中汲取教訓。

疫情期間的財政刺激遠較以往激進，以致產生較多債務。所以，債務水準上升可以視為是對成長的貢獻。此外，儘管債務佔GDP比重相當高，但債務佔美國政府資產的比重不足為慮。除非評等調降至接近垃圾等級，否則一般對市場的影響不大。所以，我相信，儘管初期帶來震盪，但影響基本不大。在我看來，這不太可能產生任何重大長期影響。



此次降評使美國的惠譽評等低於德國、瑞士和新加坡，這些國家的評等均為AAA。 美國的評等與加拿大相同，均為AA+。然而，惠譽的新美國評等優於法國和英國的 AA- 評等以及日本的 A 評等。1



我們的市場展望



我們認為本次調降評等對市場不會有重大影響，僅可能在極短期內產生波動。標準普爾曾於2011年調降美債評等，但除了極短期的波動以外，並未引起任何重大影響。

多年來，市場一直擔心美國政府債務水準。儘管如此，過去三十年，美國國債殖利率一直維持相對低點，且股市均有明顯上漲。2



我們對此採取的投資策略



我們維持目前投資觀點不變。我們預期，短期之內市場會持續震盪（聯準會仍依賴數據）。

我們預計，隨著聯準會開始降息及市場重新定價，股市可能獲利回吐，並於短期之內小幅回檔。不過，我們預期，隨著市場開始著眼於明年的經濟復甦，全球風險承受程度將於今年稍晚時開始反彈。



我們注意的事件和風險



多種因素包括本次評等調降可能會共同帶動美國殖利率走揚。

其他因素包括：

美債發行量增加(目前債務上限問題已解決)

日本央行調整殖利率曲線控制政策後，對於日本投資者而言，相對於持有美國國庫券，持有日本政府債券較以往更具吸引力。

感謝Brian Levitt、Paul Jackson、及Tomo Kinoshita對本文的貢獻

參考資料

1 資料來源：惠譽信評，截至2023年8月1日

2 資料來源：彭博，截至2023年8月2日