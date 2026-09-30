À mesure que les ETF gagnent en popularité, ils comblent le fossé historique entre les fonds indiciels purement passifs, domaine traditionnel des ETF, et les fonds actifs à fortes convictions. Aujourd’hui, les investisseurs ont accès à des ETF présentant une large gamme d’objectifs de performance et de niveaux de tolérance au risque.

Les stratégies actives systématiques (« bêta plus ») sont conçues pour remplacer l’exposition bêta de base et figurent parmi les segments connaissant la croissance la plus rapide. Bien qu’il existe différentes approches, ces stratégies présentent généralement deux caractéristiques essentielles :

Un ensemble de signaux quantitatifs ou de facteurs utilisés pour sélectionner et pondérer les titres

Des contraintes de portefeuille limitant le risque actif par rapport à l’indice de référence (souvent avec un objectif explicite d’écart de suivi)

La croissance de ce segment du marché des ETF n’est pas surprenante. Les ETF actifs systématiques peuvent constituer une alternative attrayante aux expositions bêta de base traditionnelles, en combinant un profil de risque similaire à celui des indices de marché et un potentiel de rendement excédentaire. En théorie, ils visent à profiter du meilleur des deux mondes : l’efficacité et la diversification de l’investissement passif et la possibilité de surperformer.

Pour comprendre le fonctionnement concret de ces stratégies, examinons la gamme d’ETF Enhanced Equity d’Invesco.

Fonctionnement de nos stratégies Enhanced Equity

Notre gamme d’ETF UCITS Invesco Enhanced Equity suit une stratégie systématique visant à surperformer l’indice de marché de référence concerné tout en conservant un profil de risque comparable à celui de cet indice. Pour générer de l’alpha, la stratégie s’appuie sur trois moteurs actifs bien connus : « Valeur », « Qualité » et « Momentum ». Elle applique ensuite un ensemble de contraintes de portefeuille, notamment des limites d’exposition par pays et par secteur, afin de gérer le risque par rapport à l’indice de référence.

Prenons comme exemple l’ETF Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF. Environ 3 000 actions de grande et moyenne capitalisation issues des marchés développés mondiaux sont prises en considération pour l’inclusion, soit un univers d’investissement bien plus large que celui de l’indice de référence de l’ETF, le MSCI World Index. Un processus d’optimisation équilibre l’exposition aux facteurs « Valeur », « Qualité » et « Momentum », avec les considérations de risque et les coûts de transaction, tout en favorisant la diversification du risque entre les titres individuels et les trois facteurs. Le portefeuille obtenu comprend généralement entre 400 et 500 titres et vise une erreur de suivi comprise entre 1,0 % et 1,5 % par rapport au MSCI World Index. Le processus est répété chaque mois.

Cette gamme repose sur Invesco Quantitative Strategies (IQS), une équipe mondiale spécialisée dans l’investissement systématique fondé sur les facteurs. Bien que le premier ETF Enhanced Equity ait été lancé en 2025, IQS gère les stratégies Enhanced Equity sous-jacentes depuis plus de 20 ans et s’appuie sur plus de quatre décennies de recherche en investissement factoriel.

Cette approche éprouvée est désormais accessible au travers d’une gamme croissante d’ETF Enhanced Equity. L’exposition mondiale a été la première, suivie d’expositions régionales et nationales, notamment l’Europe, les marchés émergents et les États-Unis, la gamme continuant de s’élargir. Le graphique 1 montre les performances de l’approche Enhanced Equity dans différentes régions.