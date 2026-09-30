Point de vue ETF actifs systématiques : Redéfinir l’exposition aux actions de base
Points importants à retenir
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Les ETF actifs systématiques peuvent offrir une exposition « de type indiciel » assortie d’un potentiel de surperformance à long terme.
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Une stratégie efficace doit associer des sources d’alpha éprouvées à des mécanismes robustes de contrôle des risques, ces deux éléments étant essentiels.
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Systématique ne doit pas signifier statique. Une supervision active est indispensable pour que les stratégies continuent d’évoluer et de s’améliorer au fil du temps.
À mesure que les ETF gagnent en popularité, ils comblent le fossé historique entre les fonds indiciels purement passifs, domaine traditionnel des ETF, et les fonds actifs à fortes convictions. Aujourd’hui, les investisseurs ont accès à des ETF présentant une large gamme d’objectifs de performance et de niveaux de tolérance au risque.
Les stratégies actives systématiques (« bêta plus ») sont conçues pour remplacer l’exposition bêta de base et figurent parmi les segments connaissant la croissance la plus rapide. Bien qu’il existe différentes approches, ces stratégies présentent généralement deux caractéristiques essentielles :
- Un ensemble de signaux quantitatifs ou de facteurs utilisés pour sélectionner et pondérer les titres
- Des contraintes de portefeuille limitant le risque actif par rapport à l’indice de référence (souvent avec un objectif explicite d’écart de suivi)
La croissance de ce segment du marché des ETF n’est pas surprenante. Les ETF actifs systématiques peuvent constituer une alternative attrayante aux expositions bêta de base traditionnelles, en combinant un profil de risque similaire à celui des indices de marché et un potentiel de rendement excédentaire. En théorie, ils visent à profiter du meilleur des deux mondes : l’efficacité et la diversification de l’investissement passif et la possibilité de surperformer.
Pour comprendre le fonctionnement concret de ces stratégies, examinons la gamme d’ETF Enhanced Equity d’Invesco.
Fonctionnement de nos stratégies Enhanced Equity
Notre gamme d’ETF UCITS Invesco Enhanced Equity suit une stratégie systématique visant à surperformer l’indice de marché de référence concerné tout en conservant un profil de risque comparable à celui de cet indice. Pour générer de l’alpha, la stratégie s’appuie sur trois moteurs actifs bien connus : « Valeur », « Qualité » et « Momentum ». Elle applique ensuite un ensemble de contraintes de portefeuille, notamment des limites d’exposition par pays et par secteur, afin de gérer le risque par rapport à l’indice de référence.
Prenons comme exemple l’ETF Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF. Environ 3 000 actions de grande et moyenne capitalisation issues des marchés développés mondiaux sont prises en considération pour l’inclusion, soit un univers d’investissement bien plus large que celui de l’indice de référence de l’ETF, le MSCI World Index. Un processus d’optimisation équilibre l’exposition aux facteurs « Valeur », « Qualité » et « Momentum », avec les considérations de risque et les coûts de transaction, tout en favorisant la diversification du risque entre les titres individuels et les trois facteurs. Le portefeuille obtenu comprend généralement entre 400 et 500 titres et vise une erreur de suivi comprise entre 1,0 % et 1,5 % par rapport au MSCI World Index. Le processus est répété chaque mois.
Cette gamme repose sur Invesco Quantitative Strategies (IQS), une équipe mondiale spécialisée dans l’investissement systématique fondé sur les facteurs. Bien que le premier ETF Enhanced Equity ait été lancé en 2025, IQS gère les stratégies Enhanced Equity sous-jacentes depuis plus de 20 ans et s’appuie sur plus de quatre décennies de recherche en investissement factoriel.
Cette approche éprouvée est désormais accessible au travers d’une gamme croissante d’ETF Enhanced Equity. L’exposition mondiale a été la première, suivie d’expositions régionales et nationales, notamment l’Europe, les marchés émergents et les États-Unis, la gamme continuant de s’élargir. Le graphique 1 montre les performances de l’approche Enhanced Equity dans différentes régions.
Pourquoi les facteurs « Valeur », « Qualité » et « Momentum » ?
Chacun de ces trois facteurs repose sur une logique d’investissement distincte et capte une source potentielle de rendement différente :
- Valeur : Privilégie les actions qui semblent sous-évaluées par rapport à leurs pairs, dans l’espoir qu’elles surperformeront au fil du temps.
- Qualité : Privilégie les entreprises affichant des bilans solides, dans l’idée que les sociétés de meilleure qualité peuvent offrir de meilleurs rendements à long terme.
- Momentum : Privilégie les actions ayant enregistré récemment de solides performances boursières, dans l’attente d’une poursuite temporaire de la tendance.
De la sélection des facteurs à la construction du portefeuille
« Valeur », « Qualité » et « Momentum » sont des concepts d’investissement bien établis, mais leur définition et leur mesure continuent d’évoluer. Bien que les principes sous-jacents à chaque facteur soient restés globalement constants, IQS a continué d’affiner les méthodes et les données utilisées pour les identifier.
C’est là qu’une approche active devient essentielle. Nos modèles factoriels propriétaires sont perfectionnés en continu afin d’intégrer de nouvelles connaissances et les avancées technologiques. Par exemple, des techniques telles que le traitement automatique du langage naturel et le Big Data nous permettent de capter des signaux, comme les dépenses effectuées par carte bancaire, qui étaient auparavant inaccessibles.
L’identification de l’attrait des actions ne constitue que la première étape. L’étape suivante consiste à déterminer comment combiner plusieurs facteurs. Bien que « Valeur », « Qualité » et « Momentum » aient chacun surperformé sur le long terme, leurs performances peuvent être cycliques et irrégulières sur des périodes plus courtes.
La stratégie Enhanced Equity répond à cet enjeu en combinant les trois facteurs au sein d’un processus unique d’optimisation, plutôt qu’en s’appuyant sur un facteur isolé (voir graphique 2).
Enfin, la construction du portefeuille constitue l’un des aspects les plus importants, mais aussi les plus souvent négligés, d’une stratégie de type « bêta plus ». Outre la génération d’alpha grâce aux expositions factorielles, le portefeuille doit également conserver un profil de risque aligné sur l’indice de référence retenu. Pour atteindre cet objectif, les stratégies Enhanced Equity appliquent des limites aux pondérations par secteur, par pays et par titre individuel par rapport à l’indice de référence, tout en tenant compte de la liquidité, du taux de rotation et des coûts de mise en œuvre.
Périodes annualisées
Dep. déb. année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
Global Enhanced
13,45 %
26,80 %
22,58 %
14,74 %
14,25 %
10,27 %
Indice MSCI World
10,26 %
20,41 %
18,14 %
11,19 %
12,73 %
8,92 %
Europe Enhanced simulation
13,60 %
25,63 %
17,89 %
12,97 %
10,95 %
6,27 %
Indice MSCI Europe
11,82 %
22,09 %
14,00 %
10,11 %
9,33 %
4,87 %
Emerging Markets Enhanced simulation
23,09 %
38,52 %
22,21 %
10,84 %
10,85 %
10,46 %
MSCI Emerging Markets Index
20,04 %
36,44 %
19,33 %
8,03 %
9,19 %
9,06 %
Japan Enhanced simulation
19,57 %
41,47 %
24,22 %
20,59 %
14,66 %
6,87 %
MSCI Japan Index
18,81 %
39,96 %
22,28 %
18,49 %
14,18 %
6,20 %
UK Enhanced simulation
11,72 %
23,84 %
18,41 %
13,97 %
9,78 %
9,67 %
FTSE All Share ex Investment Trusts
11,29 %
21,90 %
15,82 %
12,08 %
8,64 %
8,70 %
US Enhanced simulation
11,59 %
22,58 %
21,75 %
14,52 %
15,56 %
9,79 %
S&P 500 Index
9,92 %
19,22 %
19,04 %
12,70 %
15,00 %
8,98 %
All Country Enhanced
14,97 %
28,89 %
22,38 %
-
14,28 %
14,32 %
MSCI ACWI
11,33 %
22,11 %
18,30 %
-
10,85 %
11,05 %
Source : Invesco au 31 juillet 2026. La performance est présentée brute de commissions en USD. Cette présentation d’Invesco contient des informations qui complètent les présentations conformes aux normes GIPS®. La source de données est le rendement de la stratégie Invesco Global Enhanced. Les résultats de la performance ne reflètent pas la déduction des frais de conseil en investissement. Le rendement effectif du client sera réduit des frais de conseil et des autres dépenses qui pourraient être engagées dans le cadre de la gestion d’un compte de conseil en investissement. Les rendements de périodes inférieures à un an ne sont pas annualisés. Veuillez consulter l’annexe pour plus d’informations.
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