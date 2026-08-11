Artículo Invertir en oro, ahora más fácil con los ETCs
Ideas principales
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El precio del oro suele evolucionar de forma diferente al de la renta variable y la renta fija. Incorporar oro a una cartera puede ayudar a diversificar el riesgo y reducir el impacto de caídas simultáneas de otros activos.
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Para algunos inversores, comprar lingotes o monedas de oro puede resultar poco práctico. Un ETC de oro ofrece una forma más sencilla de obtener exposición a este metal precioso.
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Invesco ofrece ETCs de coste competitivo, respaldados por oro físico, fáciles de comprar y vender, y de mantener en cartera.
El oro ha sido un activo valorado durante miles de años, desde lingotes y monedas custodiados en cámaras acorazadas, hasta joyas apreciadas en todo el mundo. Los inversores actuales siguen valorando el oro por las mismas razones que en el pasado. Sin embargo, comprar, almacenar, asegurar y vender oro físico puede resultar complejo e incómodo. Hoy en día, acceder a los potenciales beneficios del oro puede ser complejo e incómodo para algunos inversores, pero existen alternativas asociadas a la posesión física de este popular metal precioso.
Descubre cómo Invesco Physical Gold ETC y el recientemente lanzado Invesco Physical Gold II ETC podrían ayudarte a incorporar oro a tus inversiones.
Cuatro razones para considerar invertir en oro
¿Estás pensando en añadir oro a tu cartera? No estás solo. Muchos inversores consideran incluir oro en sus carteras por varias razones:
- El oro suele comportarse de forma diferente a la renta variable y a la renta fija, lo que puede contribuir a diversificar una cartera cuando otros activos atraviesan periodos de menor rentabilidad.
- Aunque el precio del oro puede ser volátil y experimentar movimientos al alza o a la baja en plazos cortos, históricamente, ha demostrado preservar su valor a largo plazo (como muestran los gráficos siguientes). Esto se debe, entre otros factores, a que se trata de un recurso escaso y duradero. Además, a diferencia del dinero fiduciario, el oro no puede emitirse ni devaluarse mediante decisiones de los bancos centrales.
- El precio del oro no depende de una única fuente de demanda. El oro tiene aplicaciones en la joyería y en tecnologías avanzadas, y también es un activo que mantienen inversores y bancos centrales como parte de sus reservas.
- El oro no es emitido por ninguna empresa ni por ningún país, por lo que su valor no depende de la solidez financiera de una entidad ni de la capacidad de un tercero para devolver una deuda.
¿Por qué considerar un ETC para obtener exposición al oro?
Consulta las Consideraciones de riesgo al final de esta página web. Aunque el oro puede resultar atractivo para muchos inversores, invertir en este metal precioso no siempre ha sido sencillo. La compra de lingotes o monedas físicas implica gestionar aspectos como el almacenamiento, el seguro y la posterior venta de los activos. Para algunos inversores, estas tareas pueden compensar parte de las posibles ventajas de invertir en oro.
Un ETC (Exchange-Traded Commodity) de oro permite obtener exposición a este activo de forma sencilla, transparente y eficiente en costes. ¿Cómo funciona un ETC de oro?
- Los ETCs cotizan en las principales bolsas europeas, por lo que pueden comprarse y venderse de forma similar a las acciones o los bonos.
- Cada certificado de ETC representa una cantidad determinada de oro físico, custodiado en cámaras acorazadas de alta seguridad.
- El inversor paga una única comisión anual transparente, evitando costes asociados a primas, transporte o almacenamiento.
En definitiva, un ETC permite invertir en oro sin necesidad de custodiar lingotes o monedas.
Dos formas de invertir en oro con Invesco
Invesco ofrece dos ETCs respaldados por oro físico. Ambos comparten la misma estructura y filosofía de inversión, pero están diseñados para responder a distintas necesidades de los inversores.
- Invesco Physical Gold ETC Lanzado en 2009, es actualmente uno de los ETCs sobre oro más grandes de Europa. Aplica una comisión anual fija del 0,12 %, situándose entre las opciones de inversión en oro de menor coste en Europa¹. Está respaldado por lingotes de oro físico custodiados en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan en Londres.
- Invesco Physical Gold II ETC Lanzado en 2026, comparte la misma estructura, la misma custodia y la misma baja comisión anual. Puede resultar especialmente atractivo para inversores que desean comenzar con importes más reducidos o incorporar oro a su cartera de forma gradual, por ejemplo, mediante aportaciones periódicas. ¿Por qué? Cada certificado de Invesco Physical Gold II ETC representa 1/1.000 de una onza troy de oro, frente a 1/10 de una onza troy en el caso de Invesco Physical Gold ETC.Al representar una cantidad menor de oro por certificado, el precio unitario de Invesco Physical Gold II ETC suele ser inferior al de Invesco Physical Gold ETC.
Explore nuestras dos soluciones de inversión en oro y comprueba cuál puede ajustarse mejor a tus objetivos de inversión.
Rentabilidad móvil anualizada a 12 meses del precio del oro.
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Mayo 2023
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Fuente: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Basado en el LBMA Gold Price (USD). Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los Exchange-Traded Commodities o ETCs?
Los ETCs o materias primas cotizadas (Exchange-Traded Commodities) son inversiones que se negocian en bolsa, y que tratan de replicar el precio de una materia prima, en este caso el oro. Estos instrumentos ofrecen exposición al precio de esa materia prima sin necesidad de poseerla ni almacenarla. Un ETC que solo invierte en una materia prima, como el oro, no está diversificado. Esta falta de diversificación es una de las diferencias entre los ETCs y los fondos, incluidos los ETFs o fondos cotizados (Exchange-Traded Funds), que deben estar diversificados.
¿Los ETC invierten en oro?
Nuestros ETC de oro utilizan tu inversión para comprar lingotes de oro físicos, que se almacenan de forma segura en las cajas fuertes de J.P. Morgan en Londres. La expresión “totalmente respaldado por oro físico” se refiere a que se mantienen lingotes de oro con un valor, al menos, equivalente al valor total del ETC. En nuestra página web, encontrarás una lista completa de estos lingotes. Dos veces al año, inspectores independientes comprueban el oro y, en una de estas inspecciones, participan también nuestros auditores.
¿Con qué precisión busca replicar nuestro Invesco Physical Gold ETC el precio del oro?
Nuestros ETCs de oro están diseñados para ofrecer una exposición directa a la evolución del precio del oro. Su objetivo es replicar la evolución del precio del oro, descontando la comisión anual fija del ETC, del 0,12 %.
¿Cómo se fija el precio del oro?
La cotización del oro se establece a través de una subasta electrónica celebrada dos veces al día en Londres. El índice de referencia, conocido como LBMA Gold Price, es una de las principales referencias del mercado del oro y se expresa en USD por onza troy de oro. La London Bullion Market Association (LBMA) es una asociación que supervisa el mercado de lingotes de Londres y fija normas para la negociación del oro y otros metales preciosos.
¿Puedo recibir la entrega física del oro al vender?
La entrega física del oro es posible bajo determinadas condiciones, como disponer de una cuenta de compensación (“clearing account”) de la LBMA. Para obtener más información sobre los requisitos para la entrega física, consulta el folleto (“prospectus”), disponible en la página web de Invesco.
¿Qué es una clase de acciones con cobertura de divisas?
Para los inversores que buscan reducir el impacto de los movimientos en el tipo de cambio entre el USD (el oro suele cotizar en USD) y la divisa local del inversor, existen clases de acciones con divisa cubierta en GBP o EUR. Este mecanismo de cobertura tiene como objetivo neutralizar las variaciones del tipo de cambio entre ambas divisas, generalmente descontando una comisión, lo que puede tener un impacto positivo o negativo en la rentabilidad. De todas formas la CNMV en España considera las clases con coberturas come complejas, y que no están adecuadas a un publico minorista.
¿Cómo se diferencia el Invesco Physical Gold II ETC del Invesco Physical Gold ETC?
Los dos ETCs de oro físico de Invesco tratan de replicar la evolución del LBMA Gold Price y están respaldados íntegramente por oro físico, aunque difieren en la cantidad de oro asociada a cada certificado, como se muestra a continuación.
- Cada unidad del Invesco Physical Gold II ETC está respaldada por 1/1000 de una onza troy fina de oro.
- Mientras que cada unidad del Invesco Physical Gold ETC está respaldada por 1/10 de una onza troy fina de oro.
- Esto significa que, al representar cada certificado una menor cantidad de oro, Invesco Physical Gold II ETC suele tener un precio más bajo, lo que permite comenzar a invertir con una aportación inicial más reducida.
¿Por qué algunos inversores consideran poco práctico mantener oro físico?
Comprar, almacenar, asegurar y vender oro físico implica gestionar cuestiones logísticas además de tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, custodiar oro en el domicilio puede conllevar riesgos de robo, mientras que los costes recurrentes del seguro y del almacenamiento profesional en cámaras acorazadas pueden ser superiores a los costes asociados a un ETC.
¿Cómo empezar?
Descubre nuestros dos ETCs sobre oro físico y valora si alguno de ellos se ajusta a tus objetivos de inversión.
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