Preguntas frecuentes

¿Qué son los Exchange-Traded Commodities o ETCs?

Los ETCs o materias primas cotizadas (Exchange-Traded Commodities) son inversiones que se negocian en bolsa, y que tratan de replicar el precio de una materia prima, en este caso el oro. Estos instrumentos ofrecen exposición al precio de esa materia prima sin necesidad de poseerla ni almacenarla. Un ETC que solo invierte en una materia prima, como el oro, no está diversificado. Esta falta de diversificación es una de las diferencias entre los ETCs y los fondos, incluidos los ETFs o fondos cotizados (Exchange-Traded Funds), que deben estar diversificados.

¿Los ETC invierten en oro?

Nuestros ETC de oro utilizan tu inversión para comprar lingotes de oro físicos, que se almacenan de forma segura en las cajas fuertes de J.P. Morgan en Londres. La expresión “totalmente respaldado por oro físico” se refiere a que se mantienen lingotes de oro con un valor, al menos, equivalente al valor total del ETC. En nuestra página web, encontrarás una lista completa de estos lingotes. Dos veces al año, inspectores independientes comprueban el oro y, en una de estas inspecciones, participan también nuestros auditores.

¿Con qué precisión busca replicar nuestro Invesco Physical Gold ETC el precio del oro?

Nuestros ETCs de oro están diseñados para ofrecer una exposición directa a la evolución del precio del oro. Su objetivo es replicar la evolución del precio del oro, descontando la comisión anual fija del ETC, del 0,12 %.

¿Cómo se fija el precio del oro?

La cotización del oro se establece a través de una subasta electrónica celebrada dos veces al día en Londres. El índice de referencia, conocido como LBMA Gold Price, es una de las principales referencias del mercado del oro y se expresa en USD por onza troy de oro. La London Bullion Market Association (LBMA) es una asociación que supervisa el mercado de lingotes de Londres y fija normas para la negociación del oro y otros metales preciosos.

¿Puedo recibir la entrega física del oro al vender?

La entrega física del oro es posible bajo determinadas condiciones, como disponer de una cuenta de compensación (“clearing account”) de la LBMA. Para obtener más información sobre los requisitos para la entrega física, consulta el folleto (“prospectus”), disponible en la página web de Invesco.

¿Qué es una clase de acciones con cobertura de divisas?

Para los inversores que buscan reducir el impacto de los movimientos en el tipo de cambio entre el USD (el oro suele cotizar en USD) y la divisa local del inversor, existen clases de acciones con divisa cubierta en GBP o EUR. Este mecanismo de cobertura tiene como objetivo neutralizar las variaciones del tipo de cambio entre ambas divisas, generalmente descontando una comisión, lo que puede tener un impacto positivo o negativo en la rentabilidad. De todas formas la CNMV en España considera las clases con coberturas come complejas, y que no están adecuadas a un publico minorista.

¿Cómo se diferencia el Invesco Physical Gold II ETC del Invesco Physical Gold ETC?

Los dos ETCs de oro físico de Invesco tratan de replicar la evolución del LBMA Gold Price y están respaldados íntegramente por oro físico, aunque difieren en la cantidad de oro asociada a cada certificado, como se muestra a continuación.

Cada unidad del Invesco Physical Gold II ETC está respaldada por 1/1000 de una onza troy fina de oro.

Mientras que cada unidad del Invesco Physical Gold ETC está respaldada por 1/10 de una onza troy fina de oro.

Esto significa que, al representar cada certificado una menor cantidad de oro, Invesco Physical Gold II ETC suele tener un precio más bajo, lo que permite comenzar a invertir con una aportación inicial más reducida.

¿Por qué algunos inversores consideran poco práctico mantener oro físico?

Comprar, almacenar, asegurar y vender oro físico implica gestionar cuestiones logísticas además de tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, custodiar oro en el domicilio puede conllevar riesgos de robo, mientras que los costes recurrentes del seguro y del almacenamiento profesional en cámaras acorazadas pueden ser superiores a los costes asociados a un ETC.

¿Cómo empezar?

Descubre nuestros dos ETCs sobre oro físico y valora si alguno de ellos se ajusta a tus objetivos de inversión.

Invertir en oro con Invesco