景順發佈2026年年中投資展望，聚焦經濟韌性

香港，2026年6月22日 – 景順發佈《2026年年中投資展望》，預期全球經濟將在下半年重新加速。

2026年上半年，全球經濟連番受到干擾力量衝擊，包括地緣政治裂痕以及能源與大宗商品供應中斷。儘管面對此等挑戰，在科技行業及人工智能投資熱潮的帶動下，經濟仍展現韌性，企業盈利亦保持強勁。

景順策略與洞察團隊（Invesco Strategy & Insights）預期，全球經濟將在2026年下半年重新加速，但具體時間取決於霍爾木茲海峽的能源運輸何時恢復。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示 ：「面對動盪紛擾及外部地緣政治變動，上半年全球經濟仍保持增長，這從GDP增長與消費者及投資支出等經濟數據中可以看出。此外，近年消費者與企業已普遍降低淨槓桿水平。大多數經濟體的實質工資有所增長，企業持續向上修正盈利增長預測並增加資本支出。儘管全球經濟走勢不斷變化，但我們仍對年內餘下時間的增長前景持有樂觀態度。」

聚焦亞洲關鍵宏觀主題

《展望》提到，儘管再次面臨潛在能源衝擊及地緣政治風險升溫，全球經濟增長表現仍好過預期。儘管能源價格上升推高了整體通脹，但由於全球經濟對能源的依賴程度已較過往降低，因此能源衝擊相對可控。

由於推動電氣化及能源結構更趨多元化，中國尤其能有效抵禦油價上升的影響。中國有望受惠於能源轉型，這在「新經濟」行業持續強勁的表現中得到反映。我們亦預期中國的出口增長將保持強勁，隨着全球致力提升對潛在能源衝擊的韌性，中國替代能源技術及電動汽車出口預期將會加速。

日本推行重大財政支持政策，增加國防開支，支持科技產業以及削減消費稅，這在一定程度上受惠於較穩定的政治環境。儘管通脹預計將會上升，但《展望》預期日本的貨幣政策很可能維持寬鬆。

趙耀庭表示：「在今年2月份新一輪中東衝突爆發初期，亞洲經濟體似乎最容易受到燃油價格波動影響，但區內規模最大的幾個經濟體都較好地抵禦了相關影響。儘管全球能源供應長期中斷的風險依然較爲顯著，但亞洲經濟體對石油的依賴程度普遍有所下降，可在一定程度上抑制潛在的經濟影響。」

值得關注的重要投資主題

景順策略與洞察團隊認爲，下半年對於投資者而言最重要的主題包括市場韌性、美元、新興市場、人工智能及另類投資的收益潛力與多元化配置。

市場展現韌性。 儘管經歷波動，但2026年至今大部分主要資產仍錄得正回報。這提醒了投資者，在面對不明朗因素時，保持投資的重要性。一旦霍爾木茲海峽恢復通航，市場很可能會出現強勁的週期性反彈，新興市場及歐洲市場將是主導。美國股票及債券市場可能同樣表現良好，但落後於原材料及工業等週期性板塊。

儘管經歷波動，但2026年至今大部分主要資產仍錄得正回報。這提醒了投資者，在面對不明朗因素時，保持投資的重要性。一旦霍爾木茲海峽恢復通航，市場很可能會出現強勁的週期性反彈，新興市場及歐洲市場將是主導。美國股票及債券市場可能同樣表現良好，但落後於原材料及工業等週期性板塊。 美元走軟。 我們《2026年投資展望》的核心觀點之一是，今年美元將會走軟。 景順策略與洞察團隊 維持這一觀點，認爲美元在多項衡量指標下仍是估值偏高幅度較大的貨幣之一。於此環境下，《展望》偏好美國以外市場的股票，尤其是新興市場。



我們《2026年投資展望》的核心觀點之一是，今年美元將會走軟。 維持這一觀點，認爲美元在多項衡量指標下仍是估值偏高幅度較大的貨幣之一。於此環境下，《展望》偏好美國以外市場的股票，尤其是新興市場。 人工智能。 人工智能敘事仍是全球各大市場及許多經濟體的主導投資主題。然而，這一主題的影響及最佳佈局方式似乎在變化。《展望》傾向於半導體及硬件相關公司的敞口，而且對軟件公司保持審慎態度。

人工智能敘事仍是全球各大市場及許多經濟體的主導投資主題。然而，這一主題的影響及最佳佈局方式似乎在變化。《展望》傾向於半導體及硬件相關公司的敞口，而且對軟件公司保持審慎態度。 另類收益及多元化來源。鑑於在許多已發展經濟體中，通脹預期將維持在高於疫情前常態的水平，《展望》重點強調了房地產及私募信貸領域的機會。在當前環境下，直接貸款、銀行貸款及AAA級貸款抵押債券可能提供多元化配置優勢。

趙耀庭補充：「我們預期美元將繼續走軟，並看好新興市場資產的表現，尤其是那些受惠於人工智能主題的新興市場，包括南韓及台灣市場。我們仍需時刻警惕各種風險，包括人工智能資本支出週期中斷、已發展市場財政壓力及通脹意外加速。然而，以往的經驗表明，在充滿不明朗因素的週期中，保持資產組合多元化至關重要。」