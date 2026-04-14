中東局勢最新進展：暫時停火

美國與伊朗於4月8日亞洲市場開市前宣布達成 為期 14 天的暫時停火。投資者對此消息感到鼓舞：亞洲股市顯著反彈，布蘭特原油價格急跌，美元回軟。儘管此舉為市場帶來喘息空間，但地緣政治不確定性仍未消除。要令這輪風險偏好反彈得以延續，美國、伊朗及以色列須能夠將停火轉化為持久的和平。

我對後市保持審慎樂觀，但在實現「永久和平」的局面之前，投資者需留意尚存的諸多複雜問題。伊朗提出的 十點方案 1與特朗普總統今年 3 月提出的 十五點和平方案 存在明顯分歧。例如，雙方就伊朗鈾濃縮計劃應予保留還是全面拆除的問題上，依然僵持不下。此外，雙方在多項關鍵議題上亦意見不一。未來談判勢必艱鉅，最終能否達成完整協議仍充滿變數。

在經濟層面，市場最關注的是 霍爾木茲海峽 是否能按伊朗承諾恢復通航。根據伊朗的建議方案，該國承諾在技術限制考量下，透過與本國武裝部隊協調，為船隻提供安全通行安排2。這意味着，即使未來兩周開始有船隻穿越海峽，航運量亦未必能迅速回復至衝突前的水平。