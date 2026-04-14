中東局勢最新進展：暫時停火
美國與伊朗於4月8日亞洲市場開市前宣布達成 為期 14 天的暫時停火。投資者對此消息感到鼓舞：亞洲股市顯著反彈，布蘭特原油價格急跌，美元回軟。儘管此舉為市場帶來喘息空間，但地緣政治不確定性仍未消除。要令這輪風險偏好反彈得以延續，美國、伊朗及以色列須能夠將停火轉化為持久的和平。
我對後市保持審慎樂觀，但在實現「永久和平」的局面之前，投資者需留意尚存的諸多複雜問題。伊朗提出的 十點方案 1與特朗普總統今年 3 月提出的 十五點和平方案 存在明顯分歧。例如，雙方就伊朗鈾濃縮計劃應予保留還是全面拆除的問題上，依然僵持不下。此外，雙方在多項關鍵議題上亦意見不一。未來談判勢必艱鉅，最終能否達成完整協議仍充滿變數。
在經濟層面，市場最關注的是 霍爾木茲海峽 是否能按伊朗承諾恢復通航。根據伊朗的建議方案，該國承諾在技術限制考量下，透過與本國武裝部隊協調，為船隻提供安全通行安排2。這意味着，即使未來兩周開始有船隻穿越海峽，航運量亦未必能迅速回復至衝突前的水平。
能源市場已反映相關現實。4月8日亞洲交易時段，西德州中質原油（WTI ）及布蘭特原油價格回落至 約每桶 95 美元，較周二晚接近 110 美元 顯著回落，但仍遠高於衝突前 約 70 美元 的水平。鑑於地緣政治風險仍在，油價料將於高位徘徊。
亞洲經濟體高度依賴能源進口，因此對中東衝突造成的影響尤為敏感。倘若霍爾木茲海峽逐步重開，將為亞洲政策制定者與伊朗就船舶安全通行展開磋商提供契機，有助紓緩短期能源及商品價格壓力，並減輕通脹風險。
投資啟示
短期內的局勢降溫有望帶動股市續升，非美國市場或將跑贏。受油價回落及通脹壓力下降影響，債市亦可能造好。隨着投資者評估停火的持久性，美元或進一步走弱。
就亞洲市場而言，自中東衝突以來，亞洲科技及 AI 類股份出現明顯超賣；反觀美股及 AI 相關股份表現較佳，因為投資者將偏好轉向被視為避險及受惠於國防相關科技的資產。只要停火局勢得以維持，上述趨勢料於未來數周出現逆轉。
長遠而言，中東局勢或加速亞洲出現結構上的轉變，包括更快轉向替代能源及可再生能源。
這是摘錄版本，請點擊此處查看英文原文。
投資風險
投資價值和收益將上下浮動（部份或是由於匯率浮動所致），投資者可能無法收回全部本金。