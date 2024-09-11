投資話咁易
這一集，我們會介紹常見經濟數據，探討央行的角色，以及通脹對固定收益、股票及實質資產等不同資產類別的影響。立即觀看視頻以了解更多。
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我們經常會於財經新聞標題中看見 「GDP」、 「通脹」、及「利率」等詞語。這些詞語有甚麼含義？而它們如何影響股票及債券等投資？
央行為何加息或減息？
*資料來源：聯儲局，2024 年 3 月 25 日。
在中國，存款準備金率決定銀行必須準備的現金儲備金額。假如中國人民銀行下調存款準備金率，便會向市場釋放流動性，銀行可以向客戶發放貸款以及購買更多債券，以支持經濟增長。
|數據點
|GDP
|GDP 反映經濟規模。
|採購經理指數(PMI)
|PMI 是經濟狀況的主要指標。
|消費物價指數(CPI)
|CPI 是指一般由家庭購買的一籃子商品及服務的價格變動。
|零售銷售額
|零售銷售額透過衡量消費者於一定時期內對耐用品及非耐用品的購買情況，反映消費者對製成品的需求。
|消費者信心
|消費者信心為家庭未來消費的領先指標。
|工業生產
|工業生產是衡量製造業、採礦業及公用事業等行業生產的指標。
|出口
|出口指於一個國家生產並銷往另一國買家的貨物及服務。