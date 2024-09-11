投資者教育

第2集: 經濟數據及利率如何影響您的投資？

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投資話咁易

 

這一集，我們會介紹常見經濟數據，探討央行的角色，以及通脹對固定收益、股票及實質資產等不同資產類別的影響。立即觀看視頻以了解更多。

您是否曾在財經新聞的標題中見過這些詞語？

我們經常會於財經新聞標題中看見 「GDP」、 「通脹」、及「利率」等詞語。這些詞語有甚麼含義？而它們如何影響股票及債券等投資？ 

經濟增長數據

  • 我們經常聽聞國內生產總值 (GDP) 或 GDP 增長等術語。 GDP 反映​​經濟規模，而 GDP 增長則追蹤經濟的擴張。

  • 強勁的經濟增長往往會提升企業盈利及投資者的風險偏好，因此通常與股市表現呈正相關。

  • GDP 增長向好往往會增加投資者的「承險意欲」，可能削弱債券的相對吸引力。

資料來源：彭博，截至 2024 年 6 月 30 日。

  • 採購經理指數 (PMI) 屬經濟狀況的領先指標。投資者傾向使用 PMI 來衡量 GDP 的走向。
  • 對於長線投資者來說，未來 GDP 增長的預期對制定投資策略發揮關鍵作用。

資料來源：中國國家統計局，截至 2024 年 7 月 31日。

通脹

  • 通脹以消費物價指數 (CPI) 作為衡量指標。

  • 整體通脹指一般由家庭購買的一籃子貨物及服務的價格變動。

  • 除整體通脹外，投資者亦關注核心 CPI。 

通脹對固定收益投資的影響

  • 通脹可嚴重削弱尤其是固定收益投資的實質回報
  • 因為隨著通脹的上升，利息收入的購買力會有所下降。
  • 因此，當通脹上升時，當前債券價格通常會下跌。

個案研究：思考面值為 1,000 美元的 1 年期債券。

  • 投資者買入面值 1,000 美元的 1 年期債券，名義利率為 5%（或「票面利率」）。
  • 隨後 12 個月，投資者將收到按名義年率化利率 5% 所計算的利息（每月利息約為 4.16 美元）—— 當債券到期而發行人償還本金時，投資者將總共收到 1,050 美元。
  • 但在過去的一年，每一美元的價值（購買力）因為通脹而下降。 假設通脹率為 3%，投資者就此債券所得的實質回報率僅為 2%，而不是 5%。這意味著收回本金投資的實質價值僅為 970 美元。

通脹對股票的影響

  • 理論上，一間公司的收入及盈利應隨著通脹同步增長，即股價應隨著通脹而上升。
  • 一如固定收益投資，高通脹會蠶食名義回報。例如，假設股票投資組合的回報率為 5%。倘若通脹為 6%，則實質回報為負數。

通脹對實質資產的影響

  • 商品及房地產等實質資產一般與通脹呈正相關關係。
  • 通脹是透過追蹤貨物及服務的價格來衡量的，有關貨物及服務通常包含商品（例如石油和金屬）。根據過往經驗，當通脹上升時，商品價格亦隨之而上漲。
  • 就房地產而言，業主通常會根據 CPI 加租，因此會提高收益及投資者分派。

利率

央行為何加息或減息？ 
 

  • 央行以利率或「貨幣政策」調控經濟。聯儲局是美國的央行。

  • 根據1977年《聯邦儲備法》修正案的規定，美國聯儲局的當代法定使命是促進最大就業穩定物價。 *

  • 此兩大目標通常被稱為「雙重使命」。

 

*資料來源：聯儲局，2024 年 3 月 25 日。

  • 利率會直接影響借貸成本以及儲蓄回報。
  • 雖然央行致力於壓抑通脹，但同時亦希望避免通脹低於通常為 2% 左右的目標。假如沒有既定的通脹水平預期，企業將避免長線投資。
  • 相反，若通脹颷升至異常高位，例如 2022 年初美國所經歷的通脹，聯儲局可以透過加息（即增加借貸成本）令經濟降溫。 

資料來源：彭博，截至 2024 年 7 月 31 日。

  • 如果通脹過低，央行往往會壓低利率，鼓勵民眾增加借貸、增加消費，繼而重振經濟。 日本就曾遇上這種情況，日本央行過去維持低利率，致力令通脹達到目標。

資料來源：彭博，截至 2024 年 8 月 9 日。

利率對金融資產的影響 

  • 當利率下降：由於大部分債券支付固定利息，若利率下降，債券將更具吸引力，帶動其需求上升，債券價格很可能因此上漲。
  • 當利率上升：相反，若利率上升，固定債息的吸引力便下跌，從而導致債券價格下滑。
  • 市場對利率的預期：即使在實際加息／減息之前，市場預期也可能會影響債券市場。如果市場預期利率上升，債券價格就會下跌，反之亦然。

僅供說明用途。

央行的角色

  • 央行運用貨幣政策調控經濟波動，實現物價穩定。

  • 央行可以運用不同的工具以實現其目標。

政策工具 — 利率

  • 當央行下調利率，則表示實施寬鬆貨幣政策。當央行上調利率，則表示實施緊縮貨幣政策。
  • 央行定期公佈利率決策，通常其後會舉行新聞發佈會。投資者亦會從利率公告的措辭及新聞發佈會的基調，判斷央行的政策立場（鴿派或鷹派）。    

政策利率 — 量化寬鬆／緊縮

  • 量化寬鬆是指央行於公開市場買入證券，藉此調低利率並增加貨幣供應。量化寬鬆為銀行提供更多流動性，並鼓勵借貸及投資。
  • 量化緊縮與量化寬鬆相反。量化緊縮則透過出售政府債券或允許政府債券到期並從央行的現金結餘中剔除。

政策工具 — 銀行存款準備金率

在中國，存款準備金率決定銀行必須準備的現金儲備金額。假如中國人民銀行下調存款準備金率，便會向市場釋放流動性，銀行可以向客戶發放貸款以及購買更多債券，以支持經濟增長。

為什麼好消息有時會變成壞消息 ?

  • 有時候，股市在 GDP 向好的數據發佈後下跌。為什麼？

  • 原因：雖然經濟暢旺及消費強韌對企業來說有激勵作用，但這對金融市場來說，則可能是個壞消息。

  • 經濟高速增長可能有礙央行官員減息。

  • 這意味著企業及家庭可能會繼續負擔高企的借貸成本，並有可能壓抑未來的商業活動及個人貸款，從而導致企業盈利不穩。  

需要留意的主要數據點

數據點  
GDP GDP 反映經濟規模。
採購經理指數(PMI) PMI 是經濟狀況的主要指標。 
消費物價指數(CPI) CPI 是指一般由家庭購買的一籃子商品及服務的價格變動。
零售銷售額 零售銷售額透過衡量消費者於一定時期內對耐用品及非耐用品的購買情況，反映消費者對製成品的需求。
消費者信心 消費者信心為家庭未來消費的領先指標。
工業生產 工業生產是衡量製造業、採礦業及公用事業等行業生產的指標。
出口 出口指於一個國家生產並銷往另一國買家的貨物及服務。