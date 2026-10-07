Der Ausblick für Gold

Wenn die Finanzmärkte weiter volatil bleiben, dürfte auch der Goldpreis schwanken, möglicherweise auch unabhängig vom tatsächlichen Ausblick. Wie bereits zuvor in schwierigen Marktsituationen zu beobachten war, sehen sich einige Anleger gezwungen, jegliche liquiden Vermögenswerte in ihrem Besitz dafür aufzuwenden, anderswo Nachschussforderungen zu bedienen oder Verluste abzudecken, ohne dass dies bedeutet, dass sie den Vermögenswert aufgrund veränderter Ansichten veräußern möchten. Dies kann insbesondere für solche Anleger relevant sein, deren Goldpositionen in den vergangenen Jahren einen Wertzuwachs erfahren haben.

Dennoch gehen wir davon aus, dass die strukturelle Unterstützung für Gold weiterhin Bestand haben wird. Die Zentralbanken dürften ihre Goldkäufe zur Diversifizierung ihrer Reserven fortsetzen. Zentralbanken sind weitgehend preisunempfindlich und geben – wie im Artikel zum Goldeinblick im letzten Quartal ausgeführt – Bedenken bezüglich globaler Wirtschaftsschwankungen, Schutz vor Inflation und geopolitische Unsicherheiten als führende Treiber für die anhaltenden Goldkäufe an. Laut dem World Gold Council haben Zentralbanken im zweiten Quartal 2026 mehr Gold gekauft als in jedem anderen verzeichneten zweiten Quartal.

Zentralbanken achten nicht nur darauf, wie viel Gold sie besitzen, sondern auch, wo sich dieses befindet. Im September verkündete De Nederlandsche Bank (DNB), dass sie im Zeitraum von März bis August ca. 86 Tonnen Gold aus New York und Ottawa nach London verlagert hat. Als Gründe hierfür wurden zunehmende geopolitische Spannungen und die bessere Vorbereitung auf Krisen angegeben. Der in London gelagerte Anteil der niederländischen Goldreserven ist damit von 18,1 % auf 32,1 % gestiegen, während der in New York gelagerte Anteil von 31,3 % auf 18,5 % zurückgegangen ist. Die Entscheidung der DNB hatte praktische Gründe: Bei der Bank of England gehaltene Goldbestände erfüllen internationale Handelsanforderungen und sind im Bedarfsfall schnell zugänglich.

Dieser Schritt folgt auf den Austausch von 129 t Gold, das in New York gelagert war, durch in Europa gekaufte Goldbarren im Zeitraum von Juli 2025 bis Januar 2026 durch die Banque de France. Keine dieser Maßnahmen hat zu einer Erhöhung der insgesamt gehaltenen Goldbestände geführt, sodass es in beiden Fällen nicht zu einer direkten Erhöhung der Nachfrage kam. Beide Ereignisse deuten jedoch darauf hin, dass Gold von Reserveverwaltern in zunehmendem Maß als Vermögenswert betrachtet wird, der nicht nur gehalten wird, sondern im Krisenfall Verwendung finden könnte. Dies ist ein Indiz dafür, dass Zentralbanken auch weiterhin Goldkäufe tätigen werden.

Was würde dazu führen, dass wir unseren Goldausblick überdenken?

Eine weitere Aufwertung des US-Dollars oder ein Rückgang der Käufe von Zentralbanken könnte zu einer Verschlechterung des Ausblicks führen. Andererseits könnte der Goldpreis von einer erwarteten Senkung der Leitzinsen infolge von Wachstumsbedenken, erneuten fiskalischen Bedenken und Bedenken in Bezug auf eine Verschlechterung der Wirtschaftslage oder geopolitischen Schocks profitieren.

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