ETF ETF vs.指數型基金：必備概念
指數股票型基金(ETF)和指數型基金是兩種廣受歡迎的投資工具，能將投資組合多元分散，不僅輕鬆簡單，費用也不高。
不論是投資新手或老手，適時重溫ETF交易最佳實務絕對很有幫助。投資人若希望取得最佳價格和執行效益，應選擇合適的交易單，並學習何時應避免交易ETF。
以下針對投資人交易ETF最常出現的問題提供說明：
多數投資人可能都很熟悉ETF的費用率，也就是受益人每年向發行機構支付的費用，但交易ETF時，應注意其他潛在成本，包括：
在一家券商交易ETF時，最常見的兩種交易單就是市價單和限價單。
一個廣為接受的ETF交易經驗法則是，避免在接近市場開盤和收盤的時段進行買賣，尤其是交易日頭尾30分鐘的波動有時較高，可能會擴大買賣價差。
一個投資標的若具備流動性，代表投資人的買賣動作不會大幅衝擊價格。為了實現交易效率，並將交易成本降到最低，研究ETF流動性應考量下列因子：
進行ETF交易時，一些簡單的知識很有幫助。投資人若能理解影響ETF價格的因子，將有助於降低成本，並實現更理想的買賣交易執行。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv25-0036
