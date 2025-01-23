不論是投資新手或老手，適時重溫ETF交易最佳實務絕對很有幫助。投資人若希望取得最佳價格和執行效益，應選擇合適的交易單，並學習何時應避免交易ETF。

以下針對投資人交易ETF最常出現的問題提供說明：

ETF交易相關潛在成本有哪些？

多數投資人可能都很熟悉ETF的費用率，也就是受益人每年向發行機構支付的費用，但交易ETF時，應注意其他潛在成本，包括：

買賣價差：買賣價差是一檔ETF在市場上賣價超過買價的幅度，價差越小通常代表投資人交易成本越低，反之則會增加ETF交易執行成本。

溢價和折價：ETF、股票和其他投資工具的價格可能會相對其資產淨值(NAV)出現溢價或折價，原因在於市場上的供需力量。若投資人溢價買進ETF，這通常表示交易成本較高。另一方面，在所有條件相同的情況下，投資人折價賣出ETF也導致損失。投資人可監控ETF折溢價，避免以高於或低於NAV的價格買賣ETF。

券商手續費：目前許多券商對ETF交易不收取手續費，但仍建議投資人一律要確認ETF交易是否必須支付手續費。

ETF交易的市價單和限價單有何差異？

在一家券商交易ETF時，最常見的兩種交易單就是市價單和限價單。

市價單：市價單會以當下最佳報價買賣ETF或其他證券，可確保交易迅速執行。缺點是交易成本可能會上升，尤其是市場劇烈波動的時候。

限價單：投資人可透過限價單指定ETF、股票或其他證券買賣目標價格，有助投資人更精準控制執行價格，但交易單可能無法執行，因為ETF股價不一定會來到設定的價格。

一天之中什麼時候應避免交易ETF？

一個廣為接受的ETF交易經驗法則是，避免在接近市場開盤和收盤的時段進行買賣，尤其是交易日頭尾30分鐘的波動有時較高，可能會擴大買賣價差。

如何評估某一檔ETF的流動性？

一個投資標的若具備流動性，代表投資人的買賣動作不會大幅衝擊價格。為了實現交易效率，並將交易成本降到最低，研究ETF流動性應考量下列因子：

買賣價差：如前所述，買賣價差會影響交易成本，價差越小通常代表流動性越高。投資人可透過券商或財經新聞網站，即時監控ETF買賣價差和其他ETF資料。

日均交易量：交易量無法呈現ETF整體流動性的全貌，但許多投資人以此當作切入點。另也務必記得，ETF所投資的資產類別的流動性，也會影響ETF本身的流動性。

規模：ETF的流動性取決於許多因子，但資產管理規模龐大的大型ETF通常流動性較高。

持股標的：每檔ETF的持股標的都可能影響該基金的流動性。ETF的流動性通常不會低於其持股的流動性。

進行ETF交易時，一些簡單的知識很有幫助。投資人若能理解影響ETF價格的因子，將有助於降低成本，並實現更理想的買賣交易執行。