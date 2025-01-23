指數股票型基金的演變

指數股票型基金(ETF)推出這30年來，機構、金融專業人士和個別投資人都將其當作「首選」的投資工具。ETF的誕生，是金融市場對被動型指數投資策略興起的回應，而且相對於共同基金的費用較低、流動性較高，也更加簡單易懂，有助投資人密切追蹤特定指數的績效。

這個概念萌芽後，ETF如雨後春筍般蓬勃發展，如今美國有超過3000檔ETF，涵蓋市場幾乎所有層面，例如股票、債券、特定產業、外匯，甚至是比特幣和數位資產。

另一個深具潛力的領域就是主動型ETF。全球主動型ETF市場資產規模2023年成長37%。1雖然多數ETF資產仍屬被動型，但採納主動型策略的人越來越多，進一步突顯投資人非常看中ETF的透明度和流動性。

重點：雖然ETF的演變已經過很長一段時間，但這類工具仍有巨大潛能尚待發揮，74%的美國資產管理公司認為ETF存在重大機會。2此外，2020年後越來越受美國家庭歡迎的前十大投資產品中，ETF名列第三。3我們認為ETF的未來前景可期。