投資觀點

指數股票型基金的演變

2025年1月23日
Invesco
The evolution of exchange-traded funds

指數股票型基金(ETF)推出這30年來，機構、金融專業人士和個別投資人都將其當作「首選」的投資工具。ETF的誕生，是金融市場對被動型指數投資策略興起的回應，而且相對於共同基金的費用較低、流動性較高，也更加簡單易懂，有助投資人密切追蹤特定指數的績效。

這個概念萌芽後，ETF如雨後春筍般蓬勃發展，如今美國有超過3000檔ETF，涵蓋市場幾乎所有層面，例如股票、債券、特定產業、外匯，甚至是比特幣和數位資產。

另一個深具潛力的領域就是主動型ETF。全球主動型ETF市場資產規模2023年成長37%。1雖然多數ETF資產仍屬被動型，但採納主動型策略的人越來越多，進一步突顯投資人非常看中ETF的透明度和流動性。

重點：雖然ETF的演變已經過很長一段時間，但這類工具仍有巨大潛能尚待發揮，74%的美國資產管理公司認為ETF存在重大機會。2此外，2020年後越來越受美國家庭歡迎的前十大投資產品中，ETF名列第三。3我們認為ETF的未來前景可期。

  • 1

    「主動型ETF資產規模2023年飆升37%」，ETF.com，2024年2月6日。
  • 2

    「調查顯示，74%的美國資產管理公司認為ETF有重大機會」，金融時報，2023年10月18日。
  • 3

    「調查發現，指數股票型基金是2020年以來日益受到歡迎的前三大投資產品」，CNBC.com，2023年11月13日。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv25-0036

相關文章