ETF vs.指數型基金：必備概念

ETF 指數股票型基金的演變
指數股票型基金(ETF)推出這30年來，機構、金融專業人士和個別投資人都將其當作「首選」的投資工具。
指數股票型基金(ETF)和指數型基金是兩種廣受歡迎的投資工具，能將投資組合多元分散，不僅輕鬆簡單，費用也不高。若能掌握這些投資工具的基本概念，將有助您選擇最適合的工具（或兩者混合）並制定更明智的決策。
以下分析ETF和指數型基金的異同。
被動型投資策略通常會設計成追蹤市場指數績效。反之，主動型基金則是由經理人挑選證券，目標是創造優於基準指標的表現或實現其他特定結果。
請注意，ETF和共同基金都可能是被動型或主動型。然而，被動型ETF和指數型基金相似之處在於目標一樣（複製指數績效），但兩者結構略有不同，我們稍後會說明。
以下是ETF和指數型基金主要相似之處：
ETF和指數型基金雖有數個共通點，但請記得兩者也存在一些重大差異：
ETF和指數型基金固然有共通之處，但也存在明顯差異，這些都是工具是否適合的影響因子。不論您優先考量的是交易靈活性或是否容易取得，掌握這些因子都有助您挑選出最符合投資目標和偏好的工具。我們希望這篇簡短的入門介紹能夠釐清ETF和指數型基金，並協助您選擇最適合的工具（或工具組合），制定明智決策。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
