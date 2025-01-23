ETF vs.指數型基金：必備概念

指數股票型基金(ETF)和指數型基金是兩種廣受歡迎的投資工具，能將投資組合多元分散，不僅輕鬆簡單，費用也不高。若能掌握這些投資工具的基本概念，將有助您選擇最適合的工具（或兩者混合）並制定更明智的決策。

以下分析ETF和指數型基金的異同。

被動型ETF和指數型基金很類似

被動型投資策略通常會設計成追蹤市場指數績效。反之，主動型基金則是由經理人挑選證券，目標是創造優於基準指標的表現或實現其他特定結果。

請注意，ETF和共同基金都可能是被動型或主動型。然而，被動型ETF和指數型基金相似之處在於目標一樣（複製指數績效），但兩者結構略有不同，我們稍後會說明。

以下是ETF和指數型基金主要相似之處：

這兩者差異之處

ETF和指數型基金雖有數個共通點，但請記得兩者也存在一些重大差異：

交易靈活性： 指數型基金：每天只會在市場收盤時計算價格。這代表不論您是在一天的上午或下午提交買進交易單，您支付的價格都一樣。 ETF：有別於共同基金，ETF會在交易所內如同股票進行買賣，也就是您可在交易日內隨時買賣。此等靈活彈性讓投資人得以利用單日內的市場走勢，在市場劇烈波動期間特別有優勢。

ETF考量： 指數型ETF通常費用率較低，但請注意此工具有交易成本（如買賣價差），如同買賣個別股票。然而，流動性高的ETF買賣價差通常很小。至於交易量不大的利基型ETF，買賣價差可能相當大。投資人挑選ETF和指數型基金時，應同時參考費用率和交易成本。目前許多券商對ETF交易不收取手續費，但仍建議進行確認。



依需求挑選適合的工具

ETF和指數型基金固然有共通之處，但也存在明顯差異，這些都是工具是否適合的影響因子。不論您優先考量的是交易靈活性或是否容易取得，掌握這些因子都有助您挑選出最符合投資目標和偏好的工具。我們希望這篇簡短的入門介紹能夠釐清ETF和指數型基金，並協助您選擇最適合的工具（或工具組合），制定明智決策。