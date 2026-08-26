Artikel Goldanlage leicht gemacht mit ETCs
Das Wichtigste in Kürze
-
Der Goldpreis entwickelt sich häufig anders als die Kurse von Aktien und Anleihen. Gold kann daher dazu beitragen, das Risiko in einem Portfolio zu streuen, insbesondere wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig an Wert verlieren.
-
Goldbarren oder Goldmünzen zu kaufen, kann für manche Anleger umständlich sein. Ein Gold-ETC (Exchange-Traded Commodity)1 bietet eine einfachere Möglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzuhaben.
-
Invesco bietet kostengünstige ETCs an, die durch physisches Gold besichert sind und sich einfach kaufen, verkaufen und halten lassen.
Gold wird seit Jahrtausenden geschätzt – ob als Barren und Münzen in Tresoren oder als Schmuck. Auch heute sehen viele Anleger Gold aus ähnlichen Gründen als wertvoll an. Der Kauf, die Lagerung, die Versicherung und der Verkauf größerer Goldmengen können jedoch aufwendig sein. ETCs bieten eine Möglichkeit, an den potenziellen Vorteilen von Gold teilzuhaben, ohne sich selbst um die praktische Aufbewahrung dieses beliebten Edelmetalls kümmern zu müssen.
Erfahren Sie, wie der Invesco Physical Gold ETC und der neu aufgelegte Invesco Physical Gold II ETC Ihnen helfen können, Gold in Ihr Portfolio aufzunehmen.
Vier Gründe, über eine Anlage in Gold nachzudenken
Sie überlegen, Gold in Ihr Portfolio aufzunehmen? Damit sind Sie nicht allein. Viele Anleger interessieren sich aus mehreren naheliegenden Gründen für Gold. Die vollständige Liste der Wesentlichen Risiken finden Sie am Ende dieser Seite.
- Gold entwickelt sich häufig anders als Aktien und Anleihen. Dadurch kann es helfen, ein Portfolio breiter aufzustellen, insbesondere wenn andere Anlagen an Wert verlieren.
- Der Goldpreis kann stark schwanken und sowohl schnell steigen als auch fallen. Langfristig hat Gold jedoch in vielen Marktphasen seinen Wert bewahrt. Das liegt unter anderem daran, dass Gold selten, haltbar und nicht beliebig vermehrbar ist.
- Die Nachfrage nach Gold kommt aus verschiedenen Bereichen. Dazu gehören Schmuck, hochwertige Technologie sowie Anleger und Zentralbanken.
- Gold wird nicht von einem Unternehmen oder von einem Staat ausgegeben. Sein Wert hängt daher nicht davon ab, ob eine andere Partei wirtschaftlich erfolgreich ist oder zahlungsfähig bleibt.
Warum kann ein ETC für eine Goldanlage interessant sein?
Gold kann ein interessanter Baustein für Anleger sein. Der direkte Kauf des Edelmetalls ist jedoch nicht immer unkompliziert. Wer Goldbarren oder Goldmünzen kauft, muss sich um Lagerung, Versicherung und den späteren Verkauf kümmern. Für manche Anleger kann dieser zusätzliche Aufwand die Vorteile einer physischen Anlage schmälern.
Ein Gold-ETC bietet eine einfache, transparente und kosteneffiziente Möglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzuhaben. Das Prinzip eines Gold-ETCs ist einfach:
- Gold-ETCs werden an großen europäischen Börsen gehandelt. Anleger können sie daher ähnlich wie Aktien oder Anleihen kaufen und verkaufen.
- Jedes ETC-Zertifikat steht für eine bestimmte Menge physischen Goldes, das in sicheren Tresoren aufbewahrt wird.
- Statt Aufschlägen, Versand- oder Lagerkosten zahlen Sie eine transparente jährliche Gebühr.
Kurz gesagt: Ein Gold-ETC ermöglicht eine Anlage in Gold, ohne dass Anleger Goldbarren oder Münzen selbst kaufen, lagern oder versichern müssen.
Zwei Möglichkeiten, mit Invesco in Gold zu investieren
Invesco bietet zwei ETCs an, die durch physisches Gold besichert sind. Beide beruhen auf derselben Grundlage, richten sich aber an unterschiedliche Anlegerbedürfnisse.
- Invesco Physical Gold ETC wurde 2009 aufgelegt und zählt derzeit zu den größten Gold-ETCs in Europa.2 Die feste jährliche Gebühr beträgt nur 0,12 % pro Jahr. Damit gehört er zu den besonders kostengünstigen Goldanlagen in Europa.2 Der ETC ist durch physische Goldbarren besichert, die in den Londoner Tresoren von J.P. Morgan verwahrt werden. Außerdem gibt es Varianten mit Währungsabsicherung in Euro und britischen Pfund. Eine Währungsabsicherung soll helfen, das Risiko von Wechselkursschwankungen zu verringern – bei derselben niedrigen jährlichen Gebühr.
- Invesco Physical Gold II ETC wurde 2026 aufgelegt. Er hat dieselbe Struktur, nutzt dieselben Tresore und hat dieselbe niedrige jährliche Gebühr. Er kann für Anleger interessant sein, die mit kleineren Beträgen starten oder Gold schrittweise in ihr Portfolio aufnehmen möchten, zum Beispiel über Sparpläne. Denn jedes Zertifikat des Invesco Physical Gold II ETC steht für 1/1.000 einer Feinunze Gold. Beim Invesco Physical Gold ETC steht jedes Zertifikat für 1/10 einer Feinunze Gold. Da ein Zertifikat des Invesco Physical Gold II ETC für eine kleinere Goldmenge steht, ist sein Preis in der Regel niedriger als der Preis eines Zertifikats des Invesco Physical Gold ETC.
Informieren Sie sich über beide Invesco Physical Gold ETCs und prüfen Sie, ob einer davon für Sie geeignet wäre.
Standardisierte rollierende 12-Monats-Wertentwicklung des Goldpreises
|
Mai 2025
Mai 2026
|
Mai 2024
Mai 2025
|
Mai 2023
Mai 2024
|
Mai 2022
Mai 2023
|
Mai 2021
Mai 2022
|
38.70%
|
39.57%
|
19.54%
|
6.84%
|
-3.22%
Quelle: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Auf Basis des LBMA-Goldpreises in US-Dollar. Wechselkursschwankungen können die Rendite erhöhen oder verringern.
Häufig gestellte Fragen
Was sind ETCs?
ETCs (Exchange-Traded Commodities) sind Anlageprodukte, die an Börsen gehandelt werden und darauf abzielen, die Kursentwicklung eines Rohstoffs wie beispielsweise Gold nachzubilden. Dadurch können Anleger an der Entwicklung des Goldpreises teilhaben, ohne Gold selbst kaufen oder lagern zu müssen. Ein ETC, der ausschließlich in einen Rohstoff wie beispielsweise Gold investiert, ist nicht breit gestreut. Diese mangelnde Diversifizierung ist einer der Unterschiede zwischen ETCs und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETFs), die diversifiziert sein müssen.
Sind die ETCs in Gold investiert?
Unsere Gold-ETCs nutzen das investierte Geld, um physische Goldbarren zu kaufen. Diese werden sicher in den Londoner Tresoren von J.P. Morgan verwahrt. Es werden Goldbarren gehalten, deren Wert mindestens dem Gesamtwert des ETC entspricht. Das ist mit „vollständiger physischer Besicherung“ durch Gold gemeint. Eine vollständige Liste dieser Barren ist auf unserer Website verfügbar. Unabhängige Prüfer kontrollieren das Gold zweimal im Jahr. Einmal jährlich wird diese Prüfung zusätzlich von unseren Wirtschaftsprüfern begleitet.
Wie genau bilden unsere Invesco Physical Gold ETCs den Goldpreis ab?
Unsere Gold-ETCs sind darauf ausgelegt, Anlegern direkt an der Entwicklung des Goldpreises teilhaben zu lassen. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Goldpreises abzubilden, abzüglich der festen jährlichen Gebühr des ETC von 0,12 %.
Wie wird der Goldpreis festgelegt?
Der Goldpreis wird zweimal täglich in London über eine elektronische Auktion festgelegt. Dieser Richtwert wird LBMA-Goldpreis genannt, ist ein wichtiger Maßstab für die Preisfestlegung und wird in US-Dollar je Feinunze Gold angegeben. Eine Feinunze ist eine Gewichtseinheit für Edelmetalle und entspricht rund 31,1 Gramm. Die London Bullion Market Association, kurz LBMA, ist ein Branchenverband, der den Londoner Edelmetallmarkt beaufsichtigt und Standards für den Handel mit Gold und anderen Edelmetallen festlegt.
Kann ich mir beim Verkauf physisches Gold liefern lassen?
Eine physische Lieferung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, zum Beispiel wenn ein Verrechnungskonto bei der London Bullion Market Association vorhanden ist. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen für eine physische Lieferung finden Sie im Verkaufsprospekt, der auf der Invesco-Website verfügbar ist.
Was ist eine währungsgesicherte Anteilsklasse?
Für Anleger, die den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen dem US-Dollar (Gold wird in der Regel in US-Dollar notiert) und ihrer Landeswährung verringern möchten, bieten wir Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in britischen Pfund oder Euro an. Dies gilt für den Invesco Physical Gold ETC. Die Währungsabsicherung soll Wechselkursschwankungen zwischen den beiden Währungen möglichst ausgleichen, üblicherweise abzüglich einer Gebühr. Sie kann sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Worin unterscheidet sich der Invesco Physical Gold II ETC vom Invesco Physical Gold ETC?
Die beiden physischen Gold-ETCs von Invesco bilden den LBMA-Goldpreis ab und sind vollständig durch physisches Gold besichert. Sie unterscheiden sich jedoch darin, für welche Goldmenge ein Zertifikat jeweils steht.
- Jedes Zertifikat des Invesco Physical Gold II ETC ist durch 1/1.000 einer Feinunze Gold besichert.
- Jedes Zertifikat des Invesco Physical Gold ETC ist durch 1/10 einer Feinunze Gold besichert.
- Da jedes Zertifikat somit weniger Gold repräsentiert, weist der Invesco Physical Gold II ETC in der Regel einen niedrigeren Preis auf, was es Anlegern ermöglicht, mit einer geringeren Investition zu beginnen.
Warum empfinden manche Anleger den Besitz von physischem Gold als umständlich?
Beim Kauf, der Lagerung, der Versicherung und dem Verkauf von Gold müssen Anleger neben der Anlageentscheidung auch praktische Fragen klären. Wer Gold zu Hause aufbewahrt, trägt zum Beispiel ein Diebstahlrisiko. Gleichzeitig können laufende Kosten für Versicherung und professionelle Tresorlagerung höher sein als die Kosten eines ETC.
So können Sie starten
Informieren Sie sich über beide Invesco Physical Gold ETCs und prüfen Sie, ob einer davon für Ihre Anlageziele geeignet wäre. Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Sie geeignet ist, sollten Sie den Rat eines Finanzberaters einholen.
Relevante Insights
EMEA5818806/2026
Standort/Land ändern
Welcher Anlegertyp sind Sie?
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.