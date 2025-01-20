回報較標準普爾500指數高出405.91%
自1999年推出以來，Invesco QQQ展現了優異的表現，通常能夠超越標普500指數。
Unable to load data.
讓您的投資隨著QQQ ETF成長
Invesco QQQ透過投資於當今和未來的創新股，實現了強勁且穩定的回報。
所顯示的回報截至{date}。
如果您在10年前投資了景順QQQ ETF
您現在的投資總值如上所示。
Unable to load data.
回報較標準普爾500指數高出405.91%
自1999年推出以來，Invesco QQQ展現了優異的表現，通常能夠超越標普500指數。
卓越投資評級
#1 最高評級
截至2024年9月30日，景順 QQQ ETF 以過去15年的總回報計算，獲理柏評為表現最佳的大型增長股票基金（在369隻基金中排名首位）。
第二高成交量
截至2024年9月30日，景順 QQQ ETF 以平均每日成交量計，是美國第二高成交量的ETF1
獲晨星授予五星評級
截至2024年9月30日的十年期間，按風險調整後回報計算，景順 QQQ ETF 在1,076隻大型增長股票基金中的整體評級為五星。
25年歷史
景順 QQQ ETF 是歷史最悠久的ETF之一，亦是廣泛投資的先驅。
聯絡我們
景順基金熱線:
(852) 3191 8282
星期一至星期五: 上午九時至下午六時