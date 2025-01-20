景順QQQ助你輕鬆打造創新投資組合

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回報較標準普爾500指數高出405.91%

自1999年推出以來，Invesco QQQ展現了優異的表現，通常能夠超越標普500指數。

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資料來源：Morningstar Direct。截至2024年9月30日，累計領先表現為405.91%。基金表現以資產淨值顯示。數據截至Invesco QQQ ETF成立日期（1999年3月10日）。Invesco QQQ的總開支比率為0.20%。所引述的表現數據為過往表現，並非未來業績的保證。投資回報及本金價值會出現波動，股份在贖回時的價值可能高於或低於原有成本。目前的表現可能高於或低於所引述的表現。

讓您的投資隨著QQQ ETF成長

Invesco QQQ透過投資於當今和未來的創新股，實現了強勁且穩定的回報。

所顯示的回報截至{date}。

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如果您在10年前投資了景順QQQ ETF

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投資百強創新股只需一隻ETF

回報較標準普爾500指數高出405.91%

自1999年推出以來，Invesco QQQ展現了優異的表現，通常能夠超越標普500指數。

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卓越投資評級

#1 最高評級

截至2024年9月30日，景順 QQQ ETF 以過去15年的總回報計算，獲理柏評為表現最佳的大型增長股票基金（在369隻基金中排名首位）。

第二高成交量

截至2024年9月30日，景順 QQQ ETF 以平均每日成交量計，是美國第二高成交量的ETF1

獲晨星授予五星評級

截至2024年9月30日的十年期間，按風險調整後回報計算，景順 QQQ ETF 在1,076隻大型增長股票基金中的整體評級為五星。

25年歷史

景順 QQQ ETF 是歷史最悠久的ETF之一，亦是廣泛投資的先驅。

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  • 投資附帶風險。投資價值及其產生的任何收入會出現波動，部分或因匯率變動所致，投資者可能無法取回全部投資金額。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，包括風險因素及產品特性。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理有限公司刊發。

    投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失投資金額。以指數為基礎的交易所買賣基金並非主動管理；以指數為基礎的交易所買賣基金回報可能與相關指數回報不同。主動管理的交易所買賣基金不一定尋求複製個別指數的表現。以指數為基礎及主動管理的交易所買賣基金均須承受與股票相似的風險，包括與沽空及維持保證金規定相關的風險。一般經紀佣金將適用。股票風險是指股票證券（包括普通股）價值可能失效的風險，股票證券價值失效是基於影響整體市場的一般經濟及政治狀況轉變，以及與個別公司或其所在行業直接相關的因素。

    對比較多元化的投資，集中於科技等某特定行業的投資須承受較大風險，而且較受市場波動性影響。

    納斯達克100®指數涵蓋在納斯達克交易所買賣的100家最大型非金融企業。投資者不可直接投資於指數。

    Nasdaq-100 TrustSM（投資信託單位）的保薦人是Invesco Capital Management LLC。納斯達克、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ是納斯達克證券市場的商標／服務商標，景順（QQQ的保薦人）已獲授權使用。納斯達克概不就投資於QQQ的可取性作出任何陳述，亦不就QQQ、納斯達克100指數、其使用或當中載列的任何數據作出任何保證及承擔任何責任。
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