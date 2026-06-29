景順研究：全球不明朗因素加劇，主權投資者更重視韌性和多元化

71%的央行和54%的主權財富基金認同，在投資組合設計中，對韌性的考慮正在變得與回報同等重要

主權投資者將AI視為一種結構性轉變，但52%認為，市場過度集中是AI相關投資的首要投資組合風險

過去五年，基建是主權財富基金增長最快的另類資產類別

主權投資者對ETF的採用已達到關鍵門檻，目前已有39%主權投資者在使用ETF

香港，2026年6月29日 – 第十四份年度《景順全球主權資產管理研究》顯示，管理約29萬億美元資產的主權投資者正在全面重新評估投資組合構建。研究結果發現，在日益複雜的投資環境下，央行和主權財富基金在平衡韌性、回報和多元化的方式發生了根本性轉變。

景順的此項研究匯集144家機構，包括90隻主權財富基金及54間央行，突顯了主權投資者在當前的地緣政治格局下的演變，投資策略正在以前所未有的速度被重塑。在這一過程中，主權投資者面臨錯綜複雜的風險，直接影響能源安全、貿易通道和供應鏈佈局，推動對投資組合構建從根本上的重新審視，更注重韌性和多元化配置。

韌性成為投資組合設計的核心

韌性已從次要的分散投資結果，轉變為投資組合構建的明確目標。71%的央行和54%的主權財富基金認同，在設計投資組合時，韌性考量變得與回報同等重要。隨著地緣政治衝擊和資產之間的相關性變化動搖長期以來的框架，主權投資者正在重新設計投資組合，以應對各種不同的情境。

資金日益流向兼具韌性與回報特徵的資產。80%的主權投資者將能源安全及能源轉型基建視爲最可靠的韌性主題，而AI建設的加速，正推動電力及數據基建需求呈現飛躍式增長，進一步鞏固了這一趨勢。

景順大中華及東南亞機構業務總監陳嘉妃表示：「2026年的地緣政治衝擊是近年來一系列外部事件中的最新一例，這些事件對全球市場產生了巨大的影響。主權投資者需要清楚評估地緣政治環境可能對投資組合產生的影響，這也是韌性、情境規劃及風險建模成為首要重點的原因。值得注意的是，儘管宏觀環境不明朗，但大多數全球資產類別在2025年及步入2026年以來整體表現仍較爲穩健。風險管理固然重要，但通過多元化及戰術性配置仍然是實現回報目標的關鍵。」

AI 既是投資機會，亦是營運工具

人工智能(AI)是主權投資者日益關注的焦點。主權投資者高度認可其結構重要性，77%的受訪者認為AI是一項具有變革意義的技術，將對未來數十年的增長產生重大影響。然而，要將這種信念轉化為投資組合配置卻非常複雜。

隨著相關機會從軟件領域擴展至實體基建、能源系統及國家工業能力層面，52%的主權財富基金認為市場過度集中是AI相關投資的主要投資組合風險，這意味著在不高度依賴少數大型科技公司的情況下，很難獲得相關投資機會。

大多數受訪者(75%)認為美國在AI技術開發及應用方面最有領先優勢，而中國則位居第二（16%的受訪者）。部分主權投資者質疑「美國的領導地位不會受到挑戰」的假設，並指出中國正在構建長遠的產業結構及儲備大量人才。此外，中國發展AI基建的方針著重於廣泛應用及低成本效率，亦被認為具有重要的戰略意義，其重要性可能不亞於開發最強大的AI模型。

陳嘉妃補充：「目前正逐步形成了兩大共識，一是AI是一項能夠重塑經濟格局的變革性技術；二是美國和中國是推動這些技術發展的領先經濟體。隨著行業的發展，我們已看到AI生態系統中的龍頭企業面臨越來越大的壓力，投資者需要企業找到穩定的收入來源，用以支持基礎設施建設及對領先模型的持續投入。經濟效率有望成為該領域投資者的主要考慮因素。」

主權投資者內部正在擴大AI的部署，69%的主權投資者已於投資流程中使用AI，高於2024年的33%。最常見的用途是研究及資訊整合，而提高營運效率、生成構思和決策輔助亦是常見應用。

在較少支撐因素的環境中進行長線投資

在不太明朗的環境中，長線投資正變得更有價值，但在實踐上卻更難維持。39%的主權財富基金發現，其實際投資期限短於原先訂立的期限。能否獲得非流動性溢價及長期回報來源，取決於機構投資者是否有足夠的耐心部署資金，但在實踐中保持這份耐心並不容易。

資金正逐步通過降低集中度較高的上市股票配置來應對當前環境。65%的主權財富基金認為私募市場是關鍵的回報來源。基建佔主權財富基金總資產的比例從2022年的4.9%升至2026年的9.0%，成為五年內增長最快的另類資產類別。各地區的基建項目投資正圍繞脫碳、可再生能源、數碼基建及數據中心，這些領域均被視為有助於提高生產力及促進長期經濟發展。

ETF的作用日益擴大

機構投資者對靈活性、流動性和執行效率的需求推動了全球ETF資產的增長。雖然央行和主權財富基金過往並非ETF增長的主要驅動力，歷來更偏好直接投資及客制化結構，但目前採用ETF的速度明顯加快，已有39%的受訪者採用ETF。

不同類型機構的採用情況差異顯著。投資型主權基金及負債型主權基金的ETF採用率分別為58%及53%，而央行的ETF採用率為31%，發展型主權基金則為24%，這反映發展型主權機構的投資委託傾向於直接持有、戰略持有及主動持有。

被動型ETF是上述兩大類機構的主流選擇，而主題型ETF的份額亦逐步擴大。大宗商品ETF對央行而言具有特定用途，尤其是在無需持有實物黃金的情況下，實現高效的黃金配置。主動型ETF的採用仍處於早期階段；在主權財富基金中，僅有7%已經配置主動型ETF，但另有26%正在考慮配置。

全球央行尋求多元化投資

在通脹、地緣政治碎片化及不斷變化的市場環境的推動下，各國央行的儲備管理正在發生結構性轉變。隨著各國央行尋求傳統固定收益以外的投資機遇，股票、企業債券及通脹掛鈎證券均吸引了積極的配置意向。

對美元的擔憂正持續加深，61%的央行認為，美國債務水平正對美元作為儲備資產的長期地位產生負面影響，比例高於2024年的20%。儘管各國央行分散美元風險的趨勢確實存在，但其進程受限於缺乏可信賴的大規模替代選項。在此背景下，黃金是這一轉變的受益資產之一，並繼續是央行儲備戰略的基石。超過三分之一的央行預計將在未來三年內增持黃金。

