互惠基金 相關投資 目標

股票基金 投資於一籃子股票。 一般是為了長期資本增值。

債券基金 一般投資於由政府或企業發行的債務證券。 一般是為了賺取收益。

平衡／多元

資產基金 投資於一籃子股票、債券和／或貨幣市場工具。 一般是為了同時達致安全、收益和適度的資本增值。

貨幣市場基金(MMF) MMF是一種投資於現金及短期債務證券的基金，被視作是風險最低的投資之一，在產生收益的同時具備高度流動性。 通常被投資者用作管理現金或短期存款。