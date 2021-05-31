退休規劃

生涯規劃

Invesco Mountain

積金導航

規劃退休投資

不同人生階段

各式投資種類

不同人生階段

人生不同階段的財務目標及規劃

在人生的不同階段，會有不同的財務需要:
財富規劃以實現你的財務目標
  • 當我們希望確保擁有足夠的財富覆蓋開支時，財富管理這概念就派上用場。
  • 與此同時，我們希望為自己和下一代累積財富。 
  • 請謹記，當我們進行財富規劃時，通脹是一個重要的考慮因素！ 

如何跑贏通脹?

通脹是甚麽?

有説「 這世上除了死亡和交稅外，沒有甚麼是確定的」。時至今日，除了死亡和交稅，通脹也加入行列 ，成為人生無法逃避的一部分。

平均年通脹率 (自1980年代至今)    
中國 5.1%
香港  4.2%

資料來源: https://tradingeconomics.com , 截至2020年。
從1986年到2020年，中國的通貨膨脹率平均為5.1％。從1981年到2020年，香港的通貨膨脹率平均為4.2％。

假設今日買一份漢堡套餐需要40港元，年通脹率為4%。 明年，同樣的漢堡套餐就貴了4%，即41.6港元。這看起來不多，對吧？
資料來源：景順，截至2020年10月31日。僅供用作說明用途。

力求跑贏通脹及累積財富

為了跑贏通脹和累積財富，可以考慮進行投資。

準則 : 回報有望跑贏通脹的投資。 

廣為人知的一些投資選項:
資料來源：彭博，截至2020年10月30日。1990年10月31日至2020年10月30日的數據。 代表性指數為：香港股市-恆生指數，美國股市-標普500指數，全球債券-彭博巴克萊全球綜合債券指數

注意事項：

想透過投資抗衡通脹，投資者需持長缐投資的眼光。 投資市場不時會經歷波動。 實際上，你可直接投資於股票及債券，或透過互惠基金投資於這些資產類別。

各式投資種類

了解不同的投資種類

股票
  • 投資者若買入一間公司的股票，實質上擁有了該公司的一部分。
  • 股東或可獲取股息。
股價為何會上下浮動？  
  • 如果市場對某股票的需求高過其供應 => 其股價就會上升，反之亦然。
  • 影響股價的因素（供應／需求）包括企業盈利及市場情緒。  
債券
  • 當一間公司／政府發行債券時，代表該公司／政府已同意於既定日期償還本金及利息。 
  • 債券投資者實質上是借錢給發行人。 
  • 部分債券投資者的目標是賺取定期收益，其他則是為了透過交易獲利。 
僅供用作說明用途。

債券價格為何會上下浮動？

因素 如何影響債券價格？ 
利率 當利率下降時，債券變得更為吸引 - 債券價格便會上升，反之亦然。 
市況 當市場處於避險狀態時，資金一般會從股票向債券轉移，從而推動債券價格上升。  
信貸評級 

穆迪及標準普爾等評級機構會給予債券評級。
評級反映出評級機構對發行人償還本息的能力的看法。
倘若債券信貸評級獲下調，債券價格或會下跌。

互惠基金

甚麼是互惠基金?  

互惠基金將投資者的資金整合起來，投資於一籃子的股票、債券或其他資產。 基金經理負責選擇相關投資。

互惠基金的種類?

互惠基金 相關投資 目標
股票基金 投資於一籃子股票。  一般是為了長期資本增值。
債券基金 一般投資於由政府或企業發行的債務證券。  一般是為了賺取收益。

平衡／多元
資產基金

 投資於一籃子股票、債券和／或貨幣市場工具。 一般是為了同時達致安全、收益和適度的資本增值。

貨幣市場基金(MMF) 

 MMF是一種投資於現金及短期債務證券的基金，被視作是風險最低的投資之一，在產生收益的同時具備高度流動性。 通常被投資者用作管理現金或短期存款。
交易所買賣
基金(ETF) 		 投資於通常追踪相關指數的一籃子證券 — 例如股票、債券及商品。  一般是為了追踪特定指數的表現。

投資互惠基金的好處
  好處
管理

專業的管理層團隊通常包括基金經理及研究分析師。

值得留意的是，互惠基金會收取管理費以支付營運成本。
流動性 基金的流動性更高，因其波動性較單一證券為低。 
多元化
可在個人投資者負擔能力的基礎上，分散部署或接觸到更多種類的投資。
規模效應

互惠基金可憑藉買入及賣出的規模優勢，幫助投資者減低交易成本。

當你買入一隻互惠基金（包含20至50只證券），你可以在實現多元化投資的
同時，又不必像獨立投資於多個組合一樣，支付20到50筆交易費。 

投資涉及風險。在投資之前，請仔細檢查所有財務資料。互惠基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。