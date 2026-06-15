Sprecher: Ben Jones, Global Head of Research, Strategy & Insights:

00:00:00:11 - 00:00:02:06: Unser Investmentausblick für das Jahr 2026

00:00:02:06 - 00:00:02:55: befasst sich mit

00:00:02:55 - 00:00:06:05: zwei Schlüsselbegriffen: Resilienz und Rebalancing.

00:00:06:05 - 00:00:07:17: Erstens haben wir großes Vertrauen

00:00:07:17 - 00:00:09:16: in die Widerstandskraft des privaten Sektors.

00:00:09:16 - 00:00:12:19: Wir haben miterlebt, wie er wirtschaftliche Schocks im Jahr 2025 abgefedert hat,

00:00:12:19 - 00:00:14:31: und gehen davon aus, dass er durch eine

00:00:14:31 - 00:00:16:19: Lockerung der Geldpolitik in den USA

00:00:16:19 - 00:00:16:53: sowie durch fiskalische

00:00:16:53 - 00:00:19:56: Unterstützung in Europa, China und Japan weiter gestärkt wird.

00:00:19:56 - 00:00:20:34: Kurz gesagt:

00:00:20:34 - 00:00:21:30: Wir sind davon überzeugt, dass der Markt

00:00:21:30 - 00:00:24:46: seinen Aufwärtstrend im Jahr 2026 fortsetzen kann.

00:00:24:46 - 00:00:26:26: Allerdings dürfte sich die Marktführerschaft

00:00:26:26 - 00:00:27:53: zukünftig anders gestalten.

00:00:27:53 - 00:00:30:04: Was uns direkt zum Thema Rebalancing führt.

00:00:30:04 - 00:00:32:04: Wir erwarten eine ausgewogenere

00:00:32:04 - 00:00:34:00: Marktstruktur, bei der Märkte außerhalb der USA

00:00:34:00 - 00:00:35:06: Small-Cap-

00:00:35:06 - 00:00:37:17: Aktien und zyklische Segmente in den USA

00:00:37:17 - 00:00:38:38: potenziell

00:00:38:38 - 00:00:41:11: von einer Belebung der globalen Aktivität profitieren.

00:00:41:11 - 00:00:42:28: Insgesamt blicken wir optimistisch

00:00:42:28 - 00:00:44:04: auf das Jahr 2026,

00:00:44:04 - 00:00:44:52: dank der Robustheit

00:00:44:52 - 00:00:46:19: des privaten Sektors.

00:00:46:19 - 00:00:47:32: Zudem sehen wir Chancen

00:00:47:32 - 00:00:48:59: für Anleger, Portfolios neu auszurichten,

00:00:48:59 - 00:00:49:42: da die fundamentale Bedeutung

00:00:49:42 - 00:00:52:52: der Diversifikation wieder in den Vordergrund rückt.

00:00:52:52 - 00:00:54:06: Erfahren Sie alle Details

00:00:54:06 - 00:00:55:56: in unserem vollständigen Investmentausblick für das Jahr 2026:

00:00:55:56 - 00:00:58:26: Ausblick, Resilienz und Rebalancing

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Stand der Daten: 5. November 2025. Quelle: Invesco, sofern nicht anders angegeben.

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