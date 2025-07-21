Aktien aus Asien und Schwellenländern

40+
Anlageexperten, die weltweit Aktien aus Asien und den Schwellenländern verwalten.1
30+ Jahre
Wir haben mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Anlagen in Asien und Schwellenländern.
100+ Portfolios
Wir verwalten mehr als 100 Portfolios, die in Asien und Schwellenländern investieren.
Warum in Asien und die Schwellenländer investieren?
Jedes Jahr kommen in Asien und den Schwellenländern mehrere zehn Millionen Menschen zur wachsenden Mittelschicht der Konsumenten hinzu. Angesichts des Reichtums an natürlichen Ressourcen, des raschen technologischen Fortschritts, der Zunahme der Investitionen und der steigenden Liquidität der Märkte sind alle Voraussetzungen für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum gegeben.
Was uns auszeichnet
Unser Produktangebot für Aktien aus Asien und den Schwellenländern bietet Ihnen eine große Auswahl und Vielfalt. Unsere Portfolios werden von Investmentteams in Asien und Europa verwaltet und decken die gesamte Region, bestimmte geografische Regionen und gar einzelne Länder ab. Wir bieten eine Reihe von Ansätzen, um sicherzustellen, dass Sie das Richtige für sich finden.
Relevante Insights
FAQs – Häufig gestellte Fragen
Anlagen in Asien und den Schwellenländern können mehrere wichtige Vorteile für Investoren haben:
Hohes Wachstumspotenzial. Diese Märkte zeichnen sich häufig durch ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen und eine weniger weit entwickelte wirtschaftliche Infrastruktur aus. Dies kann ein erhebliches Wachstums- und Entwicklungspotenzial bedeuten.
Bewertungschancen. Viele Aktien aus Asien und den Schwellenländern sind attraktiv bewertet, weil sie häufig mit niedrigeren Multiplikatoren gehandelt werden als Aktien aus Industrieländern.
Diversifikationspotenzial. Aktien aus Asien und den Schwellenländern sind kaum mit Industrieländeraktien korreliert. Dadurch reagieren sie in der Regel auch anders auf Marktereignisse und wirtschaftliche Entwicklungen. Daher kann ihre Kombination in einem Portfolio das Portfoliorisiko potenziell reduzieren.
Investitionen in Asien und den Schwellenländern sind mit den folgenden Risiken verbunden, die Anleger im Blick haben sollten:
Politische Risiken. Asiatische Staaten und Schwellenländer können instabile oder volatile Regierungen haben. Nachteilige staatliche Eingriffe oder Entscheidungen können sich genauso auf Anlagen auswirken wie politische Instabilität oder Unruhen.
Regulierungsrisiko. Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften können Auswirkungen auf Anlagen haben.
Währungsrisiko. Die Wechselkurse zwischen Währungen von Schwellen- und Industrieländern können stark schwanken. Wenn die Währung des Schwellenlandes an Wert verliert, kann das Auswirkungen auf den Anlageertrag haben.
Liquiditätsrisiko. Schwellenländer sind in der Regel weniger liquide als Industrieländer.
Sie können durch unterschiedliche Produkte in Asien und Schwellenländern investieren, zum Beispiel durch Fonds, ETFs oder einzelne Aktien.
Relevante Insights
Möchten Sie mehr über Aktien aus Asien und den Schwellenländern erfahren? Unsere Insights und Praxisbeispiele können Ihnen hier weiterhelfen.
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Warum eine Zusammenarbeit mit uns? Mit einem Abschlag in Wachstum und Innovation investieren
Asien und die Schwellenländer bieten attraktive Chancen aufgrund der rasanten technologischen Innovationen, der wachsenden Verbraucherbasis und der reichhaltigen natürlichen Ressourcen in dieser Region. Diese dynamischen Märkte verbinden langfristige Wachstumstreiber mit einer sich verbessernden Liquidität und bieten disziplinierten Anlegern eine differenzierte Quelle für einen langfristigen Mehrwert und Diversifikation.
Umfassende Expertise:
Wir kombinieren Kompetenz und Erfahrung, um Portfolios zusammenzustellen, die verschiedene Regionen, Länder und Sektoren abdecken. Dank unserer Marktkenntnisse passen wir das Engagement individuell an.
Konträrer, disziplinierter Ansatz:
Wir stellen diversifizierte Portfolios mit hoher Überzeugung zusammen und vermeiden dabei übermäßige Stil- oder Faktorverzerrungen, um robuste und wiederholbare Ergebnisse zu erzielen.
Vielseitige Portfoliolösungen:
Unsere Strategien bieten ein breites regionales oder gezieltes Länderengagement und sind darauf ausgelegt, unterschiedliche Anlageziele und Anforderungen an die Portfoliokonstruktion zu ergänzen.
Unser Angebot Produkte im Fokus
FAQs - Häufig gestellte Fragen
Anlagen in Asien und den Schwellenländern können mehrere wichtige Vorteile für Investoren haben:
Hohes Wachstumspotenzial. Diese Märkte zeichnen sich häufig durch ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen und eine weniger weit entwickelte wirtschaftliche Infrastruktur aus. Das kann ein erhebliches Wachstums- und Entwicklungspotenzial bedeuten.
Bewertungschancen. Viele Aktien aus Asien und den Schwellenländern sind attraktiv bewertet, weil sie häufig mit niedrigeren Multiplikatoren gehandelt werden als Aktien aus Industrieländern.
Diversifikationspotenzial. Aktien aus Asien und den Schwellenländern sind kaum mit Industrieländeraktien korreliert. Dadurch reagieren sie in der Regel auch anders auf Marktereignisse und wirtschaftliche Entwicklungen. Daher kann ihre Kombination in einem Portfolio das Portfoliorisiko potenziell reduzieren.
Investitionen in Asien und den Schwellenländern sind mit den folgenden Risiken verbunden, die Anleger im Blick haben sollten:
Politische Risiken. Asiatische Staaten und Schwellenländer können instabile oder volatile Regierungen haben. Nachteilige staatliche Eingriffe oder Entscheidungen können sich genauso auf Anlagen auswirken wie politische Instabilität oder Unruhen.
Regulierungsrisiko. Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften können Auswirkungen auf Investitionen haben.
Währungsrisiko. Die Wechselkurse zwischen Währungen von Schwellen- und Industrieländern können stark schwanken. Wenn die Währung des Schwellenlandes an Wert verliert, kann das Auswirkungen auf den Anlageertrag haben.
Liquiditätsrisiko. Schwellenmärkte sind in der Regel weniger liquide als entwickelte Märkte.
Sie können durch unterschiedliche Produkte in Asien und Schwellenländern investieren, zum Beispiel durch Fonds, ETFs oder einzelne Aktien.
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Asien und die Schwellenländer bieten attraktive Chancen aufgrund der rasanten technologischen Innovationen, der wachsenden Verbraucherbasis und der reichhaltigen natürlichen Ressourcen in dieser Region. Diese dynamischen Märkte verbinden langfristige Wachstumstreiber mit einer sich verbessernden Liquidität und bieten disziplinierten Anlegern eine differenzierte Quelle für einen langfristigen Mehrwert und Diversifikation.
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