Jan Grindrod ist Portfolio Manager im Global Strategies Team von Invesco, das derivativbasierte Anlagestrategien entwickelt und verwaltet. In dieser Funktion ist er für die Portfoliokonstruktion, das Risikomanagement, den Handel und das Derivatemanagement verantwortlich.

Herr Grindrod kam 2013 als Derivatives Trader im Devisen- und Anleihenbereich zu Invesco und wurde anschließend Global Head of FX Trading. 2024 trat er dem Global Strategies-Team bei und konzentrierte sich auf die Portfolioumsetzung. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen arbeitete er bei Hartford, wo er mit Devisen, Anleihen und Aktienderivaten handelte, um das variable Annuitätenbuch des Unternehmens abzusichern. Herr Grindrod begann seine Karriere 2007 als Analyst für Anleihen bei Hartford Investment Management Company (HIMCO), der Investment-Management-Gruppe von The Hartford, wo er anschließend mit Devisen und verschiedenen Anleihesektoren handelte und Anleihenmandate mit kurzer Duration verwaltete.

Er hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzwissenschaften von der University of Connecticut. Er hat die Chartered Financial Analyst® (CFA) Zertifizierung.