美國3月CPI數據要點

通膨走強來自非房屋服務價格

讓我們仔細分析一下3月份的報告。3月，通膨上升受非住房服務業價格上漲0.65%推動，亦受汽車保險通膨、汽車維修通膨及醫療服務等類別推動。

此等類別相當於「守車」部分 – 反映已發生的情況（更高的汽車價格、更高的住房成本，而這些成本正在/將呈現下降趨勢）。其中部分成本反映已發生的情況，例如住房成本及更高的汽車成本 – 這被認為是「守車」成本，因其反映的是已發生的情況，而這些成本整體已呈下降趨勢。不過這當中亦包括其他成本，例如醫療及其他服務成本，而此等成本未來幾個月的走勢仍難以預料。

大部分「過熱」的數據仍是來自汽車保險，該數據月增率2.58%，年增率22.2%。1整體而言，汽車保險對3月份核心CPI月增率及上漲壓力的相關貢獻為0.14%，是CPI超出市場一致預期的主要原因。而汽車保險飆升是由於先前汽車價格及相關維修費用有所上漲，我不認為這能夠普遍反映出當前經濟所面臨的更廣泛的通膨壓力。

幸好的是，雖然3月份CPI數據上漲，但這不是個人消費支出(PCE)數據，而個人消費支出是較能反映通膨動態，亦是聯準會偏重的通膨指標。明天發佈的生產者價格指數(PPI)報告可能會對3月份的個人消費支出走勢進行微調。

投資啟示

總而言之，我認為，整體而言當前美國經濟增長再度加速，勞動力市場再次緊縮，通膨似乎未繼續走跌，甚至有可能回升（取決於核心個人消費支出）。這正是今日美國股市下跌，而美元上漲的原因。倘此狀況持續，或許可以藉此機會趁低買入，原因是只要沒有證據顯示工資增長加速（尚未出現相關數據），那麼更強勁的經濟增長及就業狀況將有利於企業獲利。

若美國經濟增長及就業市場持續加速，通膨或許會有所反彈，美元將隨之走強，這可能會迫使英國央行及歐洲央行改變近期的鴿派立場 – 雖然這些市場通膨加速的跡象並不明顯。

雖然我不認為這會使聯準會6月份降息的可能性降為零，但美國CPI通膨趨勢持續強勁，無疑降低了這種可能性。若聯準會發言人開始發表更多鷹派言論，亦是意料之中。

無論如何，我仍然認為，相較於降息但經濟增長疲弱及通膨走跌，不降息但經濟保持強勁增長的情境更有利於風險資產。不過，這意味著聯準會將減少降息次數，使我對美元疲軟的說法和對新興市場資產的偏好變得更加複雜。

觀點來自Kristina Hooper、Andras Vig及Thomas Wu