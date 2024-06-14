6月份FOMC會議及美國5月份CPI

亞太區 日本選舉結果：自民黨大獲全勝
日本自民黨在眾議院取得歷史性的 68% 超級多數席位，強化了高市首相的施政授權，並提升了日本股市、改革與財政政策的前景。
核心消費者物價指數(CPI)自2021年8月以來持續疲弱、聯邦公開市場委員會(FOMC)態度趨緩及主席鮑威爾(Powell)的鴿派言論推動美國市場上揚。聯準會於今日宣佈保持利率不變，符合市場預期，但暗示今年降息次數將從3月份點陣圖顯示的3次降至1次。
更新後的點陣圖顯示，聯邦基金利率仍將於2025年底降至4.1%並於2026年底降至3.1%。1由此來看，未來2.5年內的總降息幅度與3月份的預期保持一致，只是寬鬆週期的啟動有所延遲。
汽車保險下降0.1%，與前期約佔超級核心指數漲幅的一半比較，已經出現顯著下降。2
目前，聯準會與我們認為寬鬆週期即將開始的觀點一致，並且認為今年很可能會降息1次，甚至可能是2次，明年則會降息更多次。
這已推動美元走弱，債券市場上揚。
5月份CPI數據放緩亦說明抗通膨的進一步進展可能會強化市場對今年即將開始放寬週期的預期。
鮑威爾再次表示，政策仍處於限制性區間，而且聯準會已在實現目標的道路上取得「重大進展」，但仍沒有足夠的信心開始降息。
聯準會需要更多數據來確信通膨朝著2%的目標水準前進。
鮑威爾承認，倘若聯準會開始降息，預計金融條件會大幅放寬，這說明聯準會擔心，一旦其放開金融市場的閘門，抗通膨進程會過早發生逆轉。
因此，抗通膨進程仍然顛簸不平，所有跡象均顯示經濟活動進一步減速。我們會持續留意未來數個月勞動力市場的放緩及抗通膨進展，這都將為逐步降息鋪路。
總而言之，FOMC的點陣圖給優於預期的CPI數據潑了「冷水」。不過，主席鮑威爾在新聞發布會上的講話合理且深思熟慮。
正如第一季抗通膨停滯時聯準會並未過度反應一樣，對於第二季抗通膨所取得的進展，聯準會亦未過度反應。
此外，很重要的是，聯準會並未排除9月份降息的可能性。
我們相信，聯準會將持續綜合觀察各項數據，並相信他們能夠及時做好於 9 月降息和今年稍晚再次降息的準備。
綜上所述，我們應保持均衡的投資組合，基於聯準會將隨著美國經濟的持續正常化和放緩而開始放寬政策，以及其他主要經濟體（包括中國及歐元區）增長進一步改善，來逐步增加全球性部位。
聯準會最終放寬政策，及美元在一定程度上的走弱也會有利於新興市場。
觀點來自Kristina Hooper、及Thomas Wu。
