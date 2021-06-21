歐洲股市答問‒年初至今表現最佳的資產類別之一

市場焦點 2026年投資展望 - 亞洲股票
亞洲股票在 2026 年展望強勁，受惠於企業獲利前景、政策支持及結構性成長動能。投資機會涵蓋中國、印度、韓國、東協，以及 AI 創新。
概要：未來幾季，相對於亞太區的疫情防控，投資者或許更為看好歐洲及西方國家接種疫苗的部署。我們的環球市場策略師預測，英國及歐洲股票或將成為2021年表現最好的資產類別之一，以當地貨幣計總報酬預期將達約15%左右。
Q1)相對於世界其他地區，投資於歐洲是否更具吸引力？就再通膨交易主題而言(reflation trade)，歐洲跟其他地區相比又怎樣？
目前，歐洲股票及風險資產為世界表現最佳的資產類別之一。鑑於近期歐元及美元強勢，根據貨幣匯率調整後基準計，美國及英國指數表現領先。
英國股市本益比為已開發市場中最低，僅為16.7 倍，相比之下，歐洲股票的本益比為19.6 倍。從10 年期周期調整本益比(CAPE)移動平均線來看，英國股市評價折讓達17%，歐洲股市的本益比僅低於正常水準4%。相對而言，日本及中國股市較歷史正常水準的折讓幅度更大（分別為45%及30%），但兩者均受到之前市場泡沫的影響。有趣的是，即使考慮到網路科技股泡沫的影響，美股仍有46%溢價。
儘管接種疫苗的部署受阻，加上近期變種冠狀病毒的傳染導致許多國家重新實施封鎖措施，但歐洲股市迄今仍上漲。然而，受「硬脫歐」及早前嚴格的疫情封鎖政策所影響，儘管經濟即將重啟，英國股市仍然表現乏力 。
債券市場則截然不同：10年期德國及法國公債殖利率仍為負數‒而且並未跟隨美國公債殖利率一樣回升至疫情前水準‒但英國公債殖利率已回升至疫情前水準。這或顯示債券投資者憧憬英國經濟迎來更迅速的復甦。
總體而言，我們同意債券市場的看法：考慮到英國接種疫苗部署更為迅速，而且從某程度上而言其經濟及勞工市場更為靈活，適應性更強，因此其增長率可能會更高，但通膨率亦可能高於歐盟地區。
Q2) 歐洲經濟、企業獲利及貨幣政策的前景如何？
我們預期，上半年過後，歐盟增長將有所加速。家庭儲蓄率極高，顯示受到抑制的需求之後可能將會得到釋放。
由上圖可見，鑑於長時期的經濟封鎖，我們相信歐洲將較大部分地區更為受惠於疫苗廣泛接種。
有趣的是，歐洲企業獲利所遭受的影響並未如我們根據工業生產下滑所預期的一樣大。這或許意味著企業獲利反彈可能亦不會與工業生產的預期躍升匹配。
從貨幣政策而言，我們認為英格蘭銀行及歐洲央行均可能於今年內維持目前的資產購買規模，而且短期內（最早為2022年中）亦不大可能討論上調政策利率。另外，歐盟及英國政府不大可能在今年餘下時間推出任何更重大的財政刺激政策，例如總統拜登近期簽署的1.9兆美元的家庭援助刺激方案或預期3兆美元的基建投資計劃。
Q3)短期之內，歐洲市場是否存在任何催化劑？主要風險因素是什麼？
市場聚焦於歐洲在耽誤數個月後最終能否落實加快疫苗接種。相對於亞洲，歐盟、英國及美國更有望受惠於近期的疫苗接種。相對而言，亞洲及主要新興市場國家的疫苗接種滯後或有利歐洲市場。
近期歐洲市場的催化劑：
1.考慮到部分獲利以美元計算，美元進一步走強可能有利於歐洲股票；
2.債券殖利率持續上升應有利於金融企業–金融業於英國及歐洲指數中佔有較高權重；
3.英國／歐盟就一系列貿易決議達成定案，是正面的進展；
主要風險因素－選舉風險：5月份的英國地方選舉或許會再度引發蘇格蘭獨立公投，而9月份，德國選民將投票選出梅克爾 (Angela Merkel) 的接班人，綠黨聯盟當選的可能性增加可能讓市場擔憂。
Q4) 您看好大型股還是小型股？為什麼？
經濟衰退期間，小型股公司遭受的打擊較大，因此在復甦時亦將更為受惠。目前，相對於大型股，小型股表現理想，其漲勢在美國較歐洲更為明顯（美國上升15.8%，但歐洲小型股僅上升1.5%）。這可能是由於兩個因素所致：1) 歐洲的經濟復甦尚未明朗及，2) 美元走強可能產生一定影響（美元走強更有利歐洲大型股，因其擁有更多海外收益）。
展望未來，我們預期小型股將繼續領先，但美元走強可能仍是一個制約因素。
Q5) 行業方面，現階段歐洲哪些行業更具吸引力？
在經濟擴張階段初期，我們預料週期性及價值行業將表現出色，例如汽車、金融、媒體、天然資源、原物料及零售業。年初至今，這些行業在歐洲大都表現卓越，尤其是汽車行業。歐盟的金融業亦引起我們注意，從歷史水準來看，其現階段評價似乎最具吸引力，而且應可受惠於債券殖利率的上升。
投資者亦應注意，歐盟指數（MSCI歐洲貨幣聯盟指數）內的週期股及價值股權重亦較世界其他大部分地區為高。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
探索中國在 2026 年的下一波成長浪潮，受工業創新、AI 動能及動態消費趨勢推動，並由具吸引力的估值與流動性支撐。
2026 年第一季亞洲投資等級債展望仍偏正向，主要受美國降息預期、穩健基本面及強勁技術面支撐。然而，估值偏高與總體風險仍需採取防禦性布局。
