歐洲股市答問‒年初至今表現最佳的資產類別之一

概要：未來幾季，相對於亞太區的疫情防控，投資者或許更為看好歐洲及西方國家接種疫苗的部署。我們的環球市場策略師預測，英國及歐洲股票或將成為2021年表現最好的資產類別之一，以當地貨幣計總報酬預期將達約15%左右。

Q1)相對於世界其他地區，投資於歐洲是否更具吸引力？就再通膨交易主題而言(reflation trade)，歐洲跟其他地區相比又怎樣？

目前，歐洲股票及風險資產為世界表現最佳的資產類別之一。鑑於近期歐元及美元強勢，根據貨幣匯率調整後基準計，美國及英國指數表現領先。