Pourquoi collaborer avec nous Le potentiel de transformation des actifs numériques
Le bitcoin est la principale cryptomonnaie au monde, et la plus importante. La blockchain est un registre public de transactions qui dispose de nombreuses applications, allant de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à la finance, en passant par la santé. Nos produits offrent une exposition sûre et efficace au bitcoin et à la blockchain.
Prix compétitifs
Nos ETP offrent aux investisseurs un accès efficace, flexible et à bas coût à ces expositions aux actifs numériques dits de rupture.
Accès facile
La transparence et la liquidité d’une structure ETF ou ETP offrent aux investisseurs un moyen plus facile d’investir par rapport à la détention directe des cryptomonnaies.
Partenariats avec des experts
Nous nous sommes associés à des experts en ressources numériques de premier plan pour des informations sur la blockchain ainsi que des solutions de conservation et de sécurisation des cryptomonnaies de niveau institutionnel.
Ce que nous proposons Gamme d’ETF et d’ETP sur actifs numériques
Questions fréquemment posées
Quelqu'un demande une transaction. Cette transaction peut concerner un actif physique, une cryptomonnaie, un dossier médical, un contrat juridique ou toute autre information.. La transaction demandée est diffusée à tous les participants (les « nœuds »). Le réseau de nœuds valide la transaction à l'aide d'algorithmes connus. Une fois vérifiée, la transaction est combinée à d'autres transactions pour créer un nouveau bloc de données. Le nouveau bloc est ajouté à la blockchain existante et il est permanent et inaltérable. La transaction est alors terminée.
La technologie blockchain offre de nombreux avantages. Les blockchains améliorent la transparence au niveau des registres et facilitent le processus de vérification. Elles permettent de simplifier les processus opérationnels et, éventuellement, de réduire les coûts lorsqu’il est difficile de garantir la confiance ou l’intégrité.
Zodia Custody est un service de garde de crypto-actifs britannique enregistré auprès de la FCA, qui s’adresse aux investisseurs institutionnels. Fondé en janvier 2020, Zodia a pour actionnaire majoritaire la Standard Chartered Bank, et pour actionnaire minoritaire la banque Northern Trust. Le bitcoin est conservé en toute sécurité dans un stockage hautement sécurisé de qualité institutionnelle, en faveur du fiduciaire au nom des investisseurs. Zodia Custody est responsable de la sécurité des actifs et s’appuie sur des innovations technologiques, une cybersécurité, une plateforme et des supports de stockage de pointe.
CoinShares, la plus grande et la plus ancienne société d’investissement en actifs digitaux d’Europe, est le sponsor de l’indice et remplit le rôle d’agent d’exécution pour l’ETP d’Invesco, le Physical Bitcoin. La valeur des Bitcoins détenus par le produit est déterminée selon le CoinShares Bitcoin Reference Rate – 4pm Fixing, qui reflète les cours en temps réel enregistrés chaque minute sur les plateformes d’échange les plus réputées et liquides. L’indice de référence est calculé par Compass Financial Technologies, un fournisseur d’indices enregistré conformément au règlement BMR.
En savoir plus sur Invesco
-
Investir dans les ETFDécouvrez comment nos ETF peuvent être des outils qui vous aident à faire des économieset qui vous aide à investir dans de nouvelles possibilités pour vos clients.
-
ETF actionsAméliorez votre portefeuille avec des ETF actions économiques et diversifiés couvrant différentes régions, secteurs et thèmes d’investissement.
-
Informations sur les ETFAccess our latest insights on investment opportunities and ways to use ETFs in your portfolio.