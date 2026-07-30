Waarom samenwerken met ons? De transformerende kracht van digitale assets
Bitcoin is de eerste en grootste cryptomunt ter wereld. Blockchain is een openbaar transactiegrootboek met een breed toepassingsgebied, van het beheer van de toeleveringsketen tot financiën en gezondheidszorg. Onze producten bieden een veilige en efficiënte blootstelling aan Bitcoin en blockchain.
Scherpe prijzen
Onze ETP’s bieden beleggers efficiënte, flexibele en voordelige toegang tot deze transformerende digitale assets.
Makkelijke toegang
De transparantie en liquiditeit van een ETF- of ETP-wrapper bieden beleggers een eenvoudigere manier om te beleggen dan het direct houden van cryptomunten.
Partnerschappen met experts
Wij werken samen met toonaangevende experts op het gebied van digitale assets voor inzichten in de blockchain en het beheer en de bewaring van crypto van institutionele kwaliteit.
Veelgestelde vragen
Iemand vraagt een transactie aan. De transactie kan gaan om een fysieke asset, cryptomunten, medische dossiers, een juridisch contract of andere informatie. De aangevraagde transactie wordt uitgezonden naar alle deelnemers ,('knooppunten' of 'nodes'). Het netwerk van knooppunten valideert de transactie op basis van bekende algoritmen. Na verificatie wordt de transactie gecombineerd met andere transacties tot een nieuw gegevensblok. Dit nieuwe gegevensblok wordt toegevoegd aan de bestaande blockchain en is permanent en onveranderlijk. De transactie is dan voltooid.
Het gebruik van blockchaintechnologie heeft tal van voordelen. Zo worden gegevens transparanter en verloopt het auditproces vlotter. De technologie helpt ook om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en kan kostenbesparingen opleveren wanneer vertrouwen of integriteit moeilijk af te dwingen is.
Zodia Custody is een bij de FCA geregistreerde bewaarder van cryptoassets voor institutionele beleggers die in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. Zodia werd opgericht in januari 2020 en is voor het grootste deel in handen van Standard Chartered Bank, met Northern Trust als minderheidsaandeelhouder. De bitcoins worden op een sterk beveiligde plaats van institutionele kwaliteit bewaard ten behoeve van de beheerder namens de beleggers. Zodia Custody is verantwoordelijk voor de beveiliging van de activa door middel van geavanceerde technologische innovatie, cyberbeveiliging, een hypermodern platform en innovatieve opslagfaciliteiten.
CoinShares, de grootste en langst bestaande beleggingsmaatschappij in digitale assets, is de indexsponsor en fungeert als de uitvoeringsagent voor het Physical Bitcoin ETP. De waarde van de bitcoins die het ETP aanhoudt, wordt bepaald door de CoinShares Bitcoin Reference Rate – 4pm Fixing, die de realtime-handelsprijzen weerspiegelt, die iedere minuut worden geregistreerd op de meest liquide en gerenommeerdste digitale beurzen. De benchmark wordt berekend door Compass Financial Technologies, een benchmarkleverancier die is geregistreerd onder de BMR.
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