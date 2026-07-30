Zodia Custody is een bij de FCA geregistreerde bewaarder van cryptoassets voor institutionele beleggers die in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. Zodia werd opgericht in januari 2020 en is voor het grootste deel in handen van Standard Chartered Bank, met Northern Trust als minderheidsaandeelhouder. De bitcoins worden op een sterk beveiligde plaats van institutionele kwaliteit bewaard ten behoeve van de beheerder namens de beleggers. Zodia Custody is verantwoordelijk voor de beveiliging van de activa door middel van geavanceerde technologische innovatie, cyberbeveiliging, een hypermodern platform en innovatieve opslagfaciliteiten.