Actions : accent sur la diversification
Bien que 2025 ait été source d’incertitude, de nouvelles opportunités émergent pour l’année à venir. Nos experts étudient le potentiel de ce nouveau paysage pour 2026.
Cible des thèmes à forte croissance, comme la cybersécurité, la défense et l’intelligence artificielle (IA).
Exposition à des entreprises innovantes de premier plan, quels que soient les secteurs dans lesquels elles opèrent.
Bénéficiez d’un accès efficace, flexible et peu coûteux grâce aux ETF thématiques d’Invesco.
Explorez les opportunités de transformation liées aux énergies durables et à l'innovation technologique avec notre série d'ETF spécialisés, élaborés pour vous permettre de vous exposer aux dernières avancées et aux domaines à forte croissance qui dessinent l'avenir.
La transition nécessaire vers des sources d’énergie plus durables crée des opportunités. L’énergie solaire est la source d’électricité la moins coûteuse dans de nombreux pays, mais d’autres technologies font également de gros progrès. Les investisseurs peuvent obtenir une exposition à des domaines d’innovation spécifiques ou au thème dans son ensemble grâce à nos ETF d’énergie propre.
L’innovation technologique transforme le monde tel que nous le connaissons, qu’il s’agisse de la puissance de l’IA ou d’avancées révolutionnaires dans le domaine des biotechnologies. Nous proposons une gamme d’ETF qui se concentrent sur ces domaines innovants à forte croissance, qui vous permettent de profiter du potentiel de croissance de technologies et d’entreprises révolutionnaires à la pointe du progrès dans ces domaines.
Les technologies sont à l'origine de la ‘quatrième’ révolution industrielle et sont un moteur de la croissance économique. Découvrez le métavers et l’intelligence artificielle, et le rôle qu’ils jouent dans la prochaine phase de cette transformation.
Actions : accent sur la diversification
Bien que 2025 ait été source d’incertitude, de nouvelles opportunités émergent pour l’année à venir. Nos experts étudient le potentiel de ce nouveau paysage pour 2026.
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Aperçu des ETF : Deuxième meilleur mois pour les flux d’ETF
En octobre, les flux ont atteint un niveau exceptionnel, seulement dépassé par le record établi en septembre. Les actions américaines ont connu une forte progression, tandis que les ETF obligataires ont atteint un nouveau sommet historique.
Nasdaq-100 : Un baromètre de l’économie moderne
Découvrez l'indice Nasdaq-100 et comment les titres qui le compose stimulent l'innovation dans l'ensemble de l'économie mondiale.
Un fonds thématique investit dans des entreprises directement liées à une tendance de long terme ou à une transition. Cette approche réduit le risque de concentration lié aux investissements dans des entreprises individuelles, tout en offrant une exposition au thème plus ciblée par rapport à l'investissement dans des secteurs traditionnels. Peu importe la domiciliation d’une entreprise ou le secteur dans lequel elle opère. Si un thème peut concerner n'importe quelle tendance imaginable, les plus performants sont souvent ceux qui sont clairement définissables, investissables, générateurs de revenus et à long terme.
Un portefeuille diversifié regroupe généralement des positions stratégiques et des positions non stratégiques. Les fonds thématiques font partie de la seconde catégorie. Étant donné que les fonds thématiques sont plus concentrés et réalisent des investissements plus ciblés que les fonds indiciels généralistes, ils sont généralement plus volatils, surtout sur des périodes d’investissement courtes. Toutefois, sur le long terme, ils peuvent permettre de capitaliser sur l'évolution du thème concerné. Ils offrent des sources de rendement plus différenciées et moins corrélées. Certains investisseurs les utilisent comme positions stratégiques au sein de leur portefeuille, tandis que les secteurs traditionnels constituent la base d’une position tactique ajustable en fonction des mouvements de marché à court terme.
Une fois qu’un thème a été identifié, la prochaine étape consiste à trouver le meilleur moyen de s’y exposer. Comme beaucoup de thèmes sont nouveaux et évoluent rapidement, il est essentiel de faire appel à quelqu'un possédant une expertise dans ce domaine spécifique pour repérer les opportunités et les perspectives de valeur. Cette expertise peut vous être fournie par l’une de nos équipes d’investissement Invesco ou par le biais d’un partenariat avec un fournisseur d’indice spécialisé.