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Stratégies d’investissement thématique

Profitez des tendances de transformation à long terme en investissant dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le métavers et les énergies vertes, à travers notre vaste offre d'ETF thématiques et de fonds à gestion dynamique.Fs and actively managed funds.

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Exposition ciblée

Cible des thèmes à forte croissance, comme la cybersécurité, la défense et l’intelligence artificielle (IA).

Diversification

Exposition à des entreprises innovantes de premier plan, quels que soient les secteurs dans lesquels elles opèrent.

ETF à bas coût

Bénéficiez d’un accès efficace, flexible et peu coûteux grâce aux ETF thématiques d’Invesco.

Investissez dans des thèmes d’avenir grâce à nos ETF

Explorez les opportunités de transformation liées aux énergies durables et à l'innovation technologique avec notre série d'ETF spécialisés, élaborés pour vous permettre de vous exposer aux dernières avancées et aux domaines à forte croissance qui dessinent l'avenir.

  • Veuillez consulter les risques d'investissement ci-dessous. La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut en partie s’expliquer par les variations de taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

  • Veuillez consulter les risques d'investissement ci-dessous. La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut en partie s’expliquer par les variations de taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Individu utilisant un casque de réalité virtuelle et une manette, et interagissant avec un dispositif holographique dans un atelier

Analyses
Découvrez le métavers

Les technologies sont à l'origine de la ‘quatrième’ révolution industrielle et sont un moteur de la croissance économique. Découvrez le métavers et l’intelligence artificielle, et le rôle qu’ils jouent dans la prochaine phase de cette transformation. 

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FAQ thématiques

Un fonds thématique investit dans des entreprises directement liées à une tendance de long terme ou à une transition. Cette approche réduit le risque de concentration lié aux investissements dans des entreprises individuelles, tout en offrant une exposition au thème plus ciblée par rapport à l'investissement dans des secteurs traditionnels. Peu importe la domiciliation d’une entreprise ou le secteur dans lequel elle opère. Si un thème peut concerner n'importe quelle tendance imaginable, les plus performants sont souvent ceux qui sont clairement définissables, investissables, générateurs de revenus et à long terme.

Un portefeuille diversifié regroupe généralement des positions stratégiques et des positions non stratégiques. Les fonds thématiques font partie de la seconde catégorie. Étant donné que les fonds thématiques sont plus concentrés et réalisent des investissements plus ciblés que les fonds indiciels généralistes, ils sont généralement plus volatils, surtout sur des périodes d’investissement courtes. Toutefois, sur le long terme, ils peuvent permettre de capitaliser sur l'évolution du thème concerné. Ils offrent des sources de rendement plus différenciées et moins corrélées. Certains investisseurs les utilisent comme positions stratégiques au sein de leur portefeuille, tandis que les secteurs traditionnels constituent la base d’une position tactique ajustable en fonction des mouvements de marché à court terme.

Une fois qu’un thème a été identifié, la prochaine étape consiste à trouver le meilleur moyen de s’y exposer. Comme beaucoup de thèmes sont nouveaux et évoluent rapidement, il est essentiel de faire appel à quelqu'un possédant une expertise dans ce domaine spécifique pour repérer les opportunités et les perspectives de valeur. Cette expertise peut vous être fournie par l’une de nos équipes d’investissement Invesco ou par le biais d’un partenariat avec un fournisseur d’indice spécialisé.

  • Risques d’investissement

    Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux.

    La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds indiciel géré passivement et non une participation dans un actif sous-jacent donné.

    Fluctuation de la valeur : La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.

    Actions : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.

    Invesco CoinShares Blockchain UCITS ETF, Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Risque de concentration : Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur particulier ou être exposé à un nombre limité de positions ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations que pour un fonds plus diversifié.

    Fintech UCITS ETF, et Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    Risque de contrepartie : Les ETF synthétiques concluent des transactions qui les exposent au risque de faillite ou à d’autres types de défaut de la part des contreparties à ces transactions.

    Fintech UCITS ETF, et Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    Utilisation des dérivés pour une gestion indicielle : La capacité du fonds à suivre la performance de l'indicateur de référence dépend de la capacité des contreparties à répliquer continuellement la performance de l'indicateur de référence conformément aux accords de swaps. En outre, la capacité du fonds pourrait être affectée par un écart entre le prix des swaps et celui de l'indicateur de référence. L’insolvabilité d’une institution offrant des prestations comme la conservation d’actifs ou agissant en qualité de contrepartie aux instruments dérivés ou à d’autres instruments pourrait exposer le fonds à une perte financière.

    Fintech UCITS ETF, et Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

    ETF synthétique Risque lié aux ETF synthétiques - Il se peut que fonds achète des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclure des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence.

    Pour Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF et Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut.

    Invesco Solar Energy UCITS ETF and Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

    Énergie propre : Les investissements dans le secteur de l’énergie propre sont considérablement exposés aux tendances en matière d’investissement axées sur les facteurs environnementaux et peuvent être sensibles aux réglementations gouvernementales et aux implications fiscales liées aux ESG.

    Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Marchés émergents : Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés.

    Pour les produits Invesco Solar Energy UCITS ETF uniquemen

    Concentration des participations : Le fonds peut être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations de sa valeur que dans le cas d’un fonds plus diversifié.

    Concentration sectorielle : Comme ce fonds est fortement exposé à un seul ou à un petit nombre de secteurs, les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un ETF affichant un mandat d’investissement plus large.

    Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

    Petites entreprises Comme ce fonds investit principalement dans des petites entreprises, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que pour un ETF affichant un mandat d’investissement plus large.

    Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

    Devise La performance du fonds peut être affectée par les variations des taux de change entre la devise de référence du fonds et les devises auxquelles il est exposé.

    Stock Connect : Le Fonds peut utiliser Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises A négociées en Chine continentale. Cela peut accroître le risque de liquidité et les risques opérationnels, y compris les risques de règlement et de défaut, le risque réglementaire et le risque de défaillance du système.

    Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF&

    Marchés émergents : Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés.

    Petites entreprises : Comme ce fonds investit principalement dans des petites entreprises, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que pour un ETF affichant un mandat d’investissement plus large.

    Stock Connect : Le Fonds peut utiliser Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises A négociées en Chine continentale. Cela peut accroître le risque de liquidité et les risques opérationnels, y compris les risques de règlement et de défaut, le risque réglementaire et le risque de défaillance du système.

    Énergie propre : Les investissements dans le secteur de l’énergie propre sont considérablement exposés aux tendances en matière d’investissement axées sur les facteurs environnementaux et peuvent être sensibles aux réglementations gouvernementales et aux implications fiscales liées aux ESG.

    Invesco Metaverse and AI Fund

    Le fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine qui peuvent impliquer des contraintes réglementaires importantes susceptibles d'affecter la liquidité et/ou la performance des investissements du fonds. Le fonds investit dans un nombre limité de titres et est moins diversifié. Cela peut entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Comme ce fonds est investi dans un secteur particulier, vous devez être prêt à accepter des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds que pour un fonds ayant un mandat d'investissement plus large. Comme une partie du fonds peut être exposée à des pays moins développés, vous devez être prêt à accepter d'importantes fluctuations de la valeur du fonds.

    Informations importantes

    Toutes les Information fournis sont au 30 septembre 2024 et proviennent d’Invesco sauf mention contraire.

    Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Consultez la documentation légale pour en savoir plus sur les frais. Consultez la documentation légale pour en savoir plus sur les frais.

    Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d’être modifiées.

    Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'information clés/documents d'information clés pour l'investisseur (langues locales) et le prospectus (anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur le site www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu.

    Il s'agit d'un matériel de marketing et non d'un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication.

    Les parts ou actions de l’ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu’ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente.

    L’indice MAC Global Solar Energy Index (l’« Indice ») est la propriété de MAC Indexing, LLC. MAC Indexing LLC décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions susceptibles d’altérer l’administration, le calcul ou la tenue de l’Indice. MAC INDEXING et MAC GLOBAL SOLAR ENERGY INDEX sont des marques commerciales de MAC Indexing, LLC.  

    Le Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF basé sur l’Indice ne saurait être financé, endossé, vendu ou promu par MAC Indexing, LLC. MAC Indexing, LLC, ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF ou à tout représentant du public, l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF en particulier ou, la capacité de l’Indice à répliquer la performance globale du marché. La seule relation de MAC Indexing LLC avec le propriétaire du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF est la concession par licence de l’indice MAC Global Solar Energy Index. MAC Indexing LLC ne saurait être responsable ni avoir participé à la détermination des prix et du montant du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF ou du calendrier d’émission ou de vente du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF, ni à la détermination ou au calcul de l’équation permettant de convertir le Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF en espèces ou de lui appliquer d’autres mécanismes de rachat. MAC Indexing, LLC ne saurait être tenue par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l’administration, la commercialisation ou la négociation du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF.  MAC Indexing, LLC n’est pas une société de conseil en investissement. L’inclusion d’un titre au sein de l’Indice ne saurait constituer une recommandation de la part de MAC Indexing, LLC pour acheter, vendre ou détenir ledit titre, ni un conseil financier.

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    Le fonds n’est ni parrainé, ni promu, ni vendu ni soutenu d’une quelconque manière par Solactive AG, de même que Solactive AG n’offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite quelconque quant aux résultats liés à l’utilisation de l’Indice et/ou de la marque commerciale de l’Indice ou du Prix de l’Indice, à tout moment ou à tout autre égard. L’Indice est calculé et publié par Solactive AG.

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    Les fonds et titres désignés dans le présent document ne sont en aucune façon sponsorisés, avalisés, vendus ou promus par MSCI, et MSCI décline toute responsabilité concernant ces fonds et titres ou tout indice auquel ces fonds et titres se réfèrent. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Invesco et tous fonds y afférents. -

    Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.

    Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Le prospectus, le document d'information clé et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

    Le compartiment est uniquement disponible dans les juridictions où sa promotion et sa vente sont autorisées.

    Ce matériel a été communiqué par Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande. régulé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

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