Steve Smith
European Equities Fund Manager

Steve Smith

BSc (Honours) in Business Administration

À propos

Steve a rejoint Invesco en septembre 2015 comme analyste junior au sein de l’équipe European Equities du Henley Investment Centre, après avoir réalisé un stage de six mois au sein de l’équipe, en 2014. 

Steve est titulaire d’une licence en Gestion d’entreprise (avec mention) de l’université de Bath, dont le cursus a inclus un stage accrédité à la Copenhagen Business School.

Profil

Fonction    Analyste
Dans le groupe depuis      14 septembre 2015
Expérience    14 septembre 2015
Emplacement    Henley-on-Thames
Équipe    Invesco European Equities

Produits gérés

Fonds

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Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

Inception date : 29.03.2023

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Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 24.06.2019

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Inception date : 24.06.2019

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Inception date : 22.11.2017

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INVEAAE
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 02.10.2015

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INEEZUA
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 22.11.2017

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INVECAE
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 02.10.2015

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INVEADE
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 07.10.2015

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INVEAP1
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 24.06.2019

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INVEAAU
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 24.02.2016

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INVZACE
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 07.10.2015

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INEEZGA
Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 16.08.2017

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Invesco Euro Equity Fund

Inception date : 02.03.2022

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