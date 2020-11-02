European Equities Fund Manager
Steve Smith
BSc (Honours) in Business Administration
À propos
Steve a rejoint Invesco en septembre 2015 comme analyste junior au sein de l’équipe European Equities du Henley Investment Centre, après avoir réalisé un stage de six mois au sein de l’équipe, en 2014.
Steve est titulaire d’une licence en Gestion d’entreprise (avec mention) de l’université de Bath, dont le cursus a inclus un stage accrédité à la Copenhagen Business School.
Profil
|Fonction
|Analyste
|Dans le groupe depuis
|14 septembre 2015
|Expérience
|14 septembre 2015
|Emplacement
|Henley-on-Thames
|Équipe
|Invesco European Equities