Thomas Moore
Global Head of High Yield

Thomas Moore

MBA, CFA

À propos

Thomas co-dirige l’équipe Fixed Interest basée à Henley.

Thomas a commencé sa carrière en 1999 en tant que conseiller en gestion, dans des rôles axés sur les marchés obligataires américains et internationaux. En 2004, il a rejoint Morgan Stanley où il a occupé des postes à responsabilité au sein de l’unité en charge de la gestion obligataire. Il est devenu responsable de l’analyse crédit pour l’Europe en 2011. Il a rejoint l’équipe Fixed Interest de Henley en 2016, en tant qu’analyste crédit senior. Il est gérant de fonds depuis 2017, avec une spécialisation dans les portefeuilles d'obligations à haut rendement.

Thomas est diplômé des universités de Harvard et d’Oxford ; il est titulaire d’un MBA de la Columbia Business School. Il est analyste financier agréé (CFA).

Profil

Fonction   Co-directeur de l’équipe Fixed Interest
Dans le groupe depuis     6 juin 2016
Expérience   15 août 1999
Emplacement   Henley-on-Thames
Équipe   Fixed Interest

Produits gérés

Fonds

GPR Diversifié
INVCEAA
Invesco Pan European High Income Fund

Inception date : 31.03.2006

Transcript

GPR Obligations
INVEUCB
Invesco Multi-Sector Credit Fund

Inception date : 14.10.1999

Transcript