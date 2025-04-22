Exchange Traded Funds

Hoe belegt u in ETF's van Invesco?
Als ETF's nieuw voor u zijn en u niet zeker weet hoe het beleggen werkt, zou u doorgaans kopen en verkopen via een effectenmakelaar of online handelsplatform, net als gewone aandelen.
Er zijn veel manieren waarop ETF’s kunnen worden verhandeld om aan te sluiten bij de behoeften van beleggers. Dit kan bijvoorbeeld via een plaatselijke broker, een platform of rechtstreeks via de beurs (ook wel de secondaire markt genoemd). Market-makers die het ETF verhandelen bieden meer liquiditeit via de doorlopende notering van hun eigen bied- en laatkoersen. Uw broker of online platform kan u meer informatie verstrekken over de verhandeling van onze ETF’s.
Essentiële beleggersinformatie en prospectussen zijn te vinden op de ETF productpagina’s.
We staan voor u klaar
Hoewel de aan- en verkoop van onze ETF's doorgaans vrij eenvoudig is, is het misschien goed eerst met ons te overleggen, zeker bij een bijzonder grote of complexe transactie.
Ons Capital Markets-team fungeert als centraal contactpunt voor zowel de primaire als de secundaire marktactiviteit voor onze in Europa gevestigde ETF's en ETC's. Het team onderhoudt een goede relatie met belangrijke partners in de handelsgemeenschap om efficiënte handel en liquiditeit voor onze producten te stimuleren.
Zij kunnen u helpen de meest geschikte en kosteneffectieve manier te vinden om een van onze ETF's of ETC's te kopen of ernaar om te schakelen, op basis van uw individuele voorkeuren. Zij kunnen u ook een voorafgaande kostenanalyse geven, die gratis is en u tot niets verplicht.
Hoe belegt u in goud
U kunt beleggen in onze Physical Gold ETC via uw gebruikelijke makelaar of handelsplatform en het op een standaard makelaars- of effectenrekening aanhouden.
Onze Capital Markets-teams verstrekken een gratis service om u te helpen de kosteneffectiefste en voor u beste manier te vinden om producten te kopen, te verkopen of te switchen.