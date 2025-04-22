Exchange Traded Funds

Hoewel de aan- en verkoop van onze ETF's doorgaans vrij eenvoudig is, is het misschien goed eerst met ons te overleggen, zeker bij een bijzonder grote of complexe transactie.



Ons Capital Markets-team fungeert als centraal contactpunt voor zowel de primaire als de secundaire marktactiviteit voor onze in Europa gevestigde ETF's en ETC's. Het team onderhoudt een goede relatie met belangrijke partners in de handelsgemeenschap om efficiënte handel en liquiditeit voor onze producten te stimuleren.

Zij kunnen u helpen de meest geschikte en kosteneffectieve manier te vinden om een van onze ETF's of ETC's te kopen of ernaar om te schakelen, op basis van uw individuele voorkeuren. Zij kunnen u ook een voorafgaande kostenanalyse geven, die gratis is en u tot niets verplicht.