Exchange Traded Funds

Invesco-producten kopen en verkopen, is net zo eenvoudig als het kopen en verkopen van klassieke aandelen.

Hoe belegt u in ETF's van Invesco?

Als ETF's nieuw voor u zijn en u niet zeker weet hoe het beleggen werkt, zou u doorgaans kopen en verkopen via een effectenmakelaar of online handelsplatform, net als gewone aandelen.

Er zijn veel manieren waarop ETF’s kunnen worden verhandeld om aan te sluiten bij de behoeften van beleggers. Dit kan bijvoorbeeld via een plaatselijke broker, een platform of rechtstreeks via de beurs (ook wel de secondaire markt genoemd). Market-makers die het ETF verhandelen bieden meer liquiditeit via de doorlopende notering van hun eigen bied- en laatkoersen. Uw broker of online platform kan u meer informatie verstrekken over de verhandeling van onze ETF’s.  

Essentiële beleggersinformatie en prospectussen zijn te vinden op de ETF productpagina’s.

We staan voor u klaar

Hoewel de aan- en verkoop van onze ETF's doorgaans vrij eenvoudig is, is het misschien goed eerst met ons te overleggen, zeker bij een bijzonder grote of complexe transactie.

Ons Capital Markets-team fungeert als centraal contactpunt voor zowel de primaire als de secundaire marktactiviteit voor onze in Europa gevestigde ETF's en ETC's. Het team onderhoudt een goede relatie met belangrijke partners in de handelsgemeenschap om efficiënte handel en liquiditeit voor onze producten te stimuleren.

Zij kunnen u helpen de meest geschikte en kosteneffectieve manier te vinden om een van onze ETF's of ETC's te kopen of ernaar om te schakelen, op basis van uw individuele voorkeuren. Zij kunnen u ook een voorafgaande kostenanalyse geven, die gratis is en u tot niets verplicht.  

Hoe belegt u in goud

U kunt beleggen in onze Physical Gold ETC via uw gebruikelijke makelaar of handelsplatform en het op een standaard makelaars- of effectenrekening aanhouden.

Onze Capital Markets-teams verstrekken een gratis service om u te helpen de kosteneffectiefste en voor u beste manier te vinden om producten te kopen, te verkopen of te switchen.

Eetftrading@invesco.com

T+44 (0)20 3370 1195

  • Beleggingsrisico’s

    Voor volledige informatie over de risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dit kan deels het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

    Waardeschommeling: De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dit kan deels het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Beperkt verhaal: Als de emittent het vermelde rendement niet kan betalen, wordt het edelmetaal gebruikt om de beleggers terug te betalen. Beleggers hebben geen aanspraak op de overige activa van de Emittent. Grondstoffen Instrumenten die een blootstelling aan grondstoffen opleveren, worden over het algemeen als risicovol beschouwd, wat betekent dat er een groter risico bestaat op grote waardeschommelingen van het instrument.

    Belangrijke informatie

    Gegevens per 15 maart 2024, tenzij anders vermeld.

    Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De wettelijke vereisten die onpartijdigheid van beleggings-/beleggingsstrategie-aanbevelingen vereisen, zijn daarom niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor verboden op handel vóór publicatie.

    De meningen en standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen veranderen.

    Alle beleggingsbeslissingen mogen uitsluitend gebaseerd zijn op de meest recente juridische aanbiedingsdocumenten. De wettelijke aanbiedingsdocumenten (Essentiële-informatiedocument (Eid), Basisprospectus en financiële overzichten) zijn kosteloos verkrijgbaar op onze website www.invesco.eu en bij de emittenten.

    Meer informatie over onze fondsen en de relevante risico’s vindt u in de essentiële-informatiedocumenten/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en de prospectus (Engels, Frans, Duits) alsmede de financiële verslagen, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een overzicht van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan de marketingafspraken beëindigen.

    Participaties/aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers moeten participaties/aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en er kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bovendien, kunnen beleggers bij aankoop van participaties/aandelen meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde en kunnen ze bij verkoop minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde.

    Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.