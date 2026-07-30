Waarom samenwerken met ons? Voordelen van gelijk gewicht
De interesse van beleggers in gelijkewegingstrategieën wordt groter naarmate het concentratierisico toeneemt. Turbulentie op de beurs heeft hoge waarderingen aan het licht gebracht in Amerikaanse megacap-bedrijven zoals de 'Magnificent 7', en een vergelijkbare concentratie is zichtbaar in de ontwikkelde markten. Benaderingen met een gelijke weging bieden een eenvoudige, kostenefficiënte manier om de blootstelling aan zwaargewichten te beperken en een evenwichtigere diversificatie van aandelen te realiseren.
Lager concentratierisico
Ons op regels gebaseerd proces voorkomt een overmatige weging van grotere bedrijven en helpt zo de risico's te vermijden die samenhangen met marktzeepbellen.
"Laag aankopen en hoog verkopen"
Een systematisch herschikkingsschema op basis van het principe "laag aankopen en hoog verkopen" zorgt ervoor dat onze ETF's met gelijke weging hun evenwichtige blootstelling behouden.
Minder vooroordelen
Een evenwichtigere vertegenwoordiging qua sectoren en landen helpt bij het verminderen van risico's, waardoor small- en midcaps een belangrijkere bijdrage kunnen leveren.
Wat wij bieden Aanbod ETF's met gelijke weging
Veelgestelde vragen
ETF's met gelijke weging zijn ontworpen om blootstelling te bieden aan dezelfde componenten als hun overkoepelende marktkapitalisatiegewogen indexen, maar geven elk bedrijf dezelfde weging op de herberekeningsdatum, doorgaans per kwartaal. Deze benadering verbetert de diversificatie en risicogewogen rendementen, terwijl het concentratierisico wordt verlaagd.
Door elk klein en groot bedrijf gelijk te wegen, doorgaans per kwartaal, vermijden ETF's met gelijke weging dat de grootste bedrijven te zwaar meetellen. Dit helpt om de risico's te beperken die gepaard gaan met potentiële zeepbellen op de beurs en zorgt voor een evenwichtigere blootstelling van alle componenten.
ETF's met gelijke weging geven elke component in de index dezelfde weging, ongeacht de grootte of marktkapitalisatie. Naar marktkapitalisatie gewogen ETF's verschillen omdat zij verhoudingsgewijs investeren op basis van de marktkapitalisatie van elke component, wat betekent dat grotere bedrijven een grotere weging hebben in de index.
ETF's met een gelijke weging kunnen verschillend presteren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Tijdens perioden van groei kunnen kleinere bedrijven hogere rendementen genereren, terwijl de gediversifieerde benadering in tijden van economische recessie kan bijdragen aan het beperken van verliezen.
ETF's met gelijke weging kunnen verschillende indexen met gelijke weging volgen, inclusief brede regionale marktindexen zoals MSCI World, S&P 500 of MSCI Europe.
Ontdek meer van Invesco
-
Beleggen in ETFOntdek hoe onze ETF’s kosteneffectieve instrumenten kunnen zijn waarmee u uw klanten kunt helpen beleggen in nieuwe mogelijkheden.
-
Aandelen ETF’sVerrijk uw portefeuille met voordelige en gediversifieerde aandelen-ETF’s, die verschillende regio’s, sectoren en beleggingsthema’s omvatten.