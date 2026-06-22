Tidby is een fondsbeheerder voor het Global Small Cap Equities-team (EMEA). In deze functie richt hij zich op internationale en Global Small Cap-strategieën, waarbij hij gespecialiseerd is in Japanse en bredere Aziatisch-Pacifische bedrijven.

Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 1997 bij HSBC Bank, waar hij verantwoordelijk was voor het beheer van portefeuilles van particuliere klanten. In 2003 stapte hij over naar HSBC Global Asset Management, waar hij als senior beleggingsschrijver aan de slag ging en zich bezighield met regelgeving en marketingcommunicatie voor de retail-, intermediaire en institutionele klanten van de groep. Tidby kwam in september 2008 bij Invesco werken als investeringscommunicatiespecialist voor de Henley-teams voor Japanse en Aziatische aandelen. Hij trad begin 2011 in dienst bij het Henley Japanese Equities-team als analist en nam begin 2015 de verantwoordelijkheid voor het fondsbeheer op zich, met als specialisatie kleine beursgenoteerde bedrijven.

Hij is ook houder van het Investment Management Certificate van de Britse CFA Society.