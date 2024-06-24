Paul Mueller begon in 2003 bij Invesco als portefeuillebeheerder voor Enhanced Liquidity-strategieën en werd in 2004 verantwoordelijk voor Additional Segregated Institutional Long-Term Global Bond-strategieën. In juli 2014 stapte Paul als senior portefeuillebeheerder over naar het Invesco Global Liquidity-team, waar hij verantwoordelijk was voor het beleggingsbeheer van geldmarktfondsen in EUR, USD en GBP.

Nog voor zijn periode bij Invesco werd Paul in 1993 erkend als Chartered Public Finance Accountant (CPFA) toen hij bij de Londonse borough Hillingdon werkte. In 1995 maakte Paul de overstap naar UBS Corporate Finance als consultant voor Britse lokale overheden, aan wie hij advies verstrekte over schuldherstructurering en het aanstellen van fondsmanagers. In 1997 werd deze gespecialiseerde afdeling overgenomen door Capita Services, waar Paul uiteindelijk de leiding kreeg over de het segment van beleggingsadvies.

Paul heeft een BA (Hons) in boekhouding, financiën en economie van de Universiteit van Essex. Hij is ook houder van het Investment Management Certificate van de Britse CFA Society en is lid van de Society of Technical Analysts.