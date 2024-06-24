Over

Over

Steve is een fondsbeheerder voor het UK & European Equities-team waar hij meerdere portefeuilles binnen de Eurozone- en Income Equities-strategieën van het team beheert.

Nadat hij in 2014 zes maanden stage had gelopen, begon hij in september 2015 zijn carrière bij Invesco als analist voor het European Equities-team. Hij werd eind 2020 fondsbeheerder.

Steve heeft een BSc (Hons) in bedrijfskunde van de Universiteit van Bath, inclusief een geaccrediteerde periode aan de Copenhagen Business School.

Profiel

Functie    Fondsmanager European Equities
In de groep sinds    14 sep 2015
Ervaring    14 sep 2015
Locatie    Henley-on-Thames
Team    Invesco European Equities

Profiel

Functie: Fondsmanager European Equities
In de groep sinds: 11 jaar
Ervaring: 11 jaar
Locatie: Henley-On-Thames
Team: Brits & Europese Equities-team

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