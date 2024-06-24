GPR,Aandelen
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund
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Steve is een fondsbeheerder voor het UK & European Equities-team waar hij meerdere portefeuilles binnen de Eurozone- en Income Equities-strategieën van het team beheert.
Nadat hij in 2014 zes maanden stage had gelopen, begon hij in september 2015 zijn carrière bij Invesco als analist voor het European Equities-team. Hij werd eind 2020 fondsbeheerder.
Steve heeft een BSc (Hons) in bedrijfskunde van de Universiteit van Bath, inclusief een geaccrediteerde periode aan de Copenhagen Business School.
|Functie
|Fondsmanager European Equities
|In de groep sinds
|14 sep 2015
|Ervaring
|14 sep 2015
|Locatie
|Henley-on-Thames
|Team
|Invesco European Equities
Functie: Fondsmanager European Equities
In de groep sinds: 11 jaar
Ervaring: 11 jaar
Locatie: Henley-On-Thames
Team: Brits & Europese Equities-team
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