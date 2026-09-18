Personalised Investor Engine

Aktivierungshürden identifizieren
Erkennen Sie, wo Kunden zögern und welche Hürden sie davon abhalten, den nächsten Schritt zu gehen.
Millionen Menschen interessieren sich für Investitionen, doch viele machen nie den ersten Schritt. Digitale Plattformen haben den Zugang so einfach gemacht wie nie zuvor. Doch Zugang allein schafft weder Engagement noch Vertrauen und führt nicht automatisch zum Handeln. Dadurch zögern viele Kunden oder verfolgen ihren Weg zum Investieren nicht weiter. Um mehr Menschen zu Anlegern zu machen, braucht es ein tieferes Verständnis ihrer Verhaltensweisen, Motive und Barrieren.
Um gezielte Impulse zu setzen und zum Handeln zu motivieren, muss man die Menschen hinter den Portfolios verstehen.
Unsicherheit, Komplexität und mangelndes Vertrauen halten viele Menschen vom Investieren ab, selbst wenn passende Produkte leicht zugänglich sind.
Anleger benötigen auf ihrem Weg zum Investieren unterschiedlich viel Unterstützung, relevante Inhalte und gezielte Ermutigung.
PIE kombiniert verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse, intelligente Personalisierung und kontinuierliche Optimierung, um relevantere Anlageerlebnisse zu schaffen und sinnvolle Interaktionen zu fördern.
Erkennen Sie, wo Kunden zögern und welche Hürden sie davon abhalten, den nächsten Schritt zu gehen.
Schaffen Sie relevantere Kundenerlebnisse durch Inhalte, Customer Journeys und Impulse, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt sind.
Nutzen Sie verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse an wichtigen Momenten der Customer Journey.
Testen, lernen und verbessern Sie Kundenerlebnisse durch kontinuierliche Optimierung.
PIE deckt verhaltensbezogene Hürden, Informationsdefizite und mangelndes Vertrauen auf, die den Fortschritt auf dem Weg zum Investieren bremsen können, und hilft dabei, Unterstützung gezielt dort einzusetzen, wo sie am meisten benötigt wird.
Verschiedene Kunden beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Investieren. PIE unterstützt personalisierte Erlebnisse, die auf individuelle Bedürfnisse, Ziele und das jeweilige Vertrauen in Anlageentscheidungen abgestimmt sind.
PIE hilft Finanzinstituten, Möglichkeiten zu identifizieren, die Kunden zu sinnvollen Handlungen motivieren – sei es der erste Schritt zum Investieren, höhere Einzahlungen oder auch in volatilen Marktphasen investiert zu bleiben.
PIE unterstützt die kontinuierliche Analyse, das Testen und die Optimierung von Anlageerlebnissen, damit diese an sich verändernde Kundenbedürfnisse angepasst werden können.
Invesco und die Zopa Bank haben 2025 eine Partnerschaft gestartet, um Hemmschwellen gegenüber dem Investieren abzubauen und Kunden dabei zu unterstützen, Vermögen für ihre Zukunft aufzubauen.
Informierte und selbstsichere Anleger schaffen Mehrwert für Ihr Unternehmen auf vielfältige Weise.
Begleiten Sie Kunden auf dem Weg zu ihrer ersten Anlageentscheidung.
Steigern Sie die Kontoaktivierung und fördern Sie kontinuierliche Einzahlungen.
Unterstützen Sie Anleger dabei, in Zeiten der Unsicherheit langfristig investiert zu bleiben.
Gewinnen Sie inaktive Anleger zurück und rücken Sie ihre langfristigen Finanzziele wieder in den Fokus.
Standort/Land ändern
Welcher Anlegertyp sind Sie?
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.