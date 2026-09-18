Personalised Investor Engine

Unsere Personalised Investor Engine (PIE) unterstützt Finanzinstitute dabei, relevantere Anlageerlebnisse zu schaffen, die Kunden den Weg vom Sparen zum Investieren erleichtern und Investitionsabsichten in konkrete Anlageentscheidungen umwandeln. 

Das unten gezeigte Bild dient nur zu illustrativen Zwecken.

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DAS KERNPROBLEM Die Herausforderung ist nicht der Zugang, sondern die Aktivierung.

Millionen Menschen interessieren sich für Investitionen, doch viele machen nie den ersten Schritt. Digitale Plattformen haben den Zugang so einfach gemacht wie nie zuvor. Doch Zugang allein schafft weder Engagement noch Vertrauen und führt nicht automatisch zum Handeln. Dadurch zögern viele Kunden oder verfolgen ihren Weg zum Investieren nicht weiter. Um mehr Menschen zu Anlegern zu machen, braucht es ein tieferes Verständnis ihrer Verhaltensweisen, Motive und Barrieren.

Zugang ist erst der Anfang

Um gezielte Impulse zu setzen und zum Handeln zu motivieren, muss man die Menschen hinter den Portfolios verstehen.

Verhalten prägt Anlageentscheidungen

Unsicherheit, Komplexität und mangelndes Vertrauen halten viele Menschen vom Investieren ab, selbst wenn passende Produkte leicht zugänglich sind.

Anleger haben individuelle Bedürfnisse

Anleger benötigen auf ihrem Weg zum Investieren unterschiedlich viel Unterstützung, relevante Inhalte und gezielte Ermutigung.

10 Bio. €

werden europaweit auf Bankkonten gehalten. 1

71%

der Sparer möchten investieren, handeln aber noch nicht. 2

1 von 3

Personen investiert ausserhalb der Altersvorsorge. 2

UNSERE LÖSUNG Wie kann PIE helfen?

PIE kombiniert verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse, intelligente Personalisierung und kontinuierliche Optimierung, um relevantere Anlageerlebnisse zu schaffen und sinnvolle Interaktionen zu fördern.

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Personalisierung in der Praxis

Invesco und die Zopa Bank haben 2025 eine Partnerschaft gestartet, um Hemmschwellen gegenüber dem Investieren abzubauen und Kunden dabei zu unterstützen, Vermögen für ihre Zukunft aufzubauen.

„Die Chance besteht nicht nur darin, mehr Menschen Zugang zum Investieren zu ermöglichen. Es geht auch darum, ihnen das nötige Wissen und Vertrauen zu vermitteln, um den ersten Schritt zu gehen. Verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse und gezielte Impulse an entscheidenden Momenten der Customer Journey können massgeblich dazu beitragen, Investitionsinteresse in langfristiges Engagement zu verwandeln.“

Zopa Bank

Natasha Wear, Senior Director of Wealth

CHANCEN FÜR IHR UNTERNEHMEN Finanzinstitute beim Wachstum unterstützen

Informierte und selbstsichere Anleger schaffen Mehrwert für Ihr Unternehmen auf vielfältige Weise.

01 Sparer in Anleger umwandeln

Begleiten Sie Kunden auf dem Weg zu ihrer ersten Anlageentscheidung. 

02 Engagement steigern

Steigern Sie die Kontoaktivierung und fördern Sie kontinuierliche Einzahlungen.

03 Kundenbindung stärken

Unterstützen Sie Anleger dabei, in Zeiten der Unsicherheit langfristig investiert zu bleiben.

04 Inaktive Anleger reaktivieren

Gewinnen Sie inaktive Anleger zurück und rücken Sie ihre langfristigen Finanzziele wieder in den Fokus.

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Entdecken Sie, wie unsere Personalised Investor Engine (PIE) Mehrwert für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen schaffen kann.

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Mehr über Invesco erfahren

  • 1 Bio. = Billionen. Europäische Kommission, Savings and Investments Union, März 2025.

    2 Invesco, Report „Turning access into action“, August 2026.

  • Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 09.09.2026, sofern nicht anders angegeben .

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es stellt keine Empfehlung dar, bestimmte Anlageklassen, Finanzinstrumente oder eine bestimmte Strategie, zu kaufen oder zu verkaufen. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.


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