Obligationen
Unsere breit aufgestellten Fixed Income-Strategien mit Fokus auf Ertragsgenerierung, Kapitalerhalt und Diversifikation decken verschiedene Kredit- und Liquiditätssegmente ab und sind über Fonds, ETFs und Spezialmandate verfügbar.
Bei Versicherungsportfolios geht es um mehr als nur Rendite. Auch Kapitalanforderungen, Asset-Liability-Management und regulatorische Rahmenbedingungen sind entscheidend. Deshalb verfolgen wir einen bilanzorientierten Ansatz, der Investmentstrategien mit Verbindlichkeiten in Einklang bringt, die Kapitaleffizienz unterstützt und ein wirksames Risikomanagement in einem dynamischen Marktumfeld fördert.
Unsere auf Versicherungen zugeschnittenen Investmentansätze berücksichtigen Verbindlichkeiten, Kapitalanforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen und ermöglichen so fundierte und effiziente Portfolioentscheidungen.
Wir unterstützen Versicherer dabei, Kapital effizienter einzusetzen, indem wir Anlageentscheidungen auf Bilanzanforderungen und sich wandelnde regulatorische Rahmenbedingungen abstimmen.
Mit einem breiten Spektrum an Investmentstrategien und umfassender Versicherungsexpertise unterstützen wir Versicherer dabei, relevante Anlagechancen zu erschliessen und gleichzeitig Risiken, Erträge und Stabilität im Blick zu behalten.
Wir unterstützen Versicherer dabei, ihre Renditequellen zu diversifizieren, Konzentrationsrisiken zu reduzieren und differenzierte Anlagechancen, einschliesslich Private Markets, zu erschliessen. Dabei stehen stabile Erträge und die langfristige Widerstandsfähigkeit des Portfolios im Fokus.
Unsere breit aufgestellten Fixed Income-Strategien mit Fokus auf Ertragsgenerierung, Kapitalerhalt und Diversifikation decken verschiedene Kredit- und Liquiditätssegmente ab und sind über Fonds, ETFs und Spezialmandate verfügbar.
Von Direct Lending im Middle Market über CLO-Investments, Distressed Credit und Special Situations: Unser Team verfügt über jahrzehntelange Expertise, um innovative Lösungen für institutionelle Anleger anzubieten.
Das Invesco Solutions & Custom Strategies-Team arbeitet eng mit Versicherungen zusammen, um ihre spezifischen Ziele umfassend zu verstehen. Dabei greifen wir auf Strategien aus dem gesamten Spektrum der aktiven, passiven, systematischen und alternativen Investmentstrategien von Invesco zurück.
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