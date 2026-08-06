David Goh ist Senior Fund Manager und verantwortlich für die Verwaltung der ASEAN-Aktienstrategie von Invesco.

Er verfügt über mehr als 14 Jahre Anlageerfahrung in Asien. Im Jahr 2026 wechselte er von Arisaig Partners zu Invesco, einer Long-only-Investmentgesellschaft für Asien ex Japan, die institutionelle Kunden einschließlich Stiftungen betreut. Dort war er als Research Director tätig. Zuvor begann er seine Investmentkarriere bei Dempsey Hill Capital als Investment Analyst mit dem Schwerpunkt auf den Sektoren Konsumgüter und Konsumtechnologie in Asien im Rahmen eines fundamentalen, langfristigen Investmentansatzes.

David Goh schloss sein Studium an der Singapore Management University mit einem Bachelor of Business Management mit dem Prädikat „Summa Cum Laude“ ab. Er diente in den Streitkräften Singapurs, wo er die Offiziersschule als Empfänger des „Sword of Merit“ absolvierte und den Rang eines Majors in einem Artilleriebataillon erreichte. Er hält die CFA-Zertifizierung.