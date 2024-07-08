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Invesco Asian Equity Fund
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Fund Manager
Fiona Yang ist Fondsmanagerin im Asian & Emerging Market Equities Team in Henley, Großbritannien, und verwaltet vorwiegend asiatische Aktienportfolios.
Sie begann ihre Karriere bei Goldman Sachs im Juli 2012, zunächst im Rahmen des Graduiertenprogramms, und war Produktspezialistin für China. Zu Invesco kam sie im August 2017.
Fiona Yang hat einen BSc (Hons)-Abschluss in Mathematik und Volkswirtschaftslehre von der London School of Economics and Political Science. Im Jahr 2018 absolvierte sie Level II des CFA-Programms.
Position: Fondsmanagerin
Für Invesco tätig: 7 Jahre
Erfahrung 12 Jahre
Standort: Singapur
Team: Asian and Emerging Market Equities
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