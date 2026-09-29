Ronney Cheung ist Senior Fund Manager und verantwortlich für die Verwaltung der China-Aktienstrategien von Invesco.

Sie verfügt über fast 20 Jahre Anlageerfahrung und ist auf Aktien aus der Region Greater China spezialisiert. Bevor sie 2026 zu Invesco kam, war sie mehr als zehn Jahre bei Samsung Asset Management Hong Kong tätig, davon sechs Jahre im Management von Greater-China-Aktien mit Schwerpunkt auf institutionellen Mandaten, Pensions- und Privatkundenmandaten in Korea sowie vier Jahre als Analystin für den Immobilien- und Finanzsektor.

Bevor Ronney Cheung auf die Buy-Side wechselte, war sie acht Jahre lang als Sell-Side-Analystin für den chinesischen und Hongkonger Immobiliensektor bei verschiedenen Investmentbanken tätig, darunter BNP Paribas, Credit Suisse und Samsung Securities. Sie begann ihre Karriere als Wirtschaftsprüferin bei PricewaterhouseCoopers.

Ronney erwarb an der Macquarie University in Australien zwei Bachelor-Abschlüsse in Applied Finance und Commerce (Accounting). Sie ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) sowie von CPA Australia.