Stephen Anness leitet das Global Equities Team in Henley, Großbritannien, und managt mehrere Portfolios im Rahmen der Global Equity Income & Growth Strategie.



Er begann seine Investmentkarriere als Trainee-Analyst im UK Equities Team von Invesco in Henley, Großbritannien, im Juli 2002. Nach verschiedenen Positionen im Investmentteam übernahm Stephen Anness im September 2004 das Management britischer Aktienportfolios und 2008 das Management seines ersten britischen Fonds, bevor er Ende 2012 zum Global Equities Team in Henley wechselte. Stephen Anness ist seit 2009 maßgeblich an der Ideengenerierung und Aktienselektion für globale Aktienportfolios beteiligt. Er übernahm im Dezember 2019 die Verantwortung für die Global Equity Income Strategie, nachdem er zuvor die Global Opportunities Strategie des Teams geleitet hatte.

Stephen Anness hat einen BSc-Abschluss in Volkswirtschaftslehre; er hält das Securities Institute Diploma sowie das Investment Management Certificate der CFA Society of the UK und hat Unternehmensfinanzierung an der London Business School studiert.