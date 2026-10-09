Tomoaki Kota

Tomoaki wechselt im Oktober 2026 zu Invesco Japan und wird dort ab November die Aufgaben als Chief Investment Officer sowie als Chief Portfolio Manager übernehmen. Er verfügt über 28 Jahre Investmenterfahrung.

Zuvor war er als Senior Portfolio Manager bei Asset Management One tätig. Dort war er für die Führung und Verwaltung der Japan Active Market Oriented IV-Strategie – eine aktive Strategie für japanische Aktien – zuständig. Gemeinsam mit seinem Team verwaltet er über 1 Bio. JPY für Kunden aus dem In- und Ausland. Vor seinem Einstieg bei DIAM Asset Management im Jahr 2008, die später in Asset Management One integriert wurde, war er bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ als Spezialist für Kreditanlagen tätig. Zuvor wurde er ab 1999 als Portfoliomanager und Research Analyst in die Investment-Abteilung für japanische Aktien zu Tokyo Mitsubishi Asset Management entsandt. Seine Laufbahn hat er 1994 bei der Bank of Tokyo begonnen.

Tomoaki hat an der Universität Osaka einen Bachelor in Volkswirtschaft erworben. Er ist ausserdem zertifiziertes Mitglied der Vereinigung der Wertpapieranalysten von Japan.