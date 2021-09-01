投資関連情報のEメール受信に関するご登録
インベスコからの投資関連情報をお受け取りいただくにはフォームへのご登録をお願いします。
ご登録頂くEメールについては、会社のEメールアドレスでお願いします。個人用Eメールアドレスでのご登録は承っておりませんので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
【ご登録にあたっての注意事項】
ご登録いただきました情報については、当社が運用いたします各種ファンドやマクロ経済に関連する情報等のご提供に際し利用させていただきます。
また、個人情報の取り扱いについては下記URL先をご参照ください。https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/footer/privacy.html
実際に配信しますEメールについては、さらなるコンテンツ・サービス向上のため、お客様の開封状況およびEメール上のボタンのクリック状況を収集させていただいております。
また、クリックした先の当社ウェブサイトにおいては、Cookieを利用して、お客様が閲覧したページ、閲覧時間などの情報やサイトからダウンロードしたコンテンツなどの情報を収集させて頂き、お客様への利用環境向上に努めております。
当社ウェブサイト上のCookieの利用およびその停止などについては、「ご利用に当たっての注意事項（https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/footer/terms-and-conditions.html ）」をご確認ください。
Eメール配信開始後の停止についてはEメールに記載の情報にそってご連絡をいただければ幸いです。
[お問い合わせ先]
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
私書箱115号 〒106-6114
TEL 03-6447―3100
C2021-09-621