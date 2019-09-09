インベスコの不動産運用

コア戦略

米国、欧州、アジア太平洋の各地域において、不動産コア戦略を、それぞれの地域の旗艦商品としてお客様にご提供しております。

インベスコの不動産コア戦略のポートフォリオは、高品質な資産により構成され、十分な分散がなされております。また、インカムの長期的な成長性と確実性に焦点を当てた投資を行います。

インカム戦略/コア・プラス戦略

様々なインカム戦略/コア・プラス戦略をご提供しております。

米国においては、ゲートウェイ都市に対する追加的なインカム・プレミアムを獲得することを目指す「米国インカム戦略」をご提供しております。

欧州においては、主要都市に所在する好立地のホテルを投資対象とし長期リース契約から安定的な賃料収入を得ることを目指す「欧州ホテル戦略」と、人口動態が良好な都市において集合住宅の開発・保有を行う「欧州/英国住宅戦略」を提供しております。

バリューアッド戦略/オポチュニスティック戦略

米国、欧州、アジア太平洋の各地域において、コア戦略、コア・プラス戦略に加えて、様々なセクターで付加価値を創造することを目指す投資戦略をご提供しております。

デット戦略

良質な不動産を担保としたローンに対して投資をすることで安定的なインカム収入を得ることを目指す「不動産デット戦略」を米国・欧州それぞれでご提供しております。

上場証券

安定的なインカム収益が期待できる資産クラスとして、一般的なREIT戦略をはじめとして、CMBSやREIT優先証券も投資対象とする不動産バランス戦略をご提供しております。さらには実物資産という共通点から不動産（REIT含む）、インフラストラクチャー、自然資源（金鉱や農業）、そして森林関連企業の株式に投資するリアル資産証券戦略を提供しております。