インベスコ 世界厳選株式オープン
「株式投資の王道」である成長＋配当＋割安を追求して、厳選投資。日本において25年超の実績を誇る世界株式ファンド。
この度、世界のベストが：8 ファンド合計で運用資産総額５兆円到達。 NISA 成長投資枠対象の＜為替ヘッジなし＞（年 1 回決算型）の運用資産額は単体で 6,000 億円超に
|2026年11月25日
|インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】今月の分配金について
毎月決算型：＜為替ヘッジあり＞ ＜為替ヘッジなし＞ PDF版
奇数月決算型：＜為替ヘッジあり＞ ＜為替ヘッジなし＞ PDF版
|2026年11月17日
|インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）【愛称：エマージングのベスト】今月の分配金 PDF版
|2026年11月17日
|インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】
四半期運用報告レポート（2026年7-9月期）を公開いたしました。
|2026年11月16日
|インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド【愛称：世カエル】
特別レポート「足元の基準価額下落の背景と今後の見通し」を公開いたしました。
|2026年11月12日
|プレスリリース：【資産運用会社インベスコ】投資で増やしたお金の使い道に関するアンケートを実施。
60代は「老後のため」、20代は「趣味・娯楽」が最多 ― 人生100年時代、金融資産のピークは平均57歳、20代では50代前半と想定 ―
|2026年11月6日
|日本株式市場の下落の背景と今後の見通し
|2026年11月6日
|弊社ファンドの基準価額の下落について
|2026年11月2日
|プレスリリース：人事に関するお知らせ（向田智昭が、運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサー 兼 日本株式運用部長に就任）
|2026年10月26日
|インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】今月の分配金について
毎月決算型：＜為替ヘッジあり＞ ＜為替ヘッジなし＞ PDF版
|2026年10月23日
|弊社ファンドの基準価額の下落について
|2026年10月22日
|インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）
インベスコ インド株式ファンド（毎月決算型）
請求⽬論⾒書の⼀部訂正および臨時改訂のお知らせ
|2026年10月19日
|プレスリリース： インベスコの「世界のベスト」：8ファンド合計で運用資産総額５兆円到達。NISA成長投資枠対象の＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）の運用資産額は単体で6,000億円超に。
|2026年10月16日
|インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）【愛称：エマージングのベスト】今月の分配金 PDF版
|2026年10月15日
|弊社ファンドの基準価額の下落について
|2026年10月14日
|インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称：世カエル】今月の分配金 PDF版
|2026年10月9日
|インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】
特別レポート 「足元の運用状況と運用チームの投資の着目点」を公開いたしました。
|2026年10月6日
|インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）/（年１回決算型）
「開示資料におけるベンチマークデータ遡及変更に関するお知らせ」（訂正版）
|2026年9月28日
|インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド【愛称：世カエル】
「四半期レポート：世カエルのポートフォリオについて」を公開いたしました。
|2026年9月25日
|インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】今月の分配金について
毎月決算型：＜為替ヘッジあり＞ ＜為替ヘッジなし＞ PDF版
奇数月決算型：＜為替ヘッジあり＞ ＜為替ヘッジなし＞ PDF版
|2026年9月25日
|開⽰資料におけるベンチマーク／参考指数データの遡及変更に関するお知らせ
グロ－バル株式市場では、10月以降、半導体株を含むAI株の下落トレンドが続いています。この背景には、①データセンター需要への懸念が米中間選挙後に強まったこと、②エヌビディアCEOの辞任問題が起きたこと、➂アンソロピック株が上場翌日に下落したこと、などを通じ、AIへの中長期的な需要に対して不透明感が生じたことがありました。
政策の不確実性やFRBの利上げ懸念が株価の重しとなっていますが、企業収益やクレジット市場からは、景気サイクルの終わりが示唆されているとはいえません。
AIに懐疑的な人々は、旺盛なAI需要、堅調な企業収益、そして株式市場を引き続き支え得るファンダメンタルズを見落としている可能性があります。