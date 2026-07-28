木下智夫の「グロ－バル・ビュー」 AI株・非AI株が下落した背景と短期見通し

木下 智夫

グロ－バル株式市場では、10月以降、半導体株を含むAI株の下落トレンドが続いています。この背景には、①データセンター需要への懸念が米中間選挙後に強まったこと、②エヌビディアCEOの辞任問題が起きたこと、➂アンソロピック株が上場翌日に下落したこと、などを通じ、AIへの中長期的な需要に対して不透明感が生じたことがありました。