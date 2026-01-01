投資情報 － マルチアセット／ソリューション

戦術的資産配分：2026年8月号
当社のマクロ・レジーム認識は、引き続き減速期となっています。成長率は長期トレンドを上回っているものの、そのペースは鈍化しています。一方、リスクセンチメントは、次の二つに分かれています。（1）中東における地政学リスクの再燃により、エネルギー価格が高止まりしていること。（2）堅調な経済成長と好調な企業業績が引き続き下支えとなっていること。
戦術的資産配分：2026年8月号
当社のマクロ・レジーム認識は、引き続き減速期となっています。成長率は長期トレンドを上回っているものの、そのペースは鈍化しています。一方、リスクセンチメントは、次の二つに分かれています。（1）中東における地政学リスクの再燃により、エネルギー価格が高止まりしていること。（2）堅調な経済成長と好調な企業業績が引き続き下支えとなっていること。
戦術的資産配分：2026年6月号
当社のマクロ・レジーム認識は、引き続き減速期です。成長率は長期トレンドを上回っているものの、そのペースは鈍化しています。AIブームによって企業収益が拡大している一方、エネルギー価格高騰によるインフレ圧力の高まり、経済成長が鈍化するリスクなどが懸念されています。かかる環境下、当社は債券対比で株式のオーバーウェイトを維持しつつ、マクロ・レジーム認識を引き続き減速期としています。また、地政学リスクが高止まりしている中、分散投資を徹底しています。
戦術的資産配分：2026年4月号
世界経済は底堅く推移しているものの、地政学リスクの高まりにより、成長見通しが悪化し始めています。 リスク選好度の低下を受け、当社のマクロ・レジーム認識は減速期に移行しました。これは、経済サイクルが根本的な転換期を迎えたという意味ではなく、不確実性の高まりに対し、当社がよりバランスの取れたディフェンシブなスタンスで臨んでいることを表しています。
戦術的資産配分：2026年3月号
世界の経済成長は加速しており、全地域で同時に改善が進んでいます。当社のマクロ・レジーム認識は、更なる拡大期に入りました。債券に対して株式、特にシクリカル株をオーバーウェイトとし、デュレーションをアンダーウェイトとします。
2025年 資本市場の長期の前提（期待リターン、リスク）第3四半期アップデート
インベスコ・ソリューションでは、資本市場の長期の期待リスク／リターンの前提（CMA, Capital Market Assumptions）について、10のプライベート・アセット・クラスを含む、世界の170以上の資産クラスと20の通貨を対象に開発し、四半期ごとにアップデートを行っております。
2025年 資本市場の長期の前提（期待リターン、リスク）第1四半期アップデート
インベスコ・ソリューションでは、資本市場の長期の期待リスク／リターンの前提（CMA, Capital Market Assumptions）について、10のプライベート・アセット・クラスを含む、世界の170以上の資産クラスと20の通貨を対象に開発し、四半期ごとにアップデートを行っております。
2025年 資本市場の長期の前提（期待リターン、リスク）
インベスコ・ソリューションでは、資本市場の長期の期待リスク／リターンの前提（CMA, Capital Market Assumptions）について、8つのプライベート・アセット・クラスを含む、世界の170以上の資産クラスと20の通貨を対象に開発し、四半期ごとにアップデートを行っております。
Risk & Reward 2024年第4四半期
インベスコの各運用拠点に在籍する運用プロフェッショナルが様々な投資テーマにわたり独自の視点から分析したレポートをご提供致します。
Risk & Reward 2024年第3四半期
インベスコの各運用拠点に在籍する運用プロフェッショナルが様々な投資テーマにわたり独自の視点から分析したレポートをご提供致します。
Risk & Reward 2024年第2四半期
インベスコの各運用拠点に在籍する運用プロフェッショナルが様々な投資テーマにわたり独自の視点から分析したレポートをご提供致します。