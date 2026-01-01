投資情報 － マルチアセット／ソリューション

Asset allocation

戦術的資産配分：2026年6月号

Invesco Solutions and Custom Strategies

当社のマクロ・レジーム認識は、引き続き減速期です。成長率は長期トレンドを上回っているものの、そのペースは鈍化しています。AIブームによって企業収益が拡大している一方、エネルギー価格高騰によるインフレ圧力の高まり、経済成長が鈍化するリスクなどが懸念されています。かかる環境下、当社は債券対比で株式のオーバーウェイトを維持しつつ、マクロ・レジーム認識を引き続き減速期としています。また、地政学リスクが高止まりしている中、分散投資を徹底しています。