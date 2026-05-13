投資情報 － 債券・クレジット

債券

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年6月号」

インベスコ・フィックスト・インカム

本稿では、AI関連投資の急拡大が米国経済の成長ドライバーとして存在感を高めている点に注目しつつも、その恩恵が経済全体に広く波及しているわけではないという構図を示しています。テクノロジー分野を中心とした設備投資は引き続き力強い一方で、個人消費や住宅市場の弱さが重しとなり、米国経済の成長率は潜在成長率に近い2〜2.5％程度にとどまるとみています。また、AI投資は「スーパーサイクル」と位置付けており、今後数年にわたり継続的な需要拡大が見込まれると考えています。