投資情報 － 債券・クレジット

【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年8月号」
本稿では、米国・欧州・英国の債券市場が追加利上げを過度に織り込んでいる可能性に注目しています。米国では、インフレの鈍化や成長モメンタムの緩やかな減速を背景に、FRBは追加利上げではなく政策金利の据え置きを継続するとの見方を示しています。
【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年8月号」
本稿では、米国・欧州・英国の債券市場が追加利上げを過度に織り込んでいる可能性に注目しています。米国では、インフレの鈍化や成長モメンタムの緩やかな減速を背景に、FRBは追加利上げではなく政策金利の据え置きを継続するとの見方を示しています。
【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年7月号」
本稿では、6月に開催されたIFIグローバル・インベスターズ・サミットでの議論を踏まえ、世界のマクロ経済およびクレジット市場に関する見通しを整理しています。米国については、AIによる生産性向上が中長期的な成長の押し上げ要因になるとの見方を示す一方、その効果の発現時期や規模には依然として不確実性が大きいとみています。
米国バンクローン市場、月次アップデート 2026年7月
米国のバンクローン市場に関する毎月の情報をお届けします。
欧州バンクローン市場、月次アップデート 2026年7月
欧州のバンクローン市場に関する毎月の情報をお届けします。
欧州バンクローン市場、月次アップデート 2026年6月
欧州のバンクローン市場に関する毎月の情報をお届けします。
米国バンクローン市場、月次アップデート 2026年6月
米国のバンクローン市場に関する毎月の情報をお届けします。
【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年6月号」
本稿では、AI関連投資の急拡大が米国経済の成長ドライバーとして存在感を高めている点に注目しつつも、その恩恵が経済全体に広く波及しているわけではないという構図を示しています。テクノロジー分野を中心とした設備投資は引き続き力強い一方で、個人消費や住宅市場の弱さが重しとなり、米国経済の成長率は潜在成長率に近い2〜2.5％程度にとどまるとみています。また、AI投資は「スーパーサイクル」と位置付けており、今後数年にわたり継続的な需要拡大が見込まれると考えています。
欧州バンクローン市場、月次アップデート 2026年5月
欧州のバンクローン市場に関する毎月の情報をお届けします。
米国バンクローン市場、月次アップデート 2026年5月
米国のバンクローン市場に関する毎月の情報をお届けします。
【グローバル債券投資戦略】「グローバル・フィックスト・インカム・ストラテジー 2026年5月号」
本稿では、イラン紛争を巡る停戦を受けたマクロ環境の変化と、それに伴うエネルギー価格の動向が、グローバル債券市場に与える影響について整理しています。エネルギー価格の上昇により短期的にはインフレ率の上振れが見込まれる一方、米国経済は構造的なバッファーに支えられ、成長率は潜在成長率付近を維持するとの見方を示しています。