インベスコのオルタナティブ・ソリューション

はじめに
金融市場の不透明感が持続し、伝統資産クラスの長期的な期待リターンが低位で推移する中、投資家のポートフォリオにおいてオルタナティブ資産は引き続き重要な役割を担うものと考えられます。中でもプライベートエクイティ、プライベートクレジット、インフラ、不動産などのプライベート市場への投資は拡大を続けており、投資の選択肢は大幅に増えていますが、一方でどの戦略を採用すべきか、どのように配分すべきか、といった投資のかじ取りの難易度は格段に上がっています。
プライベート市場は著しい成長を遂げ、投資の選択肢は多様化：投資機会は豊富にある一方、投資の舵取りはより複雑に
インベスコ・インベストメント・ソリューション（IIS）では、投資家との強固なパートナーシップを構築し、専門的な知見、先端的な分析、多様な投資アイデアを生かし、目的の明確な投資成果の実現を追求するなど複数の戦略をお客様のニーズに応えて組み合わせるソリューション案件に力を入れています。
オルタナティブソリューションにおいては、オルタナティブ資産を含む広範な資産の長期のリスク・リターンの推計を行い、自社開発のリスク分析プラットフォームを活用し、オルタナティブ資産内およびポートフォリオ全体の最適化を行っています。また、インベスコが持つオルタナティブ資産の運用力に加え、トップクラスの外部マネジャーと提携し、分散されたマルチアセットのポートフォリオの提供を行っています。
インベスコ・オルタナティブソリューションの概要
１．アドバイザリー: 自社開発の分析プラットフォーム「Invesco Vision」によるアロケーションの分析・評価
２．アクセス: 当社が強みを持つインハウスの運用に加え、各オルタナティブ戦略で有力なマネジャーの戦略を活用
３．カスタムソリューション: 投資家毎の課題に対応したカスタマイズしたポートフォリオを提供
４．コミングル戦略: オルタナティブ戦略への主要な投資目的に対応した戦略を提供予定
注記：上記は特に記載のない限り、2021年12月末時点。
本書は、投資一任契約を通じてインベスコのグループ会社が行う投資について説明をしたものです。本書は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した本書の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。
また、本書はインベスコのグループ会社の行う投資手法ならびにプロセスを説明するために、過去の一時点における投資行動の具体例、または特定企業・銘柄に対する評価事例を掲示いたしますが、これをもって当該銘柄に対する投資を推薦、勧誘する意図はありません。尚、当資料は、お客様ニーズを把握するためのサウンディング資料であり、特定のファンドの勧誘を目的としたものではありません。ポートフォリオ特性値、組入れ銘柄などは、あくまで過去の一時点におけるデータに過ぎず、将来のポートフォリオが同様の傾向、組入れを継続する保証はございません。