Equal weight ETFs

Quand les avantages synthétiques deviennent réels
Découvrez comment les ETF peuvent répliquer un indice et dans quels cas les ETF basés sur des swaps peuvent offrir un avantage structurel.
Contrairement aux ETF traditionnels pondérés par capitalisation boursière, une approche équipondérée garantit que chaque société, quelle que soit sa taille, produit le même effet sur votre portefeuille.
En investissant dans un large éventail de secteurs, nos ETF réduisent le risque associé à une valeur ou un secteur donné, améliorant ainsi les rendements potentiels.
Nous sommes un leader mondial dans les stratégies d'ETF équipondérés, offrant la gamme de produits la plus large et la plus complète en Europe.
Nous avons constaté une augmentation de la popularité des stratégies équipondérées, les investisseurs cherchant des moyens de se diversifier et d’atténuer le risque de concentration. Les récentes perturbations observées sur les marchés ont mis en évidence la survalorisation des valeurs technologiques américaines à très grande capitalisation, comme la domination des « Magnificent 7 ». Pourtant, cela ne se limite pas aux États-Unis. Dans la plupart des marchés développés, les niveaux de concentration atteignent des sommets qui n’avaient plus été atteints depuis plusieurs décennies, les plus grandes capitalisations dominant une part importante des indices. Par conséquent, les investisseurs optent de plus en plus pour des stratégies équipondérées afin d’obtenir un portefeuille plus équilibré. Ces stratégies représentent un moyen simple et rentable de réduire l’exposition à ces titres tout en continuant à participer au marché boursier au sens large.
Les ETF équipondérés sont conçus pour fournir une exposition aux mêmes composantes que leurs indices parents pondérés selon la capitalisation boursière, mais ils appliquent une pondération égale à chaque société à chaque date de rééquilibrage, généralement sur une base trimestrielle.
Cette approche améliore la diversification et les rendements ajustés en fonction des risques, tout en réduisant le risque de concentration par le biais d’un processus automatisé et régi par des règles visant à vendre haut et à acheter bas. Pour les investisseurs à long terme, les stratégies équipondérées peuvent offrir un éventail d’avantages potentiels.
Nous proposons une gamme d’ETF équipondérés, offrant une large exposition équilibrée aux actions américaines, européennes et mondiales, ce qui en fait une alternative intéressante aux indices traditionnels pondérés selon la capitalisation boursière.
Le marché boursier américain est particulièrement concentré, une part importante de sa valeur étant focalisée sur une poignée de sociétés. Dans le S&P 500, qui est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, les 10 premières valeurs représentent 35 % de la valeur de l’indice.1 Cette concentration se traduit par des risques plus élevés, en particulier dans la mesure où les plus grandes capitalisations de l’indice affichent actuellement une prime de valorisation significative. Un indice équipondéré offre une exposition plus équilibrée accompagnée d’une valorisation moyenne beaucoup plus faible.
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Quand les avantages synthétiques deviennent réels
Découvrez comment les ETF peuvent répliquer un indice et dans quels cas les ETF basés sur des swaps peuvent offrir un avantage structurel.
Le Nasdaq-100 est encore plus concentré en raison de son nombre réduit de valeurs et de la domination des sociétés technologiques américaines à très grande capitalisation. Cet indice intéresse les investisseurs en raison de son exposition à des valeurs plus innovantes et à croissance plus rapide. La variante équipondérée affiche un profil de croissance tout aussi solide que celle de l’indice initial, pondéré selon la capitalisation boursière, et offre de l’innovation sans concentration.
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La concentration dans l’indice MSCI World a récemment atteint un niveau jamais atteint depuis 40 ans, sous l’effet de la pondération des valeurs américaines à très grande capitalisation. Toutefois, la concentration est également importante dans la partie non américaine de l’indice. Les États-Unis représentent désormais plus de 70 % de l’indice pondéré selon la capitalisation boursière, contre moins de 50 % en 2005 et seulement 40 % dans la variante équipondérée.1 Si la concentration a quelque peu diminué s’agissant des actions européennes, elle reste au-dessus des niveaux moyens à long terme. En offrant une exposition plus équilibrée, nos ETF équipondérés MSCI World et MSCI Europe représentent une alternative intéressante aux indices traditionnels pondérés selon la capitalisation boursière.
Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Les ETF équipondérés sont conçus pour fournir une exposition aux mêmes composantes que leurs indices parents pondérés selon la capitalisation boursière, mais ils appliquent une pondération égale à chaque société à chaque date de rééquilibrage, généralement sur une base trimestrielle. Cette approche améliore la diversification et les rendements ajustés en fonction des risques, tout en réduisant le risque de concentration.
En attribuant le même coefficient de pondération à chaque société, qu’elle soit petite ou grande, généralement tous les trimestres, les ETF équipondérés évitent une pondération excessive dans les sociétés les plus importantes. Cette approche permet d’atténuer les risques liés aux bulles spéculatives potentielles et de garantir une exposition plus équilibrée entre les différentes composantes.
Les ETF équipondérés attribuent la même pondération à toutes les composantes de l’indice, indépendamment de leur taille ou de leur capitalisation boursière. Les ETF pondérés selon la capitalisation boursière diffèrent dans le sens où ils allouent les investissements proportionnellement à la capitalisation boursière de chaque composante. Ainsi, les grandes sociétés ont une pondération plus importante au sein de l’indice.
Les ETF équipondérés peuvent performer différemment selon les conditions du marché. Pendant les périodes de croissance, les petites entreprises peuvent générer des rendements plus élevés, tandis qu’en cas de ralentissement économique, l’approche diversifiée peut favoriser l’atténuation des pertes.
Les ETF équipondérés peuvent répliquer de nombreux indices équipondérés, y compris des indices de marché régionaux larges tels que le MSCI World, le S&P 500 ou le MSCI Europe.