Les ETF d’Invesco

Equal weight ETFs

Trouvez le bon équilibre d’investissement grâce à nos ETF équipondérés.

Un homme faisant du vélo à la campagne

Une exposition équilibrée

Contrairement aux ETF traditionnels pondérés par capitalisation boursière, une approche équipondérée garantit que chaque société, quelle que soit sa taille, produit le même effet sur votre portefeuille.

Diversification globale

En investissant dans un large éventail de secteurs, nos ETF réduisent le risque associé à une valeur ou un secteur donné, améliorant ainsi les rendements potentiels.

Leader du marché

Nous sommes un leader mondial dans les stratégies d'ETF équipondérés, offrant la gamme de produits la plus large et la plus complète en Europe.

Pourquoi les investisseurs devraient-ils envisager des ETF équipondérés aujourd’hui ?

Nous avons constaté une augmentation de la popularité des stratégies équipondérées, les investisseurs cherchant des moyens de se diversifier et d’atténuer le risque de concentration. Les récentes perturbations observées sur les marchés ont mis en évidence la survalorisation des valeurs technologiques américaines à très grande capitalisation, comme la domination des « Magnificent 7 ». Pourtant, cela ne se limite pas aux États-Unis. Dans la plupart des marchés développés, les niveaux de concentration atteignent des sommets qui n’avaient plus été atteints depuis plusieurs décennies, les plus grandes capitalisations dominant une part importante des indices. Par conséquent, les investisseurs optent de plus en plus pour des stratégies équipondérées afin d’obtenir un portefeuille plus équilibré. Ces stratégies représentent un moyen simple et rentable de réduire l’exposition à ces titres tout en continuant à participer au marché boursier au sens large. 

Les arguments en faveur de l’équipondération

Les ETF équipondérés sont conçus pour fournir une exposition aux mêmes composantes que leurs indices parents pondérés selon la capitalisation boursière, mais ils appliquent une pondération égale à chaque société à chaque date de rééquilibrage, généralement sur une base trimestrielle. 

Cette approche améliore la diversification et les rendements ajustés en fonction des risques, tout en réduisant le risque de concentration par le biais d’un processus automatisé et régi par des règles visant à vendre haut et à acheter bas. Pour les investisseurs à long terme, les stratégies équipondérées peuvent offrir un éventail d’avantages potentiels.

  • Réduction du risque de concentration : Évite une pondération excessive dans les sociétés les plus importantes, ce qui contribue à éviter les risques liés aux bulles spéculatives potentielles 
  • Exposition au facteur de taille : Les sociétés à petite et moyenne capitalisations surperforment généralement et peuvent contribuer de manière plus importante dans le cadre d’ETF équipondérés
  • « Acheter bas, vendre haut » : Grâce à un calendrier de rééquilibrage systématique conforme au principe « Acheter bas, vendre haut », l’exposition des ETF équipondérés reste équilibrée 
  • Diminution des biais : Une représentation sectorielle et nationale plus équilibrée contribue à réduire les risques

ETF équipondérés d’Invesco

Nous proposons une gamme d’ETF équipondérés, offrant une large exposition équilibrée aux actions américaines, européennes et mondiales, ce qui en fait une alternative intéressante aux indices traditionnels pondérés selon la capitalisation boursière. 

Le marché boursier américain est particulièrement concentré, une part importante de sa valeur étant focalisée sur une poignée de sociétés. Dans le S&P 500, qui est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, les 10 premières valeurs représentent 35 % de la valeur de l’indice.1 Cette concentration se traduit par des risques plus élevés, en particulier dans la mesure où les plus grandes capitalisations de l’indice affichent actuellement une prime de valorisation significative. Un indice équipondéré offre une exposition plus équilibrée accompagnée d’une valorisation moyenne beaucoup plus faible.

Explorez les ETF OPCVM S&P 500 équipondérés physiques et synthétiques à bas coût d’Invesco, conçus pour offrir une exposition équilibrée à l’indice S&P 500. 

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Le Nasdaq-100 est encore plus concentré en raison de son nombre réduit de valeurs et de la domination des sociétés technologiques américaines à très grande capitalisation. Cet indice intéresse les investisseurs en raison de son exposition à des valeurs plus innovantes et à croissance plus rapide. La variante équipondérée affiche un profil de croissance tout aussi solide que celle de l’indice initial, pondéré selon la capitalisation boursière, et offre de l’innovation sans concentration.

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La concentration dans l’indice MSCI World a récemment atteint un niveau jamais atteint depuis 40 ans, sous l’effet de la pondération des valeurs américaines à très grande capitalisation. Toutefois, la concentration est également importante dans la partie non américaine de l’indice. Les États-Unis représentent désormais plus de 70 % de l’indice pondéré selon la capitalisation boursière, contre moins de 50 % en 2005 et seulement 40 % dans la variante équipondérée.1 Si la concentration a quelque peu diminué s’agissant des actions européennes, elle reste au-dessus des niveaux moyens à long terme. En offrant une exposition plus équilibrée, nos ETF équipondérés MSCI World et MSCI Europe représentent une alternative intéressante aux indices traditionnels pondérés selon la capitalisation boursière.

Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

FAQ sur l’équipondération

Les ETF équipondérés sont conçus pour fournir une exposition aux mêmes composantes que leurs indices parents pondérés selon la capitalisation boursière, mais ils appliquent une pondération égale à chaque société à chaque date de rééquilibrage, généralement sur une base trimestrielle. Cette approche améliore la diversification et les rendements ajustés en fonction des risques, tout en réduisant le risque de concentration.

En attribuant le même coefficient de pondération à chaque société, qu’elle soit petite ou grande, généralement tous les trimestres, les ETF équipondérés évitent une pondération excessive dans les sociétés les plus importantes. Cette approche permet d’atténuer les risques liés aux bulles spéculatives potentielles et de garantir une exposition plus équilibrée entre les différentes composantes.

Les ETF équipondérés attribuent la même pondération à toutes les composantes de l’indice, indépendamment de leur taille ou de leur capitalisation boursière. Les ETF pondérés selon la capitalisation boursière diffèrent dans le sens où ils allouent les investissements proportionnellement à la capitalisation boursière de chaque composante. Ainsi, les grandes sociétés ont une pondération plus importante au sein de l’indice. 

Les ETF équipondérés peuvent performer différemment selon les conditions du marché. Pendant les périodes de croissance, les petites entreprises peuvent générer des rendements plus élevés, tandis qu’en cas de ralentissement économique, l’approche diversifiée peut favoriser l’atténuation des pertes. 

Les ETF équipondérés peuvent répliquer de nombreux indices équipondérés, y compris des indices de marché régionaux larges tels que le MSCI World, le S&P 500 ou le MSCI Europe.

Autres analyses

  • Notes de bas de page

    1 Invesco au 31 mars 2025

    Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    Fluctuation de la valeur. La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. Cela peut en partie résulter de variations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Actions : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.

    Prêt de titres : Le Fonds peut être exposé au risque de défaillance de l'emprunteur à retourner les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas pouvoir vendre la garantie fournie si l'emprunteur fait défaut.
     

    L’Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF

    Concentration : Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.
     

    S’applique au fonds Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF uniquement

    La performance du fonds peut être affectée par les variations des taux de change entre la devise de référence du fonds et les devises auxquelles il est exposé.

    Utilisation de dérivés pour le suivi d'indice : La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend des contreparties pour fournir en continu la performance de l'indice de référence conformément aux accords de swap et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie pour les dérivés ou autres instruments, peut exposer le Fonds à une perte financière.

    Risque lié aux ETF synthétiques Risque lié aux ETF synthétiques : Il se peut que fonds achète des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclure des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence.
     

    Informations importantes

    Données au 30 avril 2025, sauf indication contraire.

    Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.ie. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente.

    NASDAQ® et NASDAQ-100 Equal Weighted™ Index sont des marques commerciales/de service de The Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses affiliés, est désigné sous le nom de Corporations) et sont licenciées pour utilisation par Invesco. Les Corporations n'ont pas évalué la légalité ou la pertinence du ou des produits. Les sociétés ne font aucune garantie et n'ont aucune responsabilité en ce qui concerne le(s) produit(s). LES CORPORATIONS NE FONT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

    Pour connaître l'intégralité des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

    Ce produit est proposé en Belgique dans le cadre de l'exemption d'offre publique. Ce produit est proposé en Belgique en vertu de l'exemption d'offre publique. Ce document est destiné uniquement aux investisseurs professionnels et ne peut être utilisé à d'autres fins ni transmis à d'autres investisseurs en Belgique.

    The S&P China A 300 Index and S"P China A MidCap 500 Index are products of SP Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI”), and has been licensed for use by Invesco. Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; ces marques sont utilisées dans le cadre d’une licence par SPDJI et d’une sous-licence à certaines fins par Invesco. L’Invesco S&P 500 UCITS ETF n’est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ce(s) produit(s) ni n'est responsable des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice S&P®500.

    Les fonds et titres désignés dans le présent document ne sont en aucune façon sponsorisés, avalisés, vendus ou promus par MSCI, et MSCI décline toute responsabilité concernant ces fonds et titres ou tout indice auquel ces fonds et titres se réfèrent. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Invesco et tous fonds y afférents. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds associés.

    EMEA4232246/2025